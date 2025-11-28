دبي، الإمارات العربية المتحدة– وقعت تريدلينغ (Tradeling)، المنصة الرائدة في مجال التجارة الرقمية في المنطقة، مذكرة تفاهم مع إعلانات يانغو، قسم تكنولوجيا الإعلانات في مجموعة يانغو، بهدف تسريع تطوير حلول الإعلام التجاري وتقنيات الإعلان (AdTech) من الجيل القادم لكل من المشترين من الشركات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط. وتخلق هذه الاتفاقية إطارًا مشتركًا لاستكشاف الفرص التجارية من خلال دمج قدرات إعلانات يانغو المتقدمة في الإعلانات ووسائط البيع بالتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع منظومة تريدلينغ الرقمية الواسعة، ومنصة المشتريات المؤسسية، وشبكة التوزيع الخاصة بها.

تأسست "تريدلينغ" على يد سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، في إطار مبادرة "دبي “10x، وهي منصة تجارية رقمية ذكية لمعاملات الشركات تدعم أكثر من 50,000 مشترٍ مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 8 ملايين منتج، مما يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفرق مشتريات المؤسسات، والأسر، وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، وتجار التجزئة، وبائعي التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة من الحصول على المنتجات بسلاسة.

في إطار هذه الشراكة، ستعمل "إعلانات يانغو" على تمكين العلامات التجارية من جذب فئات كبيرة من المستهلكين ممن يتمتعون برغبة قوية في الشراء إلى منصة "تريدلينغ"، مما يُعزز من فرص استكشاف هذه العلامات التجارية ويساهم بزيادة معدلات التحويل خلال تجربة الشراء. وفي الوقت نفسه، تستفيد "تريدلينغ" من تقنيات "إعلانات يانغو" المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز الاستهداف والتحسين والارتقاء بالأداء، مما يُمكّن الموردين والعلامات التجارية على منصة "تريدلينغ" من تعزيز ظهورهم وأدائهم ونموهم.

وبهذه المناسبة، صرّح يفجيني بافلوف، المدير العام لشركة إعلانات يانغو في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يشكّل هذا التعاون نقلة نوعية تجمع بين اثنتين من أكثر البيئات الرقمية تطوراً في المنطقة. تتمتع "تريدلينغ" بأكثر البنى التحتية للتجارة الرقمية تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال دمجها مع قدراتنا في مجال وسائط التجزئة وتكنولوجيا الإعلانات، نهدف إلى تقديم حلول إعلانية أكثر ذكاءً واستهدافاً للموردين والعلامات التجارية والمشترين من الشركات."

ومن جهته، أضاف صفان فالي، مدير التسويق في تريدلينغ، قائلاً: "تتمحور مهمتنا حول رقمنة وتبسيط وتطوير التجارة الموجهة نحو معاملات الشركات في جميع أنحاء المنطقة. تمكّننا هذه الشراكة مع "إعلانات يانغو" من تعزيز هذه المهمة بأدوات إعلانية متقدمة وذكاء اصطناعي متطور وأداء متميز، مما يُساعد بائعينا على النمو بشكل أسرع، والوصول إلى الجمهور المناسب، والارتقاء بأدائهم الرقمي. يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بدفع عجلة الابتكار وتمكين نجاح الأعمال على نطاق واسع."

يأتي هذا التعاون في وقت مهم للمنطقة، حيث تُقدر قيمة سوق التجارة الموجهة لمعاملات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل قيمة التجارة الإلكترونية الموجهة لمعاملات الشركات إلى ما بين 40 و 50 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة.

بموجب مذكرة التفاهم، تغطي الشراكة مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك تحقيق الدخل من الإعلانات المخصصة للبيع بالتجزئة، وحلول الإعلان والترويج للموردين، واستهداف الجمهور المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطوير فرص الإعلان الرقمي عبر منصة "تريدلينغ" وشبكة تجار التجزئة المستقلين. كما سيكشف الطرفان مبادرات مشتركة لطرح المنتجات في السوق والمشاريع التجريبية.

ومن جهة أخرى، تُمكّن هذه الشراكة كلا المؤسستين من صياغة الموجة القادمة من مشهد الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المخصصة للبيع بالتجزئة، وإحداث نقلة نوعية في كيفية اكتشاف الشركات للمنتجات وشرائها ونموها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

https://yango-ads.com/ والموقع الإلكتروني لمنصة "تريدلينغ":https://tradelinggroup.com/

https://yango-ads.com/ والموقع الإلكتروني لمنصة "تريدلينغ":https://tradelinggroup.com/

عن إعلانات يانغو (Yango Ads)

إعلانات يانغو منصة عالمية تقدم حلولاً إعلانية تكنولوجية مخصصة لنمو الأعمال، زيادة الإيرادات وتحقيق الربح. تساعد المنصة مختلف الشركات على الوصول إلى جماهيرها المستهدفة من خلال مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها وخدماتها اليومية. تمكّننا شراكتنا مع أكبر شبكات الإعلانات من ربط العلامات التجارية بالمستخدمين وتعزيز تفاعلهم ضمن منظومة مجموعة يانغو.

سواء كنتم تتطلعون إلى زيادة إيرادات التطبيقات، أو إدارة حملات إعلانية، أو اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، تمتلك إعلانات يانغو الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك.

عن تريدلينغ

تقدّم "تريدلينغ" حلولاً شاملة تُساعد الأفراد والشركات على التسوق، والحصول على المنتجات، وتوزيعها، والترويج لها على نطاق واسع. تُسهّل "تريدلينغ" مسار المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر مختلف جوانب التجارة الإلكترونية، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، والتسويق.

تأسست "تريدلينغ" عام 2019 لتمكين التجارة الإلكترونية بين المشترين والبائعين، وتطورت من سوق إلكتروني إلى منصة خدمات سلسة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبيرة، والمستهلكين من خلال عمليات شراء أكثر ذكاءً، واستجابة أسرع، وخيارات دفع مرنة، وخدمات تسويق متميزة.

