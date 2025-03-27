أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "إي إتش سي للاستثمار"، عبر ذراعها في قطاع الطاقة شركة "الإمارات إنترناشونال للغاز”، عن استحواذها الكامل على مجموعة الفنار للغاز، أكبر موزّع للغاز ومزوّد لخدمات الصيانة في إمارة أبوظبي، وواحدة من أبرز شركات خدمات الغاز على مستوى دولة الإمارات.

ويعكس هذا الاستحواذ سعي شركة "إي إتش سي للاستثمار" لتحقيق النمو والمرونة والتقدم التكنولوجي، بينما تقوي دورها في تشكيل مشهد الطاقة المتطور في الإمارات. كما أنها تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للشركة وتدعم الأهداف الأوسع لاستراتيجية الطاقة الإماراتية، لا سيما في تعزيز تحديث البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية في قطاع الغاز.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستحواذ في تحقيق تكامل استراتيجي بين الشركتين من خلال الجمع بين الخبرات التقنية الواسعة، وشبكات العمليات، والمعرفة العميقة بالسوق. مما يعزز من كفاءة العمليات، وتوسيع نطاق الخدمات، وزيادة قدرة الشركتين على تقديم حلول مبتكرة وموثوقة ومستدامة، مما يحقق قيمة مضافة للعملاء والشركاء في قطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال علي الجبيلي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إي إتش سي للاستثمار: "تمثّل هذه الخطوة امتداداً لرؤيتنا الاستثمارية الهادفة إلى دعم حضورنا في قطاعات ذات قيمة استراتيجية ومردود طويل الأمد. ومع توسّع محفظتنا في مجال الطاقة، نحرص على توجيه استثماراتنا وفق رؤية واضحة ترتكز على النمو المستدام، ودعم الأولويات الوطنية، والانطلاق من أسس سوقية تنافسية. "

ومن جهته قال مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لشركة إي إتش سي للاستثمار: "يمثل هذا الاستحواذ أكثر من مجرد توسع في أعمالنا؛ فهو يعكس رؤيتنا في لعب دور محوري في مستقبل قطاع الطاقة في دولة الإمارات. ومن خلال دمج إمكانات مجموعة الفنار للغاز مع "الإمارات إنترناشونال للغاز"، فإننا نؤسس لنظام أكثر تكاملًا ومرونة وابتكاراً، يدعم النمو الاقتصادي والاستدامة على المدى الطويل. تركيزنا ينصب على تقديم قيمة مستدامة للمجتمعات التي نخدمها، ووضع معايير جديدة للتميز في هذا القطاع الحيوي."

وبدوره أكد، خالد بن سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنار للغاز قائلًا: "على مدى أكثر من 30 عاماً، تفخر مجموعة الفنار للغاز بدورها الريادي كشريك موثوق في قطاع الطاقة بدولة الإمارات. ويشكل هذا الاستحواذ فرصة استثنائية لتعزيز هذا الحضور ويفتح أمامنا آفاقاً جديدة للنمو والابتكار. ومن خلال توحيد قدراتنا، سنتمكن من توظيف إمكاناتنا المشتركة لتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم حلول متقدمة تلبي المتطلبات المتغيرة لعملائنا وتسهم في تحقيق طموحات قطاع الطاقة في دولة الإمارات."

تقدّم مجموعة الفنار للغاز خدماتها لأكثر من 100,000 عميل من خلال شبكة فروعها المنتشرة في جميع إمارات الدولة السبع، وقد نفّذت بنجاح أكثر من 5,000 مشروع، شملت العديد من المشاريع الرائدة مثل جزيرة الريم، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وأبراج الاتحاد في أبوظبي، وجزيرة بلوواترز في دبي.

وتركز المرحلة القادمة على ضمان عملية استحواذ سلسة وفعالة، مع إعطاء الأولوية لاستمرارية العمليات، والحفاظ على استقرار فرق العمل والشركاء. كما يشكل هذا الاستحواذ قاعدة صلبة لاستكشاف فرص نمو جديدة والتوسع في أسواق غير مستغلة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز الشراكات طويلة الأمد ودفع عجلة النمو، بما يعود بالنفع على مختلف الأطراف ويتماشى مع الأهداف الوطنية المتعلقة بقطاع الطاقة.

نبذة عن شركة " إي إتش سي للاستثمار":

" إي إتش سي للاستثمار" هي شركة قابضة رائدة مقرها في أبوظبي، تستند إلى أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في قطاع الطاقة. تستثمر الشركة بشكل إستراتيجي عبر مجموعة من القطاعات بهدف تعزيز العوائد، وتقوية محفظتها الاستثمارية، وتحقيق نمو مستدام.

تدير “إي إتش سي للاستثمار" فريق عمل يضم أكثر من 700 موظف من أكثر من 30 جنسية، موزعين على ما يزيد عن 12 شركة تابعة لها، من بينها شركات رائدة مثل “مجموعة الفنار للغاز”، “شركة الإمارات انترناشونال للغاز” ، "كاد" ، "فووج"، "نيكسجين"، "سونيك"، و "آي إس آي للتكنولوجيا ".

وقد نفّذت هذه الشركات مجتمعة أكثر من 5,000 مشروع استراتيجي في جميع أنحاء المنطقة، ما ساهم في وضع معايير جديدة في الجودة والابتكار والاستدامة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.ehcuae.com

#بياناتشركات

- انتهى -