أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها اختتمت مؤتمر فرص الاستثمار لسوق تداول السعودية بالشراكة مع تداول السعودية. يأتي هذا الملتقى في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث يجمع المؤتمر الذي انعقد من 17 – 19 مايو نخبة من كبرى المؤسسات الاستثمارية مع أبرز الشركات السعودية المدرجة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في السوق وتسليط الضوء على قوة ومرونة الأسواق المالية السعودية رغم الضغوط الخارجية الراهنة.

يعد هذا المؤتمر بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، وتأكيدًا على التزام السوق المالية والشركات المدرجة بالشفافية وضمان استمرارية الأعمال وقوة الأطر التنظيمية. كما يتيح الملتقى لكبرى المؤسسات الاستثمارية التواصل المباشر مع الإدارات التنفيذية للشركات، والاطلاع على المبادرات الاستراتيجية المستقبلية، وتكوين رؤية شاملة حول كيفية إدارة الشركات السعودية المدرجة للمخاطر الجيوسياسية مع الحفاظ على استدامة العمليات وقوة أدائها المالي.

وبهذه المناسبة صرّح الأستاذ محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية، قائلاً: " يؤكد هذا الملتقى على إمكانات الشركات السعودية المدرجة لمواكبة مجريات الساحة العالمية ويعكس ما وصلت إليه السوق المالية السعودية من مكانة متقدمة بين الأسواق العالمية. كما يسهم في تأكيد الدور الريادي لتداول السعودية في تعزيز منظومة السوق المالية ودعم الاقتصاد الوطني. ونواصل التزامنا بالعمل مع جميع شركائنا نحو هدفنا المشترك في بناء سوق مالية متقدمة."

أعرب محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار، عن فخره بالدور الهام الذي تقوم به إي اف چي هيرميس في تنظيم هذا المؤتمر الاستثماري في الوقت الحالي، والذي يهدف إلى تعزيز الروابط بين الشركات السعودية المدرجة وأبرز المؤسسات الاستثمارية العالمية. ويأتي هذا المنتدى في وقت حاسم ليعكس قوة الشركات السعودية وقدرتها العالية على التعامل مع التحديات المختلفة، مدعومة بأسس مالية قوية واستراتيجيات واضحة تعزز ثقة المستثمرين في آفاقها المستقبلية الواعدة.

أوضح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لـ إي اف چي هيرميس السعودية، أن ما يميز السوق السعودية في الوقت الراهن هو قدرتها على تعزيز الثقة القوية لدى المستثمرين وتأكيد مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار المؤسسي على المدى الطويل. وأشار إلى أن هذه الفعاليات لا تقتصر على عرض الفرص الاستثمارية فحسب، بل تلعب دورًا مهمًا في تعزيز فهم المستثمرين لجودة الحوكمة وشفافية الإفصاح، فضلاً عن قدرة الشركات المدرجة في السوق على مواجهة التحديات والرياح المعاكسة بكفاءة ومرونة، مما يساعدها على الاستمرار في مسارها وتحويل خططها التشغيلية إلى نمو مستدام وخلق قيمة حقيقية للمساهمين.

تسعى إي اف چي هيرميس إلى تنظيم مزيد من المبادرات التي تتيح التواصل المباشر مع المستثمرين، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية في الأسواق المالية السعودية، خاصة في ظل استمرار المستثمرين عالميًا في تقييم الأثر الاقتصادي للنزاعات الإقليمية الحالية.

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قدمت خدماتها الاستشارية خلال عام 2025 لإتمام 18 صفقة بأسواق رأس المال، و16 صفقة بأسواق ترتيب وإصدار الدين، و8 صفقات دمج واستحواذ على مستوى المنطقة، مع مشاركة بارزة في صفقات بالمملكة العربية السعودية، والإمارات، وعمان، ومصر. تعكس هذه الصفقات الدور الريادي للشركة في أسواق المال الإقليمية، والتزامها المستمر بمساعدة المستثمرين الإقليميين والدوليين في اقتناص الفرص الاستراتيجية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 5 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

