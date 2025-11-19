دبي، الإمارات : أعلنت مجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند" وشركة موتورولا موبيليتي، التابعة لمجموعة لينوفو، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لإرساء إطار تعاون مشترك بهدف تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق حضور الشركتين في أسواق منطقة الشرق الأوسط. ويجمع هذا التعاون بين اثنتين من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية لاستكشاف الفرص الجديدة في السوق، بما في ذلك تطوير تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدمين في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الشركتان على توسيع نطاق توفر أجهزة وخدمات وحلول "موتورولا" للمستهلكين عبر الشركات التابعة لـ"إي آند" بالاستفادة من شبكتها الواسعة في مجالات البيع بالتجزئة والمنصات الرقمية وقنوات التوزيع بالجملة. وستساهم هذه المبادرة في ترسيخ حضور "موتورولا" في الأسواق الإقليمية مع توفير خيارات أوسع وقيمة أكبر للعملاء.

وبهذه المناسبة، قال سيرجيو بونياك، النائب الأول لرئيس أعمال الهواتف المحمولة في لينوفو ورئيس "موتورولا": "يشكّل هذا التعاون محطةً مهمة في التزام موتورولا بتمكين عملائها في الشرق الأوسط؛ حيث سنوفر للمستهلكين أجهزة مبتكرة وعالية الأداء عبر القنوات الرقمية وشبكة البيع بالتجزئة الواسعة التابعة لـ’إي آند‘. ولا تقتصر غايتنا على توسيع حضورنا في هذه المنطقة فحسب، وإنما تتعداها إلى توفير تجارب ذكية ومبتكرة تعكس الرؤية الرقمية المتقدمة للمنطقة".

من جهته، صرّح تامر التوني، النائب الأول للرئيس لقطاع المنتجات والخدمات الرقمية في "إي آند الإمارات": "تتيح لنا الشراكة مع موتورولا تقديم مجموعة أوسع من الأجهزة والخدمات الذكية لعملائنا. ويقوم هذا التعاون على التزام مشترك بالابتكار، حيث يجمع بين موثوقية أجهزة موتورولا ومنتجاتها المبتكرة وخبرة ’إي آند‘ الراسخة في السوق وبنيتها التحتية المتقدمة في مجال الاتصالات وقاعدة عملائها الواسعة".

وستستثمر "موتورولا" و"إي آند" في تطوير خدمات رقمية محلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للأسواق الإقليمية. كما تلتزم الشركتان بتطوير وتنفيذ مبادرات وحملات تسويقية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات كل سوق. وإلى جانب التعاون التجاري والتقني، تهدف الشراكة أيضاً إلى ترسيخ التزامٍ مشترك بالاستدامة، حيث سيستكشف الطرفان فرص إطلاق مبادرات فعّالة للحد من النفايات الإلكترونية وتعزيز قدرات إعادة تدوير الأجهزة.

