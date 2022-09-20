أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إنترتك"، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول ضمان الجودة لمختلف القطاعات حول العالم، اليوم أنها وقعت مذكرة تفاهم مع "فيدز" لحلول الطائرات بدون طيار (فالكون آي درونز) التي تعتبر موردا رائدا لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار (الدرونز) المتطورة في منطقة الشرق الأوسط.

أصبحت الدرونز من أهم المقومات المستخدمة لضمان عمل الموجودات بسلامة وفعالية بالنسبة للشركات العاملة في مجال الصناعات الثقيلة. وتستخدم هذه المعدات المتخصصة من أجل مجموعة واسعة من الخدمات التقنية الخاصة بالموجودات مثل أبراج التبريد ومداخن الشعلات والألواح الشمسية وصهاريج التخزين وتوربينات الرياح والمزيد من ذلك. وتعد الدرونز مفيدة بشكل خاص في المناطق المرتفعة والأماكن المغلقة حيث تزداد المخاطر على سلامة الموظفين.

تحرص "إنترتك" بشكل مستمر على تطوير وتعزيز حلولها المرتبطة بالأمان والاختبار والفحص والاعتماد والمتاحة للعملاء حول العالم. وسيمكن تعاون "إنترتك" مع "فيدز" من توفير تقنيات الدرونز والبيانات المجدية التكلفة التي تبحث عنها الشركات من أجل دعم متطلباتها لمشاريعها التشغيلية.

تختص "فيدز" في استخدام تكنولوجيا الدرونز في مجال المسح والتخطيط ومراقبة وفحص أعمال الإنشاء في قطاعات مثل قطاع النفط والغاز وقطاع الإنشاءات والبنى التحتية والطاقة والمرافق لعمومية. ويقوم أسطول طائرات الدرونز المتطورة التابع للشركة والذي يتولى خبراء أكفاء بتشغيله، بالتقاط البيانات والمعلومات المفصلة الضرورية التي تساعد الشركات على اتخاذ أفضل القرارات التشغيلية القائمة على المعرفة المعمقة فيما يتعلق بمعداتها وموجوداتها.

صرح حنا جبور، المدير التنفيذي الإقليمي في "إنترتك" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب آسيا: "إن خبرات ومهارات ’إنترتك‘ الفنية وتقنيات الدرونز لدى’فيدز‘ سيشكلان معادلة قوية لعملائنا في المنطقة. إننا نتطلع للفرص التي ستتيحها هذه العلاقة التعاونية لمساعدة عملائنا على ضمان سلامة وموثوقية موجوداتهم وبناهم التحتية."

وعلق ربيع بو راشد، الرئيس التنفيذي لشركة "فيدز" لحلول الدرونز: "إننا سعداء جداً بتعاوننا مع ’إنترتك‘، وهي اسم عريق يتمتع بباع طويل يمتد لأكثر من 130 عاماً. إن تكنولوجيا الدرونز للاستخدامات التجارية باتت تحل بشكل متزايد محل الطرق التقليدية في مزاولة الأعمال في قطاعات متنوعة حيث أثبتت بالفعل عن توفيرها مزايا كثيرة في المنطقة. وتعاوننا مع ’إنترتك‘ سيمكن مهارات وخبرات ’فيدز‘ من الوصول إلى مجموعة كبيرة من الشركات التي تسعى لتعزيز استدامة واستمرارية أعمالها وحماية صحة وسلامة القوى العاملة لديها.

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نبذة عن "فيدز"

"فالكون آي درونز" (فيدز) للحلول القائمة على الدرونز هي شركة رائدة لحلول الدرونز المهنية ومشغل رائد للدرونز في منطقة الشرق الأوسط. وتعد "فيدز"، التي تتخذ من إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، الشركة الأولى في المنطقة التي توفر حلول درونز للاستخدامات التجارية. وتهدف الشركة، التي تجمع ما بين تكنولوجيا الدرونز وتكنولوجيا البيانات والتحول الرقمي، لتزويد الشركات بحلول أكثر أمنا وأسرع وأكثر جدوى في التكلفة من أجل تحسين قرارات الأعمال والتخطيط الاستراتيجي. وتشتمل الخدمات التي تقدمها الشركة على عمليات المسح والاستطلاع بواسطة الدرونز والتخطيط بواسطة الدرونز والفحص والتفتيش بواسطة الدرونز ومراقبة التقدم بواسطة الدرونز. تخدم "فيدز" قطاعات متنوعة بدءاً من قطاع النفط والغاز وحتى القطاع الزراعي في عموم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. www.feds.ae

للحصول على المزيد من المعلومات للصحفيين يرجى الاتصال بـ : رندة مزاوي بروج للاستشارات randa@boroujconsulting.com للمعلومات، يرجى الاتصال بـ: حنا جبور المدير التنفيذي الإقليمي في "إنترتك" Hanna.Jabbour@intertek.com نبذة عن "إنترتك" "إنترتك" هي موفر رائد لحلول ضمان الجودة المتكاملة لمختلف القطاعات حول العالم. وتقدّم شبكتنا التي تضم أكثر من 1000 مختبر ومكتب وأكثر من 44,000 موظفاً في أكثر من 100 بلد، حلولاً مبتكرة ومصمّمة وفقاً للاحتياجات الخاصة في مجال ضمان الجودة والاختبار والفحص والاعتماد إلى عمليات عملائنا وسلاسل التوريد لديهم. وتمكّن خبرات إنترتك ومهاراتها في مجال ضمان الجودة المتكاملة والتي تقدّمها دوماً بدقة وبسرعة وبالتزام تامّ، عملاءنا من المضي قُدماً بأمان.