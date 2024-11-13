ثاني مشاريع شركة زازين غاردنز يحصل على جائزتي "أفضل مجمع سكني للعام" و"أفضل مشروع سكني (أكثر من 20 وحدة سكنية) للعام" في حفل توزيع جوائز مجلة أريبيان بروبرتي

وحدة سكنية) للعام" في حفل توزيع جوائز مجلة أريبيان بروبرتي زازين بروبرتيز التي تأسست عام 2018 تقود جهود الاستدامة في مجال العقارات في دولة الإمارات من خلال مشاريعها التقدمية التي توفر حلول معيشة عالية الجودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت زازين بروبرتيز، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دولة الإمارات، عن حصولها على جوائز من مجلة أريبيان بروبرتي، التي تمثل علامة التميز العالمي منذ عام 1993 وتشكل عنصراً رئيسياً في مشهد العقارات في الشرق الأوسط. ويمثل مشروع زازين غاردنز، المشروع الثاني للشركة، علامة فارقة في مشهد العقارات بدولة الإمارات، باعتباره أول مشروع سكني حاصل على التصنيف الذهبي للمباني الخضراء في دبي. وقد حصل المشروع على جائزتين مرموقتين ضمن حفل توزيع جوائز مجلة أريبيان بروبرتي لعام 2024، وهما:

أفضل مجمع سكني للعام

أفضل مشروع سكني (أكثر من 20 وحدة سكنية) للعام

ويؤكد هذا التكريم على دور المشروع في سوق العقارات العربية. ويُقام حفل توزيع الجوائز الرسمي يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، في فندق ومنتجع حبتور جراند في دبي، حيث يترأس اللورد ويفرلي لجنة التحكيم ويقدم الجوائز للفائزين. وهذه هي المرة الثانية التي تفوز فيها زازين بروبرتيز بجوائز من مجلة أريبيان بروبرتي، حيث حصل مشروعها الرائد زازين ون في مثلث قرية جميرا في 2022-2023 على جائزة "أفضل مشروع عقاري سكني للعام".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: "يشكل تكريم زازين غاردنز كأول مشروع سكني حاصل على التصنيف الذهبي للمباني الخضراء في دبي، إنجازاً هاماً لنا وللتطوير الحضري المستدام في دول الإمارات. ويعود الفضل في النجاحات التي حققتها العلامة الإماراتية الرائدة إلى سمو الشيخ محمد والقيادة الحكيمة للدولة. وتؤكد مثل هذه الجوائز، وخصوصاً جوائز مجلة أريبيان بروبرتي، على التزامنا بإنشاء منازل تركز على المسؤولية البيئية والمعيشة عالية الجودة. ونفخر بجهود زازين المتواصلة لوضع معايير جديدة في قطاع العقارات المستدامة، ونتطلع للارتقاء بهذه المعايير لمواصلة دعم المبادرات الحكومية الرئيسية مثل خطة دبي الحضرية 2040 واستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033".

وتضم محفظة زازين بروبرتيز ثلاثة مشاريع تركز على الاستدامة، وهي زازين ون في مثلث قرية جميرا وزازين غاردنز وزازين آيفي في الفرجان، وهي تلعب دوراً كبيراً في رسم ملامح المشهد السكني في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تُعلن الشركة عن مشروعها الجديد في الفرجان خلال الأسابيع القادمة، مما يشكل إضافة إلى محفظتها المتنامية من المشاريع التي توفر تجربة معيشة مجتمعية فاخرة لكلّ من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

لمحة عن شركة زازين بروبرتيز:

زازين بروبرتيز هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في دبي، وتشتهر بمشاريعها الحائزة على جوائز والتي ترتقي بمستويات التصميم والجودة والاستدامة والبيئة المجتمعية بأسعار مدروسة. كما تواصل مساعيها للارتقاء بقطاع العقارات السكنية إلى مستويات غير مسبوقة، بدءاً من الالتزام بممارسات البناء المستدام، ووصلاً إلى اتباع مفاهيم تصميمية مبتكرة.

وأرسى مشروع الشركة الرائد زازين ون معياراً جديداً ضمن سوق العقارات في منطقة مثلث قرية جميرا، حيث حصل على العديد من الجوائز المرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل مشروع عقاري مستدام للعام في حفل توزيع جوائز الاستدامة والابتكار، وجائزة أفضل مشروع سكني للعام من جوائز مجلة أريبيان بروبرتي. ويبرز مشروع زازين غاردنز في منطقة الفرجان كأول مشروع سكني حاصل على شهادة لييد الذهبية في دولة الإمارات، كما فاز بجائزة أفضل مشروع عقاري مستدام لهذا لعام 2024 في حفل توزيع جوائز ألتيميت ريالتي. وتواصل زازين بروبرتيز تعزيز إرثها الغني بالتميز والابتكار مع كل مشروع تطلقه، إضافة لإثراء أفق مدينة دبي.

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