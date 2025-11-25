دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُسرّع شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) استراتيجيتها للنمو النوعي من خلال توقيع الاتفاقيات الجديدة التي تركز على تطوير المدن الذكية الحديثة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ووقّعت الشركة مؤخراً اتفاقية استراتيجية مع مدينة إكسبو دبي، مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان ووقّع الاتفاقية كلٌّ من أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، وويليام تشو، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس.

تُعزز هذه الاتفاقية علاقة "إل جي" الراسخة مع إكسبو دبي، إرث إكسبو 2020 دبي. وسبق للشركة أن زودت إكسبو 2020 دبي بلوحات LED، ثم التزمت بتوفير الأجهزة المنزلية المدمجة التي شملت الثلاجات وغسالات الصحون والأفران لحوالي 3000 منزل قيد الإنشاء حالياً داخل المدينة الذكية.

وستستفيد "إل جي" من حلولها المتكاملة والمتطورة الخاصة بمدينة إكسبو دبي، لدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة "نحن الإمارات 2031"، والتي تهدف إلى بناء مدن مستدامة مدعمة بالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

وستسهم "إل جي" في دعم البنية التحتية المبتكرة في مجالات متعددة، تضم حلول تبريد مراكز البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي وأنظمة المنازل الذكية التي تعمل بتقنية AI Home Hub الخاصة بالشركة وحلول التصنيع القائمة على الروبوتات.

وإلى جانب توريد المنتجات، ستشارك "إل جي" كشريك رئيسي في تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بتوسيع المدن الذكية وتحقيق الحياد الكربوني والبنية التحتية الموفرة للطاقة. وتخطط الشركة لتوريد المنتجات للوحدات السكنية الجديدة في مدينة إكسبو وتوفير حلول متكاملة تشمل منصات المنازل الذكية وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف عالية الكفاءة، لاستثمارات البنية التحتية القادمة.

وتأتي هذه الشراكة الموقّعة حديثاً مكمّلةً للحوارات التي عُقدت خلال اجتماع المائدة المستديرة للأعمال بين كوريا والإمارات العربية المتحدة في 19 نوفمبر بأبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة حكومتيّ الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا. واتفقت الحكومتان خلال هذا الحدث على توسيع التعاون في تطوير الخدمات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبفضل اكتساب شركة "إل جي" للتقدير ليس فقط لمنتجاتها وإنما أيضاً لقدراتها كمزود للحلول المستدامة، أصبح نفوذها في المنطقة يتوسع من قطاع الأعمال إلى المستهلك B2C والشركات B2B إلى القطاع الحكومي B2G.

وستعمل "إل جي" بهدف تعزيز ابتكارات المنازل الذكية بشكل أكبر مع شركة شنايدر إلكتريك المتخصصة عالمياً في إدارة الطاقة والأتمتة والرقمنة، لتطوير حلول متكاملة تدعم بيئات معيشية فعالة ومستدامة.

قال ويليام تشو، الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس: "نلتزم بفضل تقنياتنا المتطورة وحلولنا الذكية للمنازل بالمساهمة في النمو المستدام بمنطقة الشرق الأوسط. وسنعمل على تسريع الجهود لاغتنام فرص جديدة في قطاعيّ أعمال الشركات (B2B) والحكومي (B2G) من خلال حلول مصممة خصيصاً لتلائم التوجهات المستقبلية لكل دولة".

تسريع نمو قطاعيّ الأعمال بين الشركات (B2B) وبين القطاعين الحكوميّ والخاص (B2G) في منطقة الشرق الأوسط

تواصل شركة "إل جي" توسيع حضورها في الأسواق الرئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

دخلت شركة "إل جي" في سبتمبر في تعاون استراتيجي لدعم بناء مركز بيانات الذكاء الاصطناعي في أوكساجون، المنطقة الصناعية المتقدمة ضمن مشروع نيوم العملاق في المملكة العربية السعودية.

كما وقعت شركة "إل جي" مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور ومجموعة شاكر وشركة DATAVOLT لتكون شريكاً استراتيجياً يقدم حلول التبريد لمركز البيانات الحديث لشركة DATAVOLT.

تعمل شركة "إل جي" في الإمارات العربية المتحدة منذ 30 عاماً وتدير مقراً إقليمياً يُشرف على عملياتها في 75 سوقاً بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وبدأت "إل جي" شراكتها في مجال المكيفات مع مجموعة شاكر في المملكة العربية السعودية عام 1995 وأنشأت مشروعاً مشتركاً عام 2006 لتصنيع المكيفات محلياً. وعززت هذه الشراكة القوية التي استمرت 30 عاماً مكانة "إل جي" في المنطقة. ونتيجةً لذلك، تواصل حصة "إل جي" من إيرادات أعمالها بين القطاعين الحكومي والخاص (B2G) وقطاع الشركات ارتفاعها في الشرق الأوسط من خلال المشاريع الحكومية واسعة النطاق. وتهدف الشركة إلى توسيع أعمالها بين الشركات لتشكل حوالي 45% من إجمالي إيراداتها بحلول عام 2030.

