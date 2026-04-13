دبي: أعلنت "إي آند موني"، ذراع التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، عن إطلاق خدمتها الجديدة للاستثمار في الذهب الرقمي بالتعاون مع منصة "سيف جولد" (SafeGold)، حيث ستتيح للعملاء في دولة الإمارات إمكانية شراء وبيع الذهب عيار 24 قيراطاً بأعلى نسبة نقاء تبلغ 99.99% مباشرة عبر تطبيق "إي آند موني".

ويمكن للعملاء إنشاء محفظتهم الادخارية من الذهب ابتداء من 10 دراهم إماراتية فقط، مع إمكانية الشراء والبيع الفوري للذهب عيار 24 من خلال التطبيق. ويتم تخزين مقتنيات العملاء في خزائن آمنة ومحمية بأعلى المعايير الأمنية على المستوى المؤسسي. كما تتضمن خيار استرداد الأرصدة الرقمية على شكل ذهب فعلي مع التوصيل إلى المنازل، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لخدمة الاستثمار في الذهب عبر شركة تكنولوجيا مالية في دولة الإمارات.

وقالت مليكي كارا، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند موني": «نشهد تحولاً جوهرياً في أساليب الاستثمار والادخار للأفراد، فهم يبحثون عن أصول رقمية آمنة وسهلة الوصول. ومن هذا المنطلق، فإن الاستثمار في الذهب الرقمي وادخاره يمثل مستقبل الخدمات المالية، حيث يجمع بين الاستقرار في العائدات والسرعة والبساطة التي يتوقعها العملاء. ومن خلال توفير وسيلة ادخار قائمة على الأصول الحقيقية ضمن تطبيق "إي آند موني" عبر تجربة رقمية سهلة، فإننا نعمل على الحد من العقبات التي قد تواجه الأفراد الراغبين في الادخار بالذهب بطريقة آمنة ومرنة وبالشروط التي تناسبهم.»

بدوره، قال غوراف ماثور، المدير العام لمنصة "سيف جولد": «يسرّنا التعاون مع "إي آند موني" لتقديم تجربة عالمية المستوى للذهب الرقمي إلى ملايين العملاء في دولة الإمارات. تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في تسهيل عملية الاستثمار في الذهب وتعزيز لتصبح أكثر أماناً وملاءمةً للمستهلك الرقمي العصري. ويتجاوز تعاوننا مجرد شراء الذهب، إذ نعمل على بناء منظومة متكاملة ستشمل قريباً مزايا مبتكرة مثل تأجير المعادن لتحقيق عوائد، والاسترداد الفوري لدى شركائنا من متاجر المجوهرات في مختلف أنحاء الدولة. نحن نعيد تعريف أساليب الادخار والاستثمار والتعامل بالذهب بالتعاون مع "إي آند موني"، وذلك عبر الدمج بين موثوقية أقدم طريقة للتوفير والادخار في العالم والبنية التحتية المتقدمة للمدفوعات الرقمية».

تُعد دولة الإمارات من أكثر الأسواق العالمية جاذبية في مجال الابتكار بالذهب الرقمي، إذ يُنفق المستهلكون حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي سنوياً على الذهب المادي، و28.7 مليار دولار أمريكي على تداول الذهب، وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، ما يضعها ضمن أعلى معدلات الطلب على الذهب للفرد عالمياً، متجاوزة حتى سويسرا في السنوات الأخيرة.

تأتي الشراكة بين "إي آند موني" و"سيف جولد"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستثمار بالذهب الرقمي التي تضم أكثر من 67 مليون مستخدم حول العالم وتحظى بدعم مجلس الذهب العالمي ومرخصة من قبل دولة الإمارات لتداول المعادن الثمينة غير المصنعة، لتجمع بين الموثوقية التي تتمتع بها منصة "سيف جولد" والفهم العميق لاحتياجات السوق والعملاء في دولة الإمارات لدى "إي آند موني". وتتكامل ميزة ادخار الذهب الرقمي بسلاسة ضمن تطبيق "إي آند موني" المتاح على نظامي التشغيل أندرويد وiOS.

حول "إي آند موني" من "إي آند لايف"

تساعد منصة "إي آند موني" أكثر من مليون مستخدم على تحويل الأموال وإجراء المدفوعات عبر البطاقات ودفع الفواتير، إلى جانب الوصول إلى خدمات مالية رقمية شاملة عبر الهاتف المتحرك. وبصفتها أول خدمة مدفوعات رقمية مرخّصة وخاضعة لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تُعد هذه المنصة المالية الشاملة قوة رائدة في مجال المدفوعات الرقمية داخل الدولة.

وتخدم "إي آند موني" شريحة المتعاملين من أصحاب الحسابات المصرفية وغير المتعاملين مع البنوك على حد سواء، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في استراتيجية الابتكار لديها. فمن عمليات التسجيل الآمنة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى نماذج التقييم الائتماني الذكية، وصولاً إلى الكشف الفوري عن الاحتيال والتخصيص المتقدم للخدمات، تُسهم "إي آند موني" في إعادة تعريف طريقة تقديم الخدمات المالية.

توفر "إي آند موني" مجموعة متنوعة من قنوات إعادة شحن الرصيد، بما في ذلك التحويل إلى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بـ"إي آند موني" والتحويلات المصرفية وبطاقات الخصم والائتمان وأجهزة الخدمة الذاتية، ما يمنح العملاء خيارات مرنة لتمويل حساباتهم، إضافةً إلى خيارات السحب النقدي إلى الحسابات المصرفية والسحب من أجهزة الصراف الآلي حول العالم باستخدام بطاقة "إي آند موني".

وتعمل منصة "إي آند موني" على تجاوز حدود الابتكار وتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم مجموعة شاملة من منتجات التكنولوجيا المالية ضمن سلسلة تجارب استخدام سلسلة ومترابطة، بما في ذلك التحويلات المالية الدولية إلى أكثر من 150 دولة وبعملات متعددة، والمدفوعات التجارية ودفع الفواتير والمدفوعات عبر البطاقات والاستثمارات والقروض.

