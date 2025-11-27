المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع المشرق، أحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، وذلك بهدف تعزيز إطار الشراكة بين الجانبين وتوسيع آفاق التعاون في مجالات إدارة النقد، والتمويل، وتطوير المشاريع العقارية في البحرين ودبي.

وتم توقيع الاتفاق خلال فعاليات معرض سيتي سكيب البحرين 2025، حيث وقعت عن إنفراكورب السيدة ندى الكوهجي، الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة، فيما وقّع عن المشرق السيد عامر ظفر نقوي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في البحرين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العلاقات المتنامية بين الطرفين، حيث يتولى المشرق إدارة حسابات الضمان (الإسكرو) لمشاريع إنفراكورب في دبي، إضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية ودعم تمويلي يرسخ قدرة الشركة على تحقيق خططها التطويرية وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريعها.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة ندى الكوهجي، الرئيس التنفيذي للمالية في شركة إنفراكورب، بالقول: "يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع بنك المشرق، والتي بُنيت على ثقة متبادلة وتجارب ناجحة خلال السنوات الماضية. فقد أسهمت خدمات البنك، بما في ذلك إدارة حسابات الضمان وتوفير خطوط التمويل، في دعم مشاريعنا في البحرين ودبي وتمكيننا من تنفيذ رؤيتنا التطويرية بكفاءة أعلى واستدامة أكبر."

وأضافت الكوهجي قائلة: "نتطلع من خلال هذه الشراكة الموسّعة إلى استكشاف فرص تمويل إضافية وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز قدراتنا التنافسية في سوقي البحرين والإمارات. ويأتي هذا التعاون في وقت نعمل فيه على تطوير مشاريع نوعية تُسهم في خلق قيمة طويلة الأمد للمستثمرين وتعزيز حضور إنفراكورب الإقليمي."

من جانبه، قال السيد عامر ظفر نقوي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في المشرق البحرين: "يسرّنا تعزيز علاقتنا مع إنفراكورب، وهي مؤسسة رائدة في مجال التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع العقارية المتكاملة في المنطقة. سيواصل الطرفان العمل على تطوير حلول لإدارة النقد، بما في ذلك حسابات الضمان، إضافة إلى هيكلة حلول تمويل عقاري متقدمة في كل من البحرين والإمارات."

لمزيد من المعلومات حول مشاريع إنفراكورب، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.infracorp.bh. تابع آخر أخبار الشركة عبر @infracorp.bh على إنستغرام، وInfracorp Bahrain على لينكدإن.

نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة برأس مال يصل إلى 3 مليار دولار أمريكي. تدير إنفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تعتمد استراتيجية إنفراكورب على الاستدامة وتحقق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة. تركز الشركة على الاستثمار في تطوير المجتمعات وكذلك الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

-انتهى-

#بياناتشركات