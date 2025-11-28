المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إسناد، الشركة الرائدة في وإدارة الأصول والتسويق العقاري، عن توقيع اتفاقية تعاون مع كل من فندق رافلز قصر العرين و"جنة دلمون" بهدف توفير مجموعة من المزايا والعروض والخدمات الحصرية لمشتري الفلل والتاون هاوس في مشروع تلال العرين السكني.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض سيتي سكيب البحرين 2025، بحضور السيد ماجد الخان، العضو المنتدب لشركة العرين القابضة ، والدكتورة أحلام زينل الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة وشركة عرين للتطوير، إضافة إلى الدكتور عيسى فقيه، الرئيس التنفيذي لجنة دلمون، والسيد يزن عبداللطيف، مدير العام لفندق رافلز قصر العرين، والسيد عبدالرحمن الكوهجي، ممثل شركة إسناد القابضة المستشار المعتمد للتسويق والمبيعات لمشروع تلال.

ويأتي ذلك في إطارة الرؤية الشاملة للمزايا التي يقدمها مخطط "العرين" لسكانه وملاكه، حيث تم تصميمه ليكون مجتمعاً متكاملاً يوفر أسلوب حياة فريد. وبموجب هذه الشراكة، سيحصل جميع ملاك الوحدات في مشروع تلال العرين على عضوية مجانية في "جنة دلمون"، مما يتيح لهم الاستمتاع بأضخم حديقة مائية في البحرين. كما سيستفيد السكان من بطاقة ولاء "إنفراكورب"، التي تمنحهم باقة واسعة من الامتيازات والمكافآت الحصرية الإضافية.

وبالإضافة لذلك، سيحظى الملاك بحزمة استثنائية أخرى من الامتيازات الحصرية الذي يشمل عدد من المشاريع، تتضمن أسعاراً تفضيلية على الإقامة في الفلل الفندقية والمطاعم الفاخرة والخدمات الحصرية مثل سبا وgym رافلز في فندق رافلز قصر العرين. مما يسهم في إثراء تجربة السكن ورفع القيمة الاستثمارية للعقارات.

وبهذه المناسبة، صرح السيد عبدالرحمن الكوهجي ، ممثل شركة إسناد القابضة المستشار المعتمد للتسويق والمبيعات لمشروع تلال، قائلًا: "نعمل على تقديم مشاريع توفر قيمة متجددة وثرية للسكان، وترتقي بتجربتهم اليومية إلى مستويات متقدمة من الراحة والرفاهية. وتأتي هذه الاتفاقية لتجسد التزامنا بدمج مكونات الضيافة والترفيه الراقية ضمن بيئة سكنية حديثة، وتمنح الملاك فرصة الوصول إلى تجارب عالمية المستوى بجوار منازلهم".

وأضاف: "من شأن هذه الشراكة أن تعزز جاذبية مشروع تلال العرين لدى الباحثين عن أسلوب حياة راقٍ يجمع بين جودة السكن ومجاورة أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في البحرين. ونواصل العمل على توسيع شبكة شراكاتنا لتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الداعمة لأسلوب حياة متوازن ومستدام للسكان".

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة عرين للتطوير لترسيخ مكانة مشروع تلال العرين كأحد أبرز المجتمعات السكنية المتكاملة في مملكة البحرين، عبر إثراء البيئة المحيطة بالمشروع وتوفير حلول مبتكرة ترتقي بالتجربة اليومية للسكان، وتعزز موقع منطقة العرين كوجهة رائدة للحياة العصرية.

وتعد شركة عرين للتطوير من الشركات الرائدة في قطاع التطوير العمراني في البحرين، وتعمل ضمن المخطط الرئيسي لمنطقة العرين على تطوير مشاريع سكنية وتجارية وسياحية تعتمد أعلى معايير الجودة والاستدامة، مع التركيز على توفير حلول مبتكرة تجمع بين التصميم العصري وتكامل الخدمات والبنية التحتية المتقدمة.

-انتهى-

#بياناتشركات