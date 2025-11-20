تدخل "إيزي ليس" السوق الماليزية ضمن مبادرة متعددة الجنسيات تهدف إلى تطوير البنية التحتية الوطنية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي .

هذا التعاون يدمج منظومات الأمن المعزّزة بقدرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وأنظمة التنقل المتقدمة لإنجاز مشاريع تطوير مستعدة للمستقبل .

يستفيد هذا التحالف من الخبرات الإماراتية والماليزية , والأمريكية لتعزيز قدرات التقنيات المتقدمة للموانئ والحدود وقطاعات الطيران والدفاع.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إيزي ليس" ش.م.ع، إحدى الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حلول التنقّل المتكاملة والتابعة للشركة العالمية القابضة، خلال مشاركتها في فعاليات معرض دبي للطيران، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مهمة مع شركة "بيغ بير إيه آي - BigBear.ai" وشركة تطوير "مدينة باهانج للطيران – PAC" وشركة "فيجيلكس تكنولوجي إنفستمنت - Vigilix Technology Investment ". وتمثل تلك الاتفاقيات خطوة مهمة لشركة "إيزي ليس" تعلن من خلالها الدخول إلى السوق الماليزية للمساهمة في تسريع جهود البلاد الرامية إلى تطوير منظومات الأمن والتنقّل والبنية التحتية، اعتماداً على الجيل التالي من قدرات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذا التعاون، ستتولى "إيزي ليس" دور الشريك الاستراتيجي في مجالات التنقّل والعمليات من دولة الإمارات، مستفيدةً من خبراتها الواسعة في منظومات التنقّل الذكية وإدارة الأساطيل المعزّزة بتقنيات "إنترنت الأشياء" وحلول الذكاء التشغيلي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. في "مدينة باهانج للطيران" التي تمتد على مساحة 5042 هكتارًا بالقرب من كووانتان في ماليزيا، وستضم مطارًا دوليًا جديدًا ومجمعًا متكاملًا للصيانة والإصلاح والعمرة ومناطق متعددة الاستخدام بالإضافة إلى أول ميناء فضائي في جنوب شرق آسيا.

وبهذه المناسبة، قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ليس": "تفخر "إيزي ليس" بالمساهمة في بناء مستقبل التنقّل الذكي في "مدينة باهانج للطيران" المركز الذي سيُعيد صياغة قطاع الطيران وربط المدن الذكية في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا. كما يمثل ذلك محطة مهمة في مسيرة "إيزي ليس" مع دخولها السوق الماليزية للمرة الأولى. ومن خلال شراكتنا مع "بيغ بير إيه آي" و"فيجيلكس" و"مدينة باهانج للطيران". نعمل على توسيع حضورنا الإقليمي، وتقديم حلول متقدمة وجاهزة للمستقبل لقطاعات التنقل والأمن والتي من شأنها إحداث تحول في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتوصيل. حيث نسعى معاً إلى بناء منظومة متكاملة مدعومة بالتنقل الذكي والذكاء التشغيلي المعزز بقدرات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع الكفاءة والارتقاء بمستوى الاتصال والمرونة أثناء دخول ماليزيا إلى حقبتها الجديدة من مشاريع تطوير البنية التحتية."



قال كيفن ماكالينان، الرئيس التنفيذي لشركة BigBear.ai:"تشرّفت BigBear.ai بالدخول في شراكة استراتيجية مع PAC، وبالتعاون مع شركائنا الإقليميين الموثوقين EasyLease وVigilix، للمساهمة في إنشاء منظومة متكاملة لقطاع الطيران والأمن مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للتطبيق، والتحليلات التنبؤية، فإننا نمضي معًا نحو تمكين ماليزيا من تأسيس منظومة رائدة في مجالات الطيران والنقل والفضاء، تعزّز مسارات النمو الاقتصادي الوطني وتدعم ركائز الأمن الإقليمي. وتشكل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر ابتكارًا، ومحطة مهمة لتعزيز حضور BigBear.ai وتوسّعها في منطقة جنوب شرق آسيا"

وتجمع هذه الشراكة بين الخبرات المتخصصة لدى كل من الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم، حيث ستقود "إيزي ليس" انطلاقًا من دولة الإمارات جهود دمج حلول التنقّل الذكي وتعزيز الجاهزية التشغيلية باعتبارها الشريك الاستراتيجي للتنقل. أما "بيغ بير إيه آي"، فستقدم تقنيات متقدمة وحلول ذكاء اصطناعي تشمل التحليلات والأطر الأمنية، فيما ستقوم "مدينة باهانج للطيران" بدور الجهة المضيفة في ماليزيا وصاحبة المبادرة من خلال تسهيل التعاملات التنظيمية والتنسيق الحكومي محلياً. أما "فيجيلكس" فستتولى مهمة التيسير والدمج لضمان انسيابية العملية التعاونية بين الجهات المعنية في دولة الإمارات وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتُجسد مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، الالتزام المشترك لأطرافها باستكشاف حلول الذكاء التشغيلي المعزز بالذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية ومنصّات التنقّل الذكي المدمجة والمصمّمة لبناء شبكات بنية تحتية أكثر أماناً وكفاءة وتقدماً تقنياً في "مدينة باهانج للطيران".

نبذة عن "إيزي ليس – EasyLease"

تأسست "إيزي ليس" في عام 2011، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول EasyLeaseوتعمل كشركة تابعة للشركة العالمية القابضة. تعد "إيزي ليس" من أبرز الشركات الرائدة في مجال خدمات حلول التنقل المتكاملة، وتوفر خدماتها لكافة قطاعات الأعمال، بما في ذلك شركات التجارة الإلكترونية والتوصيل والخدمات اللوجستية والبريد السريع ومنصات مقدمي خدمات الطعام، حيث يعد أسطول الشركة من بين الأكبر في السوق الإماراتية ويضم أكثر من 40 ألف مركبة.

تلتزم الشركة بتوسيع حضورها وعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على توظيف الابتكار وزيادة الكفاءة كنهج محوري في كافة خدمات التنقل. وتقدم شركة "إيزي ليس" خدمات وحلول تأجير مرنة للمركبات، مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات التنقل لكافة قطاعات الأعمال والشركات. وتضع الشركة العملاء في صميم أولوياتها، حيث تحرص على تبني أحدث التقنيات المتطورة، بما في ذلك ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لضمان ريادتها وتفوقها في قطاع خدمات التنقل.

www.easylease.ae

التواصل الإعلامي

سايمون هايلز

المدير العام ورئيس إيدلمان سميثفيلد في منطقة الشرق الأوسط

IHC@edelmansmithfield.com

+971 50 973 1173

نبذة عن مدينة باهانج للطيران – PAC

مدينة باهانج للطيران مشروع تطويري واسع النطاق في ولاية باهانج الماليزية يمتدّ على مساحة أكثر من 50.4 كيلومتر مربع (5,042 هكتارًا)، أي أكبر بنحو 42% من مطار دبي الدولي .

من مطار دبي الدولي يهدف المشروع إلى إنشاء مركز رئيسي لصناعات الطيران والتقنيات الجوية يجمع بين بنية تحتية مطارية متقدمة، ومنشآت متخصصة للصيانة والإصلاح والعمرة بالإضافة إلى موقع لإطلاقات الفضاء .

تُعد المشاركة في معرض دبي للطيران منصة إطلاق أساسية لمدينة باهانج للطيران للتواصل مع الشركاء والمستثمرين ووسائل الإعلام .

من بين أبرز المستثمرين من منطقة الخليج شركة K2 في أبوظبي، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة .

في أبوظبي، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة وتم الإعلان في سبتمبر الماضي عن شراكة تجمع بين K2 و"مدينة باهانج للطيران"، خلال حفل أُقيم في كوالالمبور بحضور سلطان باهانج جلالة السلطان عبد الله، وشون تيو الرئيس التنفيذي لشركة K2 ، والبروفيسور نور عزمي عباس الرئيس التنفيذي لمدينة باهانج للطيران .

المكوّنات الرئيســـية للمشـــروع

يتركّز النطاق الجغرافي للمشروع في منطقة غبينغ قرب كوانتان على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الماليزية.

يشمل إنشاء مطار كوانتان الدولي الجديد المقرر أن يحلّ محل مطار السلطان حاجي أحمد شاه بحلول عام 2026 .

تطوير مجمع صيانة وإصلاح والعمرة وخدمات الطيران لجذب الشركات المتخصصة في هذا القطاع.

تطوير منطقة متعددة الاستخدامات تشمل أنشطة تجارية وصناعية وربما سكنية، متكاملة مع مرافق الطيران واللوجستيات.

خطة طموحة لإنشاء أول موقع لإطلاق الصواريخ في جنوب شرق آسيا على الأراضي الماليزية، مرتبط بالبنية التحتية لمدينة الطيران.

ربط شامل عبر منظومة نقل متعددة الوسائط تشمل الجو والبر والطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية.

نبذة عن BigBear.ai

تُعد BigBear.ai إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمهام في مجالات الدفاع والأمن الوطني والبُنى التحتية الحيوية. ويعتمد العملاء والشركاء على قدرات BigBear.ai في الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية ضمن بيئات تشغيل معقدة وواسعة النطاق وقائمة على المهام.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في ماكلين، فيرجينيا، وهي شركة مدرجة للتداول العام في بورصة نيويورك تحت الرمز BBAI.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني، ومتابعة BigBear.ai على LinkedIn عبر: @BigBear.ai، وعلى منصة X عبر: @BigBearai

نبذة عن" فيجيلكس – Vigilix"

تتخذ شركة "فيجيلكس تكنولوجي إنفستمنت - Vigilix Technology Investment " من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي شركة رائدة في استثمارات التكنولوجيا والاستشارات الاستراتيجية، وتركز على تسريع وتيرة الابتكار في الاقتصاد الرقمي بالمنطقة. وتتخصص فيجيلكس في تحديد ودعم وتوسيع نطاق المشاريع التكنولوجية الواعدة التي تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص على حد سواء. وبفضل فهمها العميق للسوق الإقليمية والتزامها بقيادة التحول الرقمي، تُعد فيجيلكس شريكاً موثوقاً لقادة التكنولوجيا العالميين والشركات المحلية، حيث توفر لهم التوجيه الاستراتيجي، وآليات الدعم للدخول إلى السوق، إلى جانب التمكين التشغيلي. وتشمل مجالات خبرتها الذكاء الاصطناعي، والبُنى التحتية الذكية، والتنقل، والتقنيات الناشئة، ما يجعلها محفزاً رئيسياً للنمو المستدام والابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران