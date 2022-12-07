دبي - أعلنت إيرباص لطائرات رجال الأعمال عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة سيتادل كومبليشن، والتي تتخذ من مطار تشينولت الدولي في لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، للانضمام إلى شبكتها من مراكز الخدمات. وتوفر سيتادل بموجب الاتفاقية لعملاء إيرباص لطائرات رجال الأعمال مجموعة واسعة من الإمكانات، بما في ذلك خدمات الصيانة والهندسة والتعديل والترقية. وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، الفعالية الرائدة في قطاع طيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي.

وتضم شبكة مراكز الخدمات التابعة لإيرباص لطائرات رجال الأعمال العديد من المواقع في دبي (الإمارات العربية المتحدة) وشامن (جمهورية الصين الشعبية) وبازل (سويسرا) وبوردو (فرنسا) وإنديانابوليس (الولايات المتحدة). وتوفر هذه المراكز مجموعة من الخدمات، بما في ذلك جميع الأنشطة المتعلقة بالصيانة وتجديد المقصورة وعمليات تحديث المقصورة والنظام، ما يمنح عملاء الشركة والشركات المشغلة شبكة مرافق معتمدة عالمياً.

وتقدم سيتادل خدمة مخصصة عالية المستوى لعملائها، وتركز على التميز في التصميم وإعادة تسليم الطائرات في الوقت المحدد. وتشمل قائمة مرافقها المميزة مدرجاً بطول 10 آلاف قدم يمكنه استقبال أكبر طائرة، وفريق عمل يتمتع بمهارات عالية في إجراء أعمال الصيانة المكثفة والإصلاح والعمرة. ويمتد المرفق على مساحة 260 ألف قدم مربع، ويمكن أن تستوعب حظائره المتعددة مشاريع طائرات متعددة في وقت واحد. وتتميز سيتادل بقدرتها على توفير الدعم للطائرات المرخصة في جميع أنحاء العالم، وتحمل الشهادة رقم 145 من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية كمحطة إصلاح.

وتعمل أكثر من 210 طائرة رجال أعمال من إيرباص حالياً في جميع أنحاء العالم، وتطير فوق جميع القارات، بما في ذلك القارة القطبية الجنوبية، إضافة إلى أكثر من 1800 طائرة عامودية خاصة ولرجال الأعمال.

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