دبي: أعلنت شركة "إي آند الإمارات" اليوم، على هامش مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024، عن إطلاق فريق رائد من المستشارين الرقميين بشخصيات متنوعة تمثل مجموعة من الجنسيات التي تعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل ذلك إنجازاً كبيراً لقطاع الاتصالات في المنطقة، إذ تعتبر "إي آند الإمارات" شركة الاتصالات الأولى في الدولة التي تقدم هذه الخدمة المبتكرة للعملاء، ما يوفر مستوىً جديد من الدعم الشخصي والفعال لعملائها، ويعزز من مكانتها الريادية في القطاع.

وصمم المستشارون الرقميون للتعامل مع الفروق الثقافية المتنوعة للعملاء في الدولة، حيث يتم عرضهم عبر تقنية الهولوجرام، ما يمثل قفزة نوعية في خدمة العملاء. وتهدف "إي آند الإمارات"، من خلال الاستفادة من أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والتمثيل الرقمي، إلى إعادة تعريف تجربة خدمة العملاء والتأسيس لمعايير جديدة في هذا القطاع عبر تقديم تجارب مخصصة ذات طابع شخصي تراعي الثقافات المختلفة.

وقال كريس ليبمان، الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في شركة "إي آند الإمارات": «يقدم مستشارونا الرقميون خدمة استثنائية للعملاء في مجموعة من اللغات، حيث يتم ذلك من خلال تسخير قوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس التزامنا بالشمولية والابتكار. نهدف هو دمج التفاعلات البشرية والرقمية بسلاسة إلى تقديم تجربة خدمة شخصية أقرب إلى الطبيعية، وهذا يؤكد التزامنا بالابتكار وتوفير أفضل تجربة للعملاء، ويُظهر أيضاً ثقافتنا الراسخة التي تركز على العملاء".

يوفر فريق المستشارين الرقميين مجموعة من المزايا، منها الخدمة الشخصية المصممة لتلبية تفضيلات العملاء واحتياجاتهم الفردية، والتفاعل مع العملاء بلغتهم المفضلة، فضلاً عن تقديم الدعم عند الطلب وحل المشكلات بسرعة بالغة وبدقة وفعالية عالية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

تقدم هذه التقنية الرائدة تجسيداً رقمياً فائق الواقعية للسلوك البشري، إذ يكون بإمكان هؤلاء المستشارون الرقميون محاكاة المشاعر والإيماءات البشرية لتقديم استجابةً تشبه التفاعل البشري إلى حد كبير. وبفضل تقنية المحوِّل التوليدي مسبق التدريب (GPT) المتطورة، يمكن للمستشارين الرقميين الانخراط في تفاعلات حوارية وقابلة للربط، ما يوفر تجربة عملاء متماسكة ومتفوقة. كما يتمتع المستشارون الرقميون الذين تقدمهم "إي آند الإمارات" بالمرونة والقدرة على تقديم مستوى عالٍ من الخدمة باستمرار، دون التأثر بعوامل مثل الحالة المزاجية أو التعب. وعلاوة على ذلك، يمتلك المستشارون الرقميون القدرة على تذكر التفاعلات السابقة ووضعها في سياق التجربة، الأمر الذي يضمن تجربة شخصية وفعالة في كل مرة.

وبعد الإطلاق الناجح لمتاجر EASE الذاتية المبتكرة التابعة لشركة "إي آند الإمارات"، تسعى الشركة من خلال خدمة المستشارين الرقميين إلى تغيير تجربة العملاء وخلق تجربة سلسة متعددة القنوات يمكنها التعامل مع مختلف الاستفسارات وحل المشكلات بكفاءة عالية.

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