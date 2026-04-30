أعلنت مسرّعة بلوسوم عن إطلاق «دومينايت DominAite»، وهي منصة ومسرعة وطنية مخصصة لتوسيع نطاق الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز ريادة المملكة العربية السعودية عالميًا في هذا القطاع. ويحظى البرنامج بدعم من «البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات NTDP»، حيث يجمع بين منظومة قوية من الشركاء المحليين والدوليين لدعم الجيل القادم من الشركات الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تحظى المنصة بدعم تحالف من أبرز الجهات المتعاونة التكنولوجية العالمية والوطنية، بما في ذلك «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي»، وشركة «إنفيديا»، وشركة «علم»، الذين يقدمون خبراتهم المتقدمة في مجالات البنية التحتية، والتدريب، والتحول الرقمي.

ومن بين الشراكات الرئيسية، تتعاون «دومينايت» مع «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي» لضمان قدرة الشركات الناشئة على التوسع بشكل مسؤول ضمن بيئة تنظيمية سريعة التطور. ومن خلال هذه الشراكة، ستزوّد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الشركات الناشئة بالإرشاد والتوجيه المتخصص، بما يشمل جلسات تركز على حوكمة البيانات، والامتثال، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وسيتاح للشركات الناشئة المؤهلة إمكانية الوصول إلى البيانات المفتوحة والتكامل مع المنظومة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم جاهزيتها للتوسع وتعزيز فرصها في السوق.

وقالت إيمان عبد الشكور، الرئيسة التنفيذية لمسرّعة بلوسوم:

"تم تصميم دومينايت ليكون أكثر من مجرد برنامج تسريع، بل منصة وطنية متكاملة تمكّن المؤسسين من الوصول إلى البنية التحتية والخبرات والشراكات اللازمة لتطوير حلول ذكاء اصطناعي قادرة على المنافسة عالميًا. ومن خلال جمع نخبة من الجهات الرائدة مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وإنفيديا وعلم، يُمكّن البرنامج الشركات الناشئة من الابتكار بشكل مسؤول وتسريع نموها ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي الديناميكية في المملكة."

وبصفتها جهة متعاونة في هذه المبادرة، ستزود إنفيديا (NVIDIA) الشركات الناشئة بالإرشاد والتدريب التقني الموجّه، بما يشمل سلسلة من الجلسات التي تركز على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. كما ستتاح للشركات الناشئة المؤهلة فرصة التقدم بطلب للانضمام إلى برنامج NVIDIA Inception، وهو برنامج عالمي مصمم لرعاية الشركات الناشئة من خلال توفير الوصول إلى التدريب التقني، وأسعار مفضلة على أجهزة وبرامج NVIDIA، ودعم دخول الأسواق.

ويقدم هذا التعاون المشترك أساسًا متينًا يشمل بنية تحتية حاسوبية متقدمة، وخبرات عميقة في الذكاء الاصطناعي، وقدرات رقمية وطنية. ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، سيستفيد المؤسسون من الوصول إلى موارد حوسبة عالمية وأدوات ذكاء اصطناعي، إلى جانب دعم تقني وإرشاد استراتيجي يساعدهم على التوسع بشكل مسؤول عبر القطاعات المؤسسية والوطنية.

تم تصميم «دومينايت» لتجاوز نماذج التسريع التقليدية، من خلال دمج الشركات الناشئة ضمن منظومة عالية التأثير تجمع بين رأس المال والبنية التحتية والمواءمة مع السياسات. ويركز البرنامج على دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، والتي تطور حلولًا تعتمد على البيانات والحوسبة المكثفة في قطاعات رئيسية، مما يؤهلها للنمو إقليميًا وعالميًا.

وقد تم فتح باب التقديم لبرنامج «دومينايت».

حول «دومينايت»

«دومينايت» هو برنامج تسريع مدعوم من «بلوسوم كابيتال»، ويُقدم من قبل «مسرّعة بلوسوم» وبدعم من «برنامج تطوير التقنية الوطنية». يمتد البرنامج لمدة ثلاثة أشهر، وهو مخصص بعناية للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يوفر تمويلًا استثماريًا، وتمكينًا تقنيًا متقدمًا، ودعمًا لدخول الأسواق، وتجارب تطبيقية مع الجهات الحكومية والشركات، بالإضافة إلى ربطها بشبكة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حول «مسرّعة بلوسوم»

تُعد «مسرّعة بلوسوم» منصة رائدة في الابتكار والاستثمار ودخول الأسواق، تعمل عند تقاطع الشركات الناشئة ورأس المال والشركات الكبرى والحكومات. ومنذ عام 2017، دعمت بلوسوم مؤسسين عبر عدة قارات، مع تركيز قوي على التكنولوجيا المتقدمة والمشاريع القابلة للتوسع والتأثير على مستوى المنظومات.

حول «البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات»

يُعد «البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات» أحد البرامج الوطنية الرائدة في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنيات الناشئة. ويعمل البرنامج على دعم الشركات الناشئة والتقنية من خلال الشراكات الاستراتيجية، ودمج السياسات، وتطوير المواهب.

ومن خلال مجموعة من المبادرات التي تشمل التمويل الاستثماري، والحاضنات وبرامج التسريع، والتعاون بين البحث والتطوير والصناعة، وبرامج التوسع العالمية، يمكّن البرنامج رواد الأعمال المحليين والدوليين من الابتكار والانطلاق من المملكة إلى العالم. ويتماشى البرنامج مع رؤية السعودية 2030، حيث يفتح آفاقًا في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأشباه الموصلات، والتقنيات الصحية، والاستدامة، إلى جانب تحفيز خلق الوظائف وزيادة الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي.

جهات الاتصال الإعلامية:

هدى الزبون (مسرّعة بلوسوم)

huda@blossommena.com

زينة عكّاوي (باز للتسويق)

zeina.akkawi@pazmarketing.com

كريستي تيمبلا (باز للتسويق)

kristie@pazmarketing.com

جاكي هيسيتا (باز للتسويق)

jacky@pazmarketing.com

-انتهى-

#بياناتشركات