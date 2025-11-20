دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إليفيجن عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع سكاي بورتس إنفراستركشر خلال معرض دبي للطيران 2025، لتتولى بموجبها حقوق التسمية والإدارة الحصرية للإعلانات عبر شبكة مطارات دبي للطيران العمودي، كما تمنحها هذه الشراكة الحصرية، مسؤولية إدماج العلامات التجارية في واحد من أبرز مشاريع الحركة الجوية المتقدمة عالمياً.

وتعد شبكة مطارات دبي للطيران العمودي - الأولى من نوعها عالمياً- مبادرة حكومية تقودها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع سكاي بورتس وشركة جوبي أفييشن، والتي تشكل الشبكة عنصراً أساسياً ضمن رؤية دبي لمنظومة التنقل الجوي المتقدم، وتمثل خطوة محورية في تطوير وسائل نقل حضرية مستقبلية تعتمد على حلول مبتكرة ومستدامة.

وبلغت نسبة اتمام أعمال الإنشاء في أول محطة للطيران العمودي في مطار دبي الدولي DXV إلى نسبة 60%، على أن يكتمل العمل به في 31 مارس 2026، وتشمل الخطة إنشا ء ثلاثة مواقع إضافية في نخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا، لتوفير تجربة ركاب متميزة ومتوافقة مع طبيعة هذا النمط الجديد من النقل الحضري.

وبمجرد الانتهاء من الشبكة، ستكون دبي أول مدينة في العالم تمتلك منظومة متكاملة من مطارات الإقلاع العمودي المخصصة للتشغيل الدائم لخدمات التاكسي الجوي، ما يعزز موقعها العالمي كمركز رائد لحلول النقل الجوي المتقدم.

وجهة تجارية وثقافية جديدة تفتح آفاقاً واسعة أمام العلامات التجاري

من خلال هذه الشراكة، ستمنح إليفيجن العلامات التجارية فرصة استثنائية للحصول على حقوق التسمية وحقوق الملكية الإعلامية طويلة الأمد عبر شبكة مطارات دبي للطيران العمودي، ويشمل ذلك المساحات الإعلانية كبيرة الحجم، وقنوات تجربة المسافرين، وغيرها من المنصات الرقمية المتقدمة، ما يمكّنها من الوصول إلى جمهور أوسع من النخبة من الذي يهتم بأسلوب الحياة العصرية.

وصُممت مطارات دبي للطيران العمودي لتكون رمزاً واضحاً لريادة دبي في مجالات الابتكار والاستدامة ورفاهية السفر، ما يمنح العلامات التجارية فرصة غير مسبوقة للبروز ضمن ببنية تحتية مستقبلية ستربط المسافرين بأبرز المعالم والوجهات الأيقونية في المدينة، وتمثل هذه الخطوة فرصة عالمية فريدة من نوعها لترسيخ حضور العلامات التجارية ضمن مشروع يُعد علامة فارقة في مستقبل النقل الحضري.

منصة تستمد رؤيتها من الابتكار ودعم القيادة الرشيدة

نبعت بذرة مشروع مطارات دبي للطيران العمودي بفضل الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أشار إلى مشروع سيارات الأجرة الجوية في مرات عديدة في القمم العالمية للحكومات، حيث أكد سموه على أهمية تطوير منظومة نقل حضرية متقدمة تعكس مكانة دبي العالمية وطموحاتها المستقبلية، وجاء دعم سموه ليشكل الإطار الاستراتيجي الذي انطلقت منه شبكة مطارات دبي للطيران العمودي باعتبارها أحد أبرز مشاريع النقل الجوي الجديد في المنطقة.

وفي سياق تنفيذ هذه الرؤية المستقبلية، حظي بدء العمل في أول مطار للطيران العمودي، DXV، في نوفمبر 2024، باعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مما مثل خطوة عملية مفصلية في مسار بناء الشبكة وتطوير بنيتها التحتية.

ويندرج هذا المشروع ضمن توجه حكومي طموح يستند إلى الابتكار ويهدف إلى صياغة نموذج عالمي جديد للنقل الجوي الحضري، يعزز مكانة دبي كمدينة رائدة تتحرك بثبات نحو المستقبل.

خطوة استراتيجية لإليفيجن

وتمثل هذه الشراكة توسعاً نوعياً في حضور إليفيجن التجاري ضمن فئة جديدة من البنى التحتية المرتبطة بقطاع التنقل، والتي تتماشى مع رسالتها في ربط العلامات التجارية بجمهور مؤثر داخل بيئات عالية القيمة، ويضيف المشروع بُعداً جديداً إلى محفظة أعمال الشركة، مكملاً شبكات الإعلانات الخارجية الرقمية التابعة لها في المناطق السكنية الراقية والمناطق التجارية ومحطات الوجهات العصرية في دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وتعقيباً على هذه الشراكة قال نيال سلام، الرئيس التنفيذي لشركة إليفيجن:

" تدخل دبي مرحلة جديدة من تطور منظومة التنقل والحياة الحضرية، كون أن شبكة مطارات دبي للطيران العمودي تعتبر نموذجاً رائداً لمشاريع البنية التحتية المستقبلية، ومن خلال شراكتنا مع سكايبورتس، سنتمكن من إشراك العلامات التجارية في هذا التحول منذ بداياته، إذ سيغير هذا المشروع شكل الحركة داخل المدينة، وطريقة تفاعل الجمهور مع محيطه، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه الرؤية عبر تطوير فرص تجارية تُحدث أثراً ملموساً للعلامات المحلية والعالمية".

ومن جانبه، أكد جيمس بيركومشو، رئيس قسم الاستحواذ والشراكات في سكاي بورتس إنفراستركشر، أن الشراكة مع إليفيجن تمثل إضافة نوعية للمشروع، قائلاً:

"صُمّمت شبكة مطارات دبي للطيران العمودي لتكون جزءاً من الحياة اليومية في المدينة، ولتدمج الحركة الجوية المتقدمة ضمن منظومة تنقل متكاملة، وتأتي شراكتنا مع إليفيجن لتطوير طبقة تجارية تتماشى مع طموح المشروع، وتدعم تحقيق إيرادات غير تشغيلية عبر مرافقنا، ورأينا أن إليفيجن تمتلك خبرة راسخة في إدارة البيئات الإعلامية المبنية على المواقع العقارية، وقدرة كبيرة على تفعيل الحضور التجاري أمام جمهور عالي القيمة ضمن المواقع المميزة، ونحن على يقين بأننا معاً سنؤسس فئة جديدة من الفرص التجارية التي تعكس مكانة دبي في قطاع التنقل المستقبلي".

-انتهى-

#بياناتشركات