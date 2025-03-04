تجمع صالة العرض المتطوّرة ما بين أحدث الابتكارات والخدمات المصمّمة خصيصًا لتحسين تجارب العملاء في قطاع السيارات في الإمارات الشمالية.

الإمارات العربية المتحدة: يسرّ إكسيد، العلامة التجارية الرائدة للسيارات والممثّلة حصريًا من مجموعة الغرير للسيارات، أن تعلن عن افتتاح أوّل صالة عرض لها في إمارة رأس الخيمة، ما يُعدّ إنجازًا جديدًا يؤكّد التزامها بتوفير تجارب قيادة متميّزة عبر الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر صالة العرض الجديدة هي رابع صالة للعلامة في دولة الإمارات، لتكمّل مسيرة النجاح التي سبق وانطلقت من إمارتي دبي وأبوظبي.

تتّخذ صالة العرض الجديدة موقعًا استراتيجيًا في منطقة معارض السيارات في رأس الخيمة، وتحديدًا في شارع الشيخ راشد بن سعيد في مدينة صقر بن محمد، ويأتي افتتاحها تلبيةً للطلب المتزايد على سيارات الدفع الرباعي الفاخرة في الإمارات الشمالية. فمنذ دخولها السوق الإماراتي في عام 2023، واصلت إكسيد تعزيز حضورها وإعادة تعريف مفهوم التنقّل الفاخر من خلال مركبات أنيقة وراقية ومتطوّرة تقنيًا.

حضر حفل الافتتاح ممثّلو علامة إكسيد وأصحاب المصلحة فيها، إلى جانب العديد من الضيوف المرموقين من قطاع السيارات، على رأسهم ريكي مولينز، رئيس تطوير الأعمال في شركة الغرير للسيارات.

توفّر صالة عرض إكسيد رحلة سلسة لعملائها سواء من خلال ديكورها الحديث المعاصر أو التكنولوجيا المتطوّرة التي تعتمدها. فعلى سبيل المثال، يمكن للزوار استكشاف مجموعة من أرقى موديلات وطرازات السيارات بتوقيع العلامة التجارية، مثل سيارة "تي إكس إل" (TXL) الأنيقة، وسيارة "في إكس" (VX) المتطوّرة، وسيارة "إل إكس" (LX) العصرية، وسيارة "أر إكس" (RX) الناعمة، لا سيّما أنّها صُمّمت جميعها لتلبية توقّعات السائقين المتميّزين في الإمارات.

وتعليقًا على افتتاح صالة العرض الجديدة، قال أوسكار ريفولي، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للسيارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الغرير للسيارات: "يشكّل افتتاح صالة العرض في رأس الخيمة إنجازًا بارزًا جديدًا في سجل إكسيد الحافل بالنجاحات، لا سيّما أنّنا نوسّع حضورنا من خلالها ونقدّم تجارب قيادة متميّزة للعملاء في جميع أنحاء البلاد. في الواقع، تمثّل إمارة رأس الخيمة سوقًا رئيسيًا، وتؤكّد هذه الخطوة التوسّعية على الطلب المتزايد على المركبات الفاخرة في الإمارات. وبالنسبة إلى إكسيد، فتلتزم بتقديم مزيج مثالي من الجودة والأداء والتكنولوجيا والابتكار للارتقاء برحلة كل عميل في دولة الإمارات".

لا بدّ من القول إنّ حضور إكسيد في إمارة رأس الخيمة، من خلال مجموعة الغرير للسيارات، يتماشى مع رؤية العلامة التجارية لتحقيق النمو، لا سيّما أنّها تسعى لتصبح قوة مهيمنة في قطاع السيارات الإماراتي من خلال مركباتها الفاخرة وخدماتها الاستثنائية.

وعليه، تدعو علامة إكسيد السائقين في رأس الخيمة والإمارات الشمالية إلى زيارة صالة العرض الجديدة في رأس الخيمة، شارع الشيخ راشد بن سعيد في مدينة صقر بن محمد، لاستكشاف معنى التميّز في مجال السيارات واختبار أو عيش تجربة قيادة بمستوى غير مسبوق.

كما يمكن للعملاء في مختلف أنحاء الإمارات زيارة صالات عرض إكسيد في دبي، سواء في مجمع الذهب والألماس أو شارع الاتحاد - الخبيصي، أو أبوظبي شارع الكورنيش – الخالدية.

نبذة عن إكسيد:

إكسيد هي علامة تجارية مميزة جديدة تجمع بين التقاليد القديمة لثقافة السيارات الأوروبية التي تعود إلى قرون مع أحدث تقنيات التصنيع الذكية التي تشتهر بها الصين اليوم

يشارك المصمّمون والمهندسون من شركات تصنيع السيارات الأوروبية الفاخرة المعروفة في تطوير سيارات إكسيد، ويتم الإنتاج نفسه في مرافق مؤسسة أنشأتها شركة صينية.

وبفضل الخبرات الواسعة والمهارات الفنية الكبيرة، يضمن الشركاء الأوروبيون عمليات تصنيع متطابقة وأعلى مستوى من مراقبة الجودة في جميع مواقع التصنيع، بما في ذلك مصنع سيارات إكسيد في الصين.

وتتعاون إكسيد أيضًا مع أشهر شركات وموردي قطع السيارات في مجال التصنيع عالميًا، بما في ذلك الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة عالمية مثل "إنتل" (Intel) و"بوش" (Bosch) و"ماجنا" (Magna) وغيرها.

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