المجموعة تستعد لافتتاح فندق في مكة المكرمة

توقيع اتفاقيتين لإدارة فندق 157 غرفة بالخُبر وآخر بالدمام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إدارة الضيافة القابضة" (HMH) ، إحدى أبرز مجموعات إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توسع نوعي في المملكة العربية السعودية من خلال إضافة فنادق جديدة وخطط تطوير طموحة تهدف إلى دعم قطاع السياحة المتنامي في البلاد.

وفي إطار مبادرتها الاستراتيجية للنمو، وقّعت المجموعة اتفاقية لتشغيل فندق "كورب كورنيش الخبر"، وهو فندق يضم 157 غرفة مطلّة على الواجهة البحرية في الخُبر بالمنطقة الشرقية إضافة إلى مذكرة تفاهم لافتتاح فندق بالدمام. وكان الفندق يُدار سابقًا تحت علامة "ميركيور" التابعة لمجموعة أكور، وسينضم الآن إلى محفظة "إدارة الضيافة القابضة" المتنامية، مما يعزز من حضورها في السوق السعودية.

ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تستعد فيه "إدارة الضيافة القابضة" لافتتاح فندقها الرئيسي في مكة المكرمة، والذي يضم 460 غرفة، بحلول منتصف عام 2025. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الفندق بعد موسم الحج، ليشكّل حجر الأساس في عروض "الضيافة القابضة" السياحية الدينية، حيث سيخدم ملايين الحجاج الذين يزورون المدينة المقدسة سنويًا. كما يجري العمل على مشاريع إضافية في مختلف أنحاء المملكة، في إطار التزام المجموعة المتواصل بتلبية الطلب المتزايد على حلول الضيافة عالية الجودة.

إلى ذلك، أكد هيثم عبد العزيز، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إدارة الضيافة القابضة"، على الأهمية الاستراتيجية للسعودية ضمن خارطة طريق التوسع الخاصة بالمجموعة، قائلًا:

" تمثل المملكة العربية السعودية أولوية استراتيجية بالنسبة لإدارة الضيافة القابضة، وهي تتماشى تمامًا مع أهداف رؤية 2030 التحولية في قطاع السياحة والطلب المتزايد على أماكن الإقامة الفاخرة. إن فندق الخبر يعزز وجودنا في المنطقة الشرقية، بينما سيضعنا الفندق القادم في مكة في قلب السياحة الدينية. ومع وجود أكثر من 6000 غرفة فندقية قيد التشغيل أو التطوير في المنطقة، نحن ملتزمون بشكل راسخ بدعم هدف المملكة في جذب 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030."

وسيلبّي فندق "كورب كورنيش الخبر" احتياجات مجموعة متنوعة من الزوّار، بما في ذلك رجال الأعمال والسياح، في حين أن فندق مكة المكرمة مصمم خصيصًا لاستقبال الحجاج والمعتمرين. وتأتي هذه المشاريع تماشيًا مع استراتيجية "إدارة الضيافة القابضة" الأوسع لترسيخ حضورها في المدن الرئيسية داخل المملكة والمساهمة في تطوير البنية التحتية السياحية فيها.

يُذكر أن هذه المشاركة هي الخامسة عشرة على التوالي لشركة "إدارة الضيافة القابضة" في معرض سوق السفر العربي، مما يبرز حضورها الراسخ وتفاعلها المستمر مع أبرز منصة للسفر والسياحة في المنطقة.

وبفضل سجلها الحافل بالتميز التشغيلي وخطتها الديناميكية للتطوير، تواصل "إدارة الضيافة القابضة" ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط. ويعكس توسع المجموعة في المملكة رؤيتها الطموحة ودورها كشريك موثوق في تقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى.

عن إدارة الضيافة القابضة (HMH):

تأسست إدارة الضيافة القابضة (HMH) – في عام 2003 في دبي، وهي شركة متكاملة لإدارة الفنادق تفخر بكونها أكبر مشغل للفنادق الخالية من الكحول في المنطقة. توفر أتش أم أتش لمالكي ومطوري الفنادق مجموعة واسعة من حلول الإدارة ذات المستوى العالمي مع خمس علامات تجارية فندقية متميزة ومتكاملة تلبي قطاعات السوق المتنوعة من الرفاهية إلى نمط الحياة. وتشمل فنادق ومنتجعات باهي وفنادق ومنتجعات كورال وفنادق كورب وشقق إيوا الفندقية وفنادق إيكوس. وقد نجح التوسع الاستراتيجي لشركة أتش أم أتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطلاق عالم من الفرص مع خلق قيمة للمعنيين، والزملاء، والموظفين، والعملاء. تقع المحفظة الحالية في بعض أكثر الوجهات المرغوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وجود مجموعة من الفنادق قيد التطوير لزيادة البصمة الإقليمية لشركة أتش أم أتش.

-انتهى-

#بياناتشركات