أُعيد انتخاب البروفيسور أحمد بولات رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية، لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) لولاية ثانية، خلال الاجتماع السنوي العام الحادي والثمانين للاتحاد (AGM) الذي عُقد في نيودلهي. وخلال فترة ولايته الممتدة لثلاث سنوات، سيواصل البروفيسور بولات المساهمة في تحقيق تطوير رؤية الطيران العالمية، وتمثيل الصناعة إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطيران.

ويُعدّ الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) من أكثر المنظمات الدولية تأثيرًا في تشكيل قطاع النقل الجوي العالمي. ويلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية لشركات الطيران الأعضاء فيه، وتوجيه القطاع في قضايا رئيسية مثل الاستدامة والكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي. وتُعدّ المشاركات التي يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ركيزةً أساسيةً في دفع عجلة التقدم في قطاع الطيران العالمي.

وتعليقًا على إعادة انتخابه، صرّح البروفيسور أحمد بولات، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية، قائلاً: "يشرفني إعادة انتخابي لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقل الجوي. هذه المسؤولية لا تُعدّ دليلاً على قوة ورؤية شركتنا فحسب، بل تُمثّل أيضًا فرصةً قيّمةً لتمثيل النفوذ المتنامي لتركيا في قطاع الطيران العالمي. وبصفتنا الخطوط الجوية التركية، نواصل التزامنا بالمساهمة الفعّالة في المبادرات الاستراتيجية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) ومستقبل قطاعنا".

وتُؤكد إعادة انتخاب البروفيسور بولات، على الدور البارز للخطوط الجوية التركية في قطاع الطيران العالمي، والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي. كما تُعزز دور تركيا المؤثر في رسم مستقبل هذا القطاع على أعلى مستويات الحوكمة العالمية.

نبذة عن الخطوط الجوية التركية:

تأسست شركة الخطوط الجوية التركية عام 1933، من خلال أسطول مكون من خمس طائرات، وهي عضو في تحالف ستار أليانس، وتمتلك حالياً أسطولًا يضم 393 طائرة (ركاب وشحن) تحلق إلى 342 وجهة حول العالم، منها 289 وجهة دولية و53 وجهة داخلية في 129 دولة.

نبذة عن تحالف ستار أليانس:

تأسس تحالف ستار أليانس في عام 1997 كأول تحالف جوي عالمي حقيقي، استنادًا إلى قيمة العميل المقترحة على نطاق عالمي، والإنتشار العالمي والخدمة السلسة. منذ تأسيسه، قدم أكبر وأشمل شبكة جوية، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء عبر الرحلات . الشركات الأعضاء هي: أيجيان اليونانية، الخطوط الجوية الكندية، الخطوط الجوية الصينية، الخطوط الجوية الهندية، الخطوط الجوية النيوزيلندية، الخطوط الجوية اليابانية، شركة الخطوط الجوية الآسيوية، الخطوط الجوية النمساوية، أفيانكا، شركة بروكسل للطيران، شركة كوبا للطيران، الخطوط الجوية الكرواتية، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، إيفا الجوية، الخطوط الجوية البولندية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية الإسكندنافية، شنتشن للطيران، الخطوط الجوية السنغافورية، الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، سويسرا، طاب البرتغال الجوية، تاي، الخطوط الجوية التركية، ويونايتد. بصفة عامة، تقدم شبكة تحالف ستار أليانس حاليًا أكثر من 10,000 رحلة يومية إلى ما يقرب من 1,200 مطارًا في 184 دولة. تُقدم الرحلات الإضافية من قبل شركاء تحالف ستار أليانس المتصلين، شركة جونياو للطيران وشركة تاي الجوية.

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