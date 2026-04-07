دبي: أعلنت شركة إف تي آي كونسلتنج (FTI Consulting) المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: FCN)، اليوم تعيين أوريليان فنسنت مديراً تنفيذياً لقسم ممارسات الإستراتيجية والتحول ضمن قطاع تمويل الشركات التابع للشركة.

وسيتولى السيد فينسنت، المقيم في دبي، قيادة قدرات الشركة في مجال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيعمل عبر مكاتب إف تي آي كونسلتنج في الرياض وأبوظبي والدوحة ودبي. وسيقدّم الدعم للعملاء في قطاعات الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الأصول، والتكنولوجيا المالية، إضافةً إلى الجهات التنظيمية المالية والمؤسسات المالية العامة والتنموية، من خلال مبادرات وبرامج التحوّل والرقمنة والتغيير الهيكلي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطوان نصر، رئيس إف تي آي كونسلتنج في الشرق الأوسط: "يعكس تعيين أوريليان التزامنا المستمر بتعزيز قدراتنا في مجال الإستراتيجية والتحوّل في المنطقة. فخبرته الواسعة في تقديم المشورة للمؤسسات المالية العالمية والجهات التنظيمية، إلى جانب إنجازاته في قيادة برامج التحوّل المعقّدة، ستشكّل إضافة قيّمة لجهودنا المستمرة الرامية إلى دعم عملائنا في مختلف أنحاء الشرق الأوسط على مواكبة التغيّرات.»

ويساعد خبراء الإستراتيجية والتحوّل في إف تي آي كونسلتنج المؤسسات على تصميم وتنفيذ إستراتيجيات تحفّز النمو، وتعزّز الأداء التشغيلي، وتمكّنها من التعامل مع البيئات التنظيمية المعقّدة والأوضاع الصعبة في الأسواق. ويتمتع السيد فنسنت بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في تقديم المشورة لمؤسسات الخدمات المالية حول مختلف جوانب برامج التحوّل الشاملة والمعقّدة، بما يشمل الإستراتيجية، والتغيير المؤسسي، وإدارة المخاطر، والابتكار الرقمي، ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

وقبل انضمامه إلى إف تي آي كونسلتنج، شغل السيد فنسنت منصب شريك في إحدى شركات الاستشارات الإستراتيجية الكبرى في الشرق الأوسط. وتسلّم قبل ذلك منصب الشريك المساعد في شركة ماكنزي آند كومباني، حيث عمل عبر أوروبا والشرق الأوسط. وقبل انتقاله إلى مجال الاستشارات الإستراتيجية، تولّى مناصب قيادية في مجالي الاندماج والاستحواذ والخدمات المصرفية للشركات لدى كلٍ من جيه بي مورغان وبي إن بي باريبا في سنغافورة ولندن وباريس. كما شارك في تأسيس شركة استثمارية متخصصة في الطاقة المتجددة وتولّى قيادتها.

وفي تعليقه على تعيينه، قال السيد فنسنت: "أتطلع إلى العمل مع الزملاء في مختلف أقسام الشركة لدعم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط على التعامل مع مشهد يتعقّد ويتطور بوتيرة متسارعة. ويشهد قطاع الخدمات المالية في المنطقة تحوّلاً ملحوظاً، ما يستدعي خبرات عميقة تمكّن العملاء من تحقيق أثر مستدام وطويل الأمد. وهو ما توفره إف تي آي كونسلتنج بالاستفادة من قدراتها المتخصصة ونهجها التعاوني ".

نبذة عن "إف تي آي كونسلتنج"

هي شركة عالمية في مجال استشارات الأعمال، تتخصص في مساعدة المؤسسات على إدارة التغيير وتخفيف المخاطر وحلّ النزاعات. يعمل لدى الشركة أكثر من 8,100 موظف في 32 دولة ومنطقة كما في 31 ديسمبر 2025م، وصلت عائداتها إلى 3.80 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2025م. وفي بعض المناطق، يتم تقديم خدمات "إف تي آي كونسلتنج" من خلال كيانات قانونية منفصلة. تتمتع شركة أف تي آي كونسلتنج بإدارة مستقلة ورأس مال خاص. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.fticonsulting.com.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

جامبت للعلاقات العامة

سوزانا سعود

نائب مدير حسابات العملاء

suzana@gambit.ae

-انتهى-

#بياناتشركات