المشروع هو الأول من نوعه لإنتاج الطاقة الخالية من الانبعاثات في منشأة تابعة لشركة إمبراير بالولايات المتحدة، بقدرة تصل إلى 1,800 ميجاواط في الساعة سنويًا

ملبورن، فلوريدا، أعلنت إمبراير، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة الطيران والدفاع، اليوم عن تعاونها مع شركة فلوريدا للطاقة والضوء لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مصنعها بالولايات المتحدة من خلال تركيب محطة للطاقة الشمسية في مقرها في ملبورن.يُعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في توليد الطاقة الشمسية داخل منشآت إمبراير على مستوى عملياتها العالمية. ويأتي تركيب هذا النظام الشمسي المتطور في مقر إمبراير للطيران التنفيذي في ملبورن، فلوريدا، كخطوة مهمة نحو تعزيز اعتماد الشركة على الطاقة المتجددة. كما يسهم هذا المشروع في تسريع تحقيق هدف إمبراير المتمثل في تشغيل جميع منشآتها العالمية بالكامل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.وفي تعليقه على المشروع، وصف فرانسيسكو جوميز نيتو، الرئيس التنفيذي لشركة إمبراير، هذه المبادرة بأنها إنجاز مهم يعكس التزام الشركة بمستقبل أكثر استدامة لقطاع الطيران وحرصها على تحقيق نمو مسؤول. وأضاف: "نحن ندرك تمامًا الحاجة الملحة لمواجهة التغير المناخي، ونعترف بأهمية التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. لذا، فإن تكيّف صناعتنا مع هذا الواقع الجديد يشكل فرصة كبيرة لتعزيز الابتكار وتحقيق النمو المستدام."من جانيه، قال مايكل أمالفيتانو، الرئيس التنفيذي للطيران التنفيذي في إمبراير: "يلتزم عملاؤنا بأعلى معايير الابتكار والتكنولوجيا، سواء في الجو أو على الأرض، ونسعى دائماً لتلبية توقعاتهم من خلال حلول مستدامة ومتطورة. إن اعتماد نموذج أكثر استدامة لاستهلاك الطاقة في منشأتنا في ملبورن يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يضمن أن بنيتنا التحتية ترتقي إلى مستوى طائراتنا الرائدة في قطاع الطيران التنفيذي."يشار إلى أن برنامجFPL SolarVantage يسهل مسار اعتماد الطاقة المتجددة من قبل شركات مثل إمبراير، وذلك من خلال توفير حلول متكاملة للطاقة الشمسية داخل المنشآت. ويقدم البرنامج مجموعة متنوعة من أنظمة الطاقة الشمسية المخصصة للعملاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المظلات والأجنحة والألواح المثبتة على الأسطح والأرض، بالإضافة إلى الملاجئوالمقاعد، الطاولات والأشجار. ويعمل العملاء بشكل وثيق مع فريق شركة فلوريدا للطاقة والضوء لتطوير الحلول المناسبة لمنشآتهم، دون الحاجة إلى أي استثمارات أولية، حيث تتولى شركة فلوريدا تصميم وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية خلال فترة الاتفاقية.

من جانبه، عبّر تيم أوليفر، نائب رئيس التطوير في شركة فلوريدا للطاقة والضوء، عن سعادته بانضمام إمبراير إلى برنامج FPL SolarVantage من خلال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية داخل منشآتها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو تحقيق أهدافها في الاستدامة. كما أشاد بالتزام إمبراير باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، مما يسهم في الحفاظ على جودة الهواء والمياه، ليس فقط في الوقت الحاضر، ولكن أيضًا للأجيال القادمة.سيشهد المشروع تركيب أكثر من 1,900 لوح شمسي، ليكون الأول من نوعه في منشآت إمبراير داخل الولايات المتحدة التي تعتمد على الطاقة الشمسية لتعويض استهلاكها من الكهرباء. ومن المتوقع أن تولد هذه المحطة 1,800 ميجاواط/ساعة سنويًا، مما سيوفر الجزء الأكبر من احتياجات الطاقة لتشغيل مرافق خدمة العملاء التابعة للشركة، في خطوة تعزز التزام إمبراير بالاستدامة وكفاءة الطاقة.منذ إعلانها عن أهدافها البيئية الجديدة في عام 2021، كجزء من التزامها بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ركّزت إمبراير على تبني مصادر الطاقة النظيفة، حيث أولت أهمية خاصة لاعتماد وقود الطيران المستدام وزيادة استخدامه في عملياتها التشغيلية داخل منشآتها في ملبورن، فلوريدا.ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل محطة الطاقة الشمسية الجديدة بحلول نهاية العام 2025، مما سيوفر طاقة نظيفة وخالية من الانبعاثات لمقر إمبراير للطيران التنفيذي.

لمحة عن شركة إمبراير

إمبراير شركة عالمية رائدة في مجال الطيران، تتخذ من البرازيل مقرًا لها، وتتنوع أعمالها بين الطيران التجاري والطيران التنفيذي والدفاع والأمن والطيران الزراعي. تعمل الشركة على تصميم وتطوير وتصنيع وتسويق الطائرات والأنظمة، وتقدم خدمات ما بعد البيع للعملاء.

منذ تأسيسها في العام 1969، سلمت إمبراير أكثر من 9 آلاف طائرة. وبمعدل وسطي، تقلع كل عشر ثوانً طائرة من صناعة إمبراير إلى الأجواء، وتنقل أكثر من 150 مليون مسافر سنويًا.

تُعتبر إمبراير الشركة الرائدة في تصنيع الطائرات التجارية التي تصل سعتها إلى 150 مقعدًا، والمُصدِّر الرئيسي للسلع ذات القيمة المضافة العالية في البرازيل. وتملك الشركة وحدات صناعية ومكاتب ومراكز توزيع قطع غيار وخدمات في الأميركتين وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

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