الميزة تتيح لأكثر من 8.5 ملايين مستخدم للتطبيق في دولة الإمارات بداية مسيرتهم الاستثمارية في الذهب بحد أدنى يبلغ 0.1 جرام فقط

دولة الإمارات ترسخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب بصادرات بلغت 53.41 مليار دولار أمريكي بين عامي 2024 و2025

الميزة توفر زيادةً بنسبة 3% سنوياً على جرامات الذهب المستثمرة تماشياً مع المعايير المرجعية العالمية لمعدلات تأجير الذهب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "أو جولد"، أول تطبيق إماراتي لحيازة الذهب والفضة، عن توقيع شراكة مع تطبيق "بوتيم"، منصة التكنولوجيا المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي ومنصة التواصل الرائدة التابعة لمجموعة "أسترا تك"، من أجل توفير ميزة الاستثمار في الذهب ضمن التطبيق مباشرةً، استناداً إلى اتفاقية وقعها الطرفان في عام 2023. ويصبح "بوتيم" بذلك أول منصة تكنولوجيا مالية في دولة الإمارات تقدم حلولاً رسمية للاستثمار في الذهب، مما يعزز ريادته في قطاع التمويل الرقمي سريع النمو في المنطقة.

وتقدم الشراكة قناة جديدة وموثوقة للخدمات المالية الآمنة، والتي تتيح بناء الثروة للجميع، فهي تجمع بين الخبرات الكبيرة لـ"أو جولد" في مجال الاستثمار الرقمي في المعادن الثمينة، والبنية التحتية المتطورة التي يمتلكها "بوتيم" وقاعدته الواسعة من المستخدمين. فمع دمج ميزة الملكية الجزئية ضمن "بوتيم"، أصبح بإمكان المستخدمين شراء وبيع وإدارة رصيدهم من الذهب الرقمي مباشرةً من داخل التطبيق، بحدّ أدنى يبلغ 0.1 جرام فقط. وتسهم هذه الخطوة في تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الراغبين في دخول مجال الاستثمار في الذهب، في حين تُمكّن رواد الاستثمار من تنويع محافظهم والتحكم بشكل أفضل بمستقبلهم المالي.

كما يحظى المستخدمون بفرصة الاستفادة من برنامج "أو جولد" المبتكر لكسب (تأجير) الذهب، والذي يتيح لهم جني العائدات من رصيدهم من الذهب الرقمي. وتوفر الميزة الجديدة أرباحاً بنسبة 3% سنوياً مقدرة بالجرامات الذهبية، بما ينسجم مع المعايير المرجعية العالمية لمعدلات تأجير الذهب، والتي تبلغ حوالي 3.25% سنوياً في لندن، وفق ما تشير إليه أحدث التقارير.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد مراد، الرئيس التنفيذي للعمليات في "أسترا تِك" و"بوتيم: "تُعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق ارتباطاً بالذهب لما له من أهمية تاريخية وثقافية واقتصادية عميقة. وعلى الرغم من تقلبات الأسواق، لا يزال الطلب على الذهب يشهد نمواً مستمراً، مدفوعاً برغبة الأفراد في تنويع محافظهم الاستثمارية والاحتفاظ بأصول مستقرة وموثوقة. ومن خلال هذه الشراكة، نُقدّم طريقة مبسّطة وآمنة للاستثمار بالذهب تتيح للجميع البدء بسهولة، في خطوة تنسجم مع التزامنا المستمر بتطوير حلول تكنولوجيا مالية مبتكرة داخل التطبيق بوتيم، وتقديم خدمات مالية شاملة لأكثر من 8.5 مليون مستخدم في دولة الإمارات."

وقد نالت "أو جولد" مؤخراً شهادة امتثال لأحكام الشريعة الإسلامية من مركز الصيرفة والاقتصاد الإسلامي، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بالتمويل الأخلاقي وموثوقيتها في السوق.

ومن جانبه، قال بندر العثمان، مؤسس "أو جولد": "بوصفنا شركة إماراتية، نسعى إلى توفير تجربة مريحة وآمنة تسمح للجميع بامتلاك المعادن الثمينة. في غضون شهر واحد فقط من إطلاق خدماتنا، تجاوز عدد مستخدمينا 100,000، مما يعكس بوضوح حجم الإقبال على حلول تداول الذهب الموثوقة والمبتكرة." وأضاف "هنا تبرز أهمية شراكتنا مع منصة تحظى بانتشار واسع مثل "بوتيم"، بفضل نظامها المتكامل للمدفوعات، تتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا وتمكين الملايين من بدء رحلتهم الاستثمارية في الذهب بسهولة وبخطوات في منتهى البساطة، لنكون بذلك قد حققنا نقلة نوعية في تمكين جميع الأفراد من الاستثمار في أصلٍ عريق لطالما اكتسب قيمة عالية عبر العصور".

وتأتي هذه الشراكة بالتزامن مع تنامي مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً رئيسياً للتجارة العالمية للذهب، حيث تشير بيانات "تريد آي ميكس" إلى وصول قيمة الصادرات الإماراتية من الذهب إلى نحو 53.41 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2024–2025. ويسهم دمج خاصية الاستثمار الجزئي في الذهب من "أو جولد" في تطبيق "بوتيم" بتعزيز ريادة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً رائداً للاستثمارات المبتكرة والآمنة والمتاحة للجميع في قطاع الذهب. كما يمكن للمستخدمين في مختلف أنحاء المنطقة اليوم الاستفادة من الميزة الجديدة لدخول هذا السوق بمنتهى السهولة والأمان.

إن ميزة الاستثمار في الذهب متاحة الآن بالكامل عبر تطبيق "بوتيم" ضمن قسم الاستثمار.

لمحة حول "أو جولد"

"أو جولد" هو أول تطبيق في دولة الإمارات يتيح للمستخدمين الاستثمار الجزئي في الذهب والفضة بكل سهولة وأمان ابتداءً من درهم واحد فقط. وتستفيد شركة "أو جولد" من مكانتها الريادية في قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، لتوفير تجارب استثمارية آمنة وشفافة ومتاحة للجميع من شأنها إحداث نقلة نوعية في مشهد الاستثمار التقليدي في الذهب.

وقد حصلت الشركة على شهادة امتثال لأحكام الشريعة من مركز الهدى للخدمات المصرفية الإسلامية والاقتصاد، تأكيداً على أن جميع الأصول الرقمية التي تقدمها منصة الشركة مدعومةٌ بالكامل بمعادن نفيسة فعلية وبدرجة نقاء عالية، وعلى التزام المنصة التام بمبادئ الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها.

ويؤدي التطبيق دوراً يتجاوز البيع والشراء، ليعمل شريكاً موثوقاً للمستخدمين في الارتقاء بأمنهم المالي، إذ يقدم مزايا مبتكرة مثل خدمة أرباح الذهب بالوكالة، التي تتيح للمستخدمين تحقيق عوائد تُصرف بالذهب نفسه لضمان التوافق مع أحكام الشريعة. ويرسخ التطبيق معايير الجودة والأمان عبر تسليم جميع المعادن النفيسة بشكل آمن وتوفير غطاء تأميني كامل.

كما يقدم "أو جولد" لمستخدميه فريق خدمة عملاء متخصصاً، ليضمن لهم تجربة سلسة ومفيدة ترقى لأعلى معايير الجودة والموثوقية.

لمحة حول "بوتيم"

يندرج "بوتيم" ضمن منظومة "أسترا تك"، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً رئيسياً لها ويوفر "بوتيم"، منصة التكنولوجيا المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي، حلولاً شمولية للخدمات المالية تركز على تلبية احتياجات المستخدمين بالدرجة الأولى. اشتهر التطبيق بكونه أول مزود مجاني لخدمة نقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت في دولة الإمارات، وقد تطور ليصبح منظومة متعددة الطبقات يقدم خدماته لأكثر من 150 مليون مستخدم في 155 دولة.

وصُمم "بوتيم" لتلبية احتياجات الأفراد والشركات والمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يوفر مجموعة من الخدمات المتكاملة القائمة على الابتكار وسهولة الوصول والموثوقية التنظيمية. ويرسي "بوتيم" أساس الجيل القادم من قدرات الاتصال والخدمات المالية اليومية ليجعلها أكثر سهولة وذكاءً وشمولية للجميع.

-انتهى-

#بياناتشركات