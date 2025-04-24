دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إعمار مولز عن إطلاقها مبادرة دعم إيجاري تستهدف منافذ الأطعمة والمشروبات التي تشغل مساحات مطلة على نافورة دبي والبحيرة المحيطة بها في كل من دبي مول وسوق البحار، وذلك في أعقاب إغلاق نافورة دبي، التي طالما شكّلت جاذباً رئيسياً لزوار هذه المنافذ.

وبغية تخفيف الأثر المحتمل على حركة الزوار والتجارب التي تقدمها المطاعم والمقاهي ذات الجلسات الخارجية، قررت إعمار إعفاء المستأجرين من إيجار المساحات المتأثرة على مدار أربعة أشهر، بدءاً من يونيو حتى نهاية سبتمبر 2025.

وإلى جانب ذلك، تستعد إعمار لتنفيذ مجموعة من التدابير الأخرى لتعزيز تجربة الزوار في المنطقة، من ضمنها تركيب شاشات رقمية حديثة بطول 400 متر على امتداد ممشى الواجهة المائية. وتهدف هذه الخطوة إلى إثراء الموقع بمحتوى بصري جاذب يدعم إقبال الزوار خلال فترة إغلاق النافورة.

ولطالما اشتهرت التراسات المطلة على نافورة دبي والبحيرة المحيطة بأجوائها النابضة بالحياة، مع إطلالاتها المباشرة على عروض نافورة دبي الساحرة والواجهة المائية الخلابة. وبالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبته هذه العناصر في استقطاب رواد المطاعم والارتقاء بتجربتهم عموماً، فإن هذه المبادرة تبرهن على التزام إعمار بدعم شركائها في ظل التغيرات التي تشهدها السوق.

دعم الشركاء في ظل المتغيرات

وقال السيد محمد العبار، مؤسس إعمار: "على مدار سنوات عدة، شكّلت نافورة دبي والبحيرة المحيطة بها ركيزة أساسية لجاذبية هذه الوجهات. وبينما نخطّ الآن فصلاً جديداً، يجسد هذا الإعفاء الإيجاري التزامنا ببناء شراكات طويلة الأمد، ومساندة مستأجرينا لتجاوز هذه المرحلة بمرونة وثقة."

التزام مستمر بالتميّز

تواصل التراسات في دبي مول وسوق البحار تقديم إطلالات خلابة على المدينة، وتجارب مذاقية استثنائية، وأجواء فريدة من نوعها. وبفضل هذا الدعم، إلى جانب الإضافات الرقمية الجديدة، يستطيع المستأجرون الاستمرار في تقديم تجارب لا تُنسى لزوارهم، أثناء التأقلم مع التغيرات المحيطة.

وتواصل إعمار مولز التزامها الراسخ بتمكين الشركات من خلال حلول مستدامة تحقق النمو والقيمة لمجتمعها من متاجر التجزئة.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى حوالي 1.7 مليار قدم مربّع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 118,400 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و38 فندقاً ومنتجعاً تضمّ 9,200 غرفة تقريباً (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 34% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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