الرياض - أعلن مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية عن تعيين فارس بن إبراهيم الغنام في منصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك ضمن خططها بعيدة المدى لتعزيز قيادة الشركة وخطط نموها المستقبلية، كونها إحدى أهم الشركات الاستثمارية الدولية في المملكة والحائزة على العديد من الجوائز.

وقد تولى فارس العديد من المناصب القيادية خلال مسيرة عمله في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، حيث يشغل بها حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي. وسيتولى فارس منصبه الجديد اعتباراً من 1 أكتوبر 2022م بعد الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية ذات الصلة. وقد بدأ فارس مسيرة عمله المصرفية في العام 2005م وانتقل بعد ذلك إلى المملكة المتحدة في العام 2006م حيث عمل في قطاع التمويل المؤسسي وأسواق رأس المال لدى عدد من الشركات والمؤسسات المالية الدولية قبل انضمامه إلى إتش إس بي سي العربية السعودية في العام 2011م.

وفي تعليق له على تعيينه في المنصب الجديد، قال فارس: "يسرني تولي مسؤوليات الرئيس التنفيذي وقيادة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية في المرحلة المقبلة من النمو والتركيز على تلبية احتياجات عملائنا ودعم تنفيذ استراتيجية المجموعة في المملكة، ومواصلة مساهمة بنك إتش إس بي سي الراسخة والطويلة في التنمية الاقتصادية للمملكة."

وسيحل فارس الغنام محل راجيف شوكلا الذي تم تعيينه في منصب مدير إداري أول ومستشار للرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك إتش إس بي سي اعتباراً من 1 أكتوبر 2022م بعد الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية ذات الصلة. وقد شغل راجيف منصب الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية منذ إبريل 2019م.

ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى راجيف تقديم الدعم الاستراتيجي والاستشارات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة وسيعمل على تطوير عدد من المبادرات بالعمل والتعاون مع الزملاء في الشركة ومع الجهات والشركاء المعنيين في إطار مواصلة مجموعة إتش إس بي سي الاستثمار في المملكة العربية السعودية.

من جانبه قال ماجد نجم، رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية:" تمثل هذه التعينات القيادية التزاماً قوياً تجاه دعم أجندة النمو الطموحة لشركة أتش اس بي سي العربية السعودية وضمان التنفيذ المتقن لهذه المرحلة التالية من النمو في المملكة العربية السعودية التي تعد سوقاً اساسياً لمجموعة أتش اس بي سي والتي تتمتع فيه بإرث تاريخي طويل يمتد لأكثر من 70 عاماً."

تأسست شركة إتش إس بي سي العربية السعودية في عام 2005م محددةً رؤيتها بأن تكون أفضل مزود للخدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات أسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية. وتمثل شركة إتش

إس بي سي العربية السعودية شراكة استراتيجية بين مجموعة إتش إس بي سي والبنك السعودي البريطاني (ساب)، حيث تبلغ ملكية إتش إس بي سي ما نسبته 51% بينما يملك البنك السعودي البريطاني نسبة 49% بها. علاوة على ذلك، يعتبر البنك السعودي البريطاني شريكاً استراتيجياً لمجموعة إتش إس بي سي وهي أكبر كيان مساهم فيه بنسبة 31%.

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حول HSBC في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا:

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في البنك السعودي البريطاني (ساب) ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2021، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 71 مليار دولار أمريكي.