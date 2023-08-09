بعد الطلب القياسي على وحدات مرحلته الأولى

"كيان" فلل سكنية عصرية تقع في قلب مشروع "حدائق الجرف" ويوفر لسكانه ملاذاً مفعماً بالهدوء والسكينة بعيداً عن صخب المدينة

بيع جميع وحدات المرحلة الأولى في أقل من ثلاثة أيام نظراً للإقبال الشديد على مشروع يتميز بهندسة معمارية فريدة وموقع مميز بين مدينتي دبي وأبوظبي

تمتاز المرحلة الثانية من المشروع بقربها من شاطئٍ خاص في حدائق الجرف والقناة المائية، وتتخذ موقعاً استراتيجياً ضمن المخطط الرئيسي لمشروع الجرف.

من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع فلل كيان في الربع الأول من عام 2025، والثانية بحلول الربع الأول من عام 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إمكان العقارية"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، إطلاق المرحلة الثانية من فلل "كيان" السكنية الفاخرة التي تقع ضمن مجمّع "حدائق الجرف" بطبيعته الساحرة وهندسته المعمارية الفريدة، المستوحاة من التراث الإماراتي والتصاميم المعاصرة. ويأتي طرح المرحلة الجديدة بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع وبيع جميع وحداتها خلال زمن قياسي، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الشركة الحافل.

ويعكس الاهتمام الكبير بـ فلل كيان رغبة الباحثين عن منزل بعيداً عن الوتيرة السريعة لحياة المدينة والاستمتاع بمفهوم جديد للحياة الهادئة في أحضان الطبيعة. وتتميز الفلل بطابعها الفريد الذي يجمع بين التصاميم الحديثة واللمسات التراثية الأصيلة، وبموقعها المميز ضمن المخطط الرئيسي لمشروع "حدائق الجرف" الذي يمتد على مساحة 380 هكتار، بين مدينتي دبي وأبوظبي. ويُعد المشروع، بإطلالته الساحلية الخلابة على الخليج العربي على امتداد 1.6 كيلومتر، مجتمعاً متكاملاً يمنح قاطنيه وزواره أسلوب حياة عصري وتجارب ممتعة مفعمة بالراحة والترفيه.

وفي معرض تعليقه على الإقبال الواسع الذي شهدته المرحلة الأولى من فلل "كيان"، أشار المهندس سويدان الظاهري، المدير العام لشركة "إمكان العقارية" إلى أن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى في زمنٍ قياسي هو بمثابة شهادة على ثقة العملاء بإمكانات الشركة المميزة في تشييد مجمعات سكنية راقية، وأضاف الظاهري: "نحرص دائماً على تقديم عروضٍ جديدة تلبي تطلعات عملائنا في امتلاك منزل الأحلام، وقد صُممت فلل "كيان" بكل دقة وتناغم لتجمع بين الابتكار وعراقة التقاليد والطبيعة الساحرة، ولتقدم لسكانها مجتمعاً عصرياً هادئاً ينسجم مع سحر مشروع "حدائق الجرف" الخلاب. وقد حازت فلل "كيان"، بموقعها الفريد ومرافقها الحديثة وبيئتها الطبيعية الجميلة، على اهتمام الباحثين عن منزل عصري من المقيمين والمستثمرين على حد سواء. وقد تمكنت "إمكان" من الاستئثار بموقعٍ استراتيجي للمرحلة الثانية من مشروعها ضمن المخطط الرئيسي لمشروع الجرف، مستفيدة من قربها من شاطئٍ خاص والقناة المائية التي تتوسط المشروع بأكمله".

تطرح فلل "كيان"، المقرر الانتهاء من مرحلتها الأولى في الربع الأول من عام 2025، والثانية بحلول الربع الأول من عام 2026، أربعة نماذج من الفلل، جرى تصميمها بأسلوبين معماريين مختلفين أُطلق عليهما اسم "راوية" و "رِحال". ويتميز تصميم المشروع بمناظره العمرانية المتناغمة مع الطبيعة الخلابة، والتي تتماشى مع تطلعات "إمكان" في جعل "حدائق الجرف" مشروع حضري نابض بالحياة ووجهة سكنية رائعة تعزز الإحساس بالانتماء للمكان وتشجع على التفاعل بين أحيائه، وذلك من خلال ساحات أمامية رائعة التنسيق وممرات مشاة محاطة بمناظر طبيعية ساحرة ومساحات مفتوحة لممارسة أنشطة متنوعة.

تقدم الفلل من نموذج "راوية" تصاميم أنيقة تضم 4 و5 غرف نوم، ومساحات متعددة الاستخدامات، تربط بسلاسة بين المناطق الداخلية والخارجية لتمنح السكان الإحساس بالهدوء والرحابة، مع شرفات واسعة بإطلالات بانورامية على الحدائق المحيطة، لتوفر للمقيمين فيها ملاذاً عصرياً.

ويجمع نموذج الفلل "رِحال" بين التصاميم الحديثة واللمسات الجمالية المستقاة من فن العمارة العربية التقليدية، والتي تتناغم بسحرها مع المناظر الطبيعية لمشروع "حدائق الجرف"، ويتكون هذا النموذج من 4 و5 غرف نوم، وساحات مفتوحة وإطلالات بديعة، جرى ابتكارها بكل تناغم واتساق لتمنح سكانها تواصلاً سلساً بين مساحات المعيشة والترفيه الداخلية والخارجية.

يزخر مخطط الجرف الرئيسي بمجموعة كبيرة من وسائل الراحة والمرافق التي ستُسلّم على مراحل مع تطور المشروع، وتشمل حديقة مركزية ومراسي ومساجد ومدرسة خاصة ومتاجر تجزئة ومطاعم وفنادق ومواقع تراثية وقناة مائية ساحرة ستضيف 8 كيلومترات من الواجهة المائية للمشروع. كما سيتضمن المشروع منتجع «شا الإمارات» الذي يعد مركزاً رائداً في الطب التكاملي والأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يسعى لإحداث التأثير الإيجابي على صحَة الأفراد من أجل عالم أفضل، حيث سيتحول المنتجع إلى وجهة جاذبة للزوار من جميع أنحاء العالم نظراً لغناه بمجموعة واسعة من البرامج والعلاجات الصحية.

وتعمل شركة "إمكان" حالياً على العديد من الفرص الاستثمارية الدولية بهدف تنويع مشاريعها العقارية في الوقت الذي تواصل فيه جهودها لتعزيز حضورها في عدد من الأسواق العالمية الرئيسية.

للمزيد من المعلومات حول مشروع الجرف، يرجى زيارة الموقع: https://www.imkan.ae/projects/aljurf

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة إمكان العقارية

"إمكان" هي شركة تطوير عقاري يقع مقرها في أبوظبي وتحظى بسمعة واسعة بامتلاكها محفظة عقارية تشمل 26 مشروعاً على امتداد قارتين. وتسعى "إمكان" إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في ابتكار مشاريع ومواقع تثري حياة الناس وتجاربهم.

وتعتمد مشاريع شركة "إمكان" المملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، على منصة أبحاث فريدة من نوعها تركز على تحقيق تطلعات وطموحات شريحة متميزة من العملاء، بدءً من أفراد جيل الشباب وحتى أصحاب الثروات الكبيرة. ومن أهم مشاريعها الرئيسية، "ميكرز ديستركت" وهي وجهة سكنية متعددة الاستخدامات على الواجهة البحرية وتمتد على مساحة 18.6 هكتار وطول كيلومتر واحد في جزيرة الريم في أبوظبي، ويوفر المشروع بيئة حضرية ديناميكية مفعمة لإثراء حياة القاطنين وتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي فيما بينهم، فضلاً عن استقطاب رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الرائدة، وقادة الفكر، والفنانين، والحرفيين، والمبتكرين. وتضم محفظة الشركة مشروعين متميزين ضمن "ميكرز ديستركت" وهما "بيكسل"، أول وجهة سكنية متعددة الاستخدامات وتتألف من 7 أبراج سكنية، و"ذا آرتري"، المبنى متعدد الاستخدامات الذي يدمج في تصميمه موقف واسع للسيارات مصمّم لمساحات إبداعية. وتتضمن المشاريع الأخرى في محفظة "إمكان" مشروع "ندرة" في جزيرة السعديات، وهو مجمّع يضم 32 فيلا شاطئية فخمة وخمس قطع أراضي شاطئية؛ و"حديقة الشيخة فاطمة"، أول حديقة حضرية في العاصمة والتي تهدف إلى إثراء التفاعل الاجتماعي؛ والمخطط الرئيسي للجرف وهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة 3.8 مليون متر مربع على ساحل الإمارات بطول 1.6 كيلومتر ويقع ضمن محمية بيئة طبيعية بين أبوظبي ودبي. ويعد منتجع "شا الإمارات" الصحي في الجرف الإضافة الأحدث للقطاع العقاري والطب المتكامل حيث سيصبح عند افتتاحه المقرر في عام 2025، المركز الثالث ضمن شبكة "مراكز شا" العالمية بعد "مركز شا" في إسبانيا الحائز على عدة جوائز عالمية.

وتعمل "إمكان" من خلال مكاتبها في كل من جمهورية مصر العربية والمغرب على بناء محفظة دولية تضم العديد من المشاريع متعددة الاستخدامات في أهم المواقع الاستراتيجية حول العالم، منها مشروع البروج التابع لشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري (CGP)، ويمتد على مساحة 500 هكتار ويعد أكبر مشروع للشركة في مصر، ومركز "لو كاروسيل التجاري" الذي سيكون أول مركز تسوق مفتوح في الهواء الطلق في المغرب، إضافة إلى فندق "ستوري"، وهو مشروع فندقي من فئة البوتيك في المملكة.