القاهرة، مصر: أصدرت أوراسكوم للتنمية، المطور العقاري العالمي المتخصص في بناء مدن متكاملة ونابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريرها الثاني في مجال الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG) لعام 2024، وذلك ضمن مبادرتها للاستدامة "حياة ذات هدف". يعكس هذا التقرير التزام المجموعة ببناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة تُمكن الأفراد وتحافظ على البيئة، بما يخدم احتياجات الحاضر ويراعي تطلعات الأجيال القادمة.

تؤمن أوراسكوم للتنمية بأن الحياة كما ينبغي أن تكون لا تقتصر فقط على الرفاهية، بل ترتكز أيضاً على الغاية والمعنى. وفي عام 2024، تطور هذا المفهوم بإطلاق مبادرة "حياة ذات هدف" (Life With Purpose)، وهي مبادرة المجموعة للاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات (ESG) التي تعكس التزامها بتطوير وجهات لا تجمع بين الجمال والتخطيط الذكي فحسب، بل تضع الاستدامة والشمول في قلب أولوياتها.

وبالاستناد إلى الأسس التي تم الاتفاق عليها في الإصدار الأول لتقرير الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات الذي نشرته الشركة العام الماضي، يأتي الاصدار الثاني لتقرير الاستدامة لعام 2024 ليعكس اتساع نطاق الإفصاح وفقاً لأعلى المعايير الدولية، على رأسها معايير المبادرة العالمية للتقارير(GRI)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، بالإضافة إلى قانون الالتزامات السويسري. كما جدّدت الشركة مصفوفة أولوياتها الجوهرية، لتتمكن من التركيز على القضايا التي تهم أصحاب المصلحة وتؤثر على مستقبل أعمالها، في خطوة تعكس التزامها المستمر ببناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة ومرونة.

وفي هذا السياق قال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية: "نضع بناء المجتمعات المستدامة في صميم استراتيجيتنا في أوراسكوم للتنمية، حيث نعمل على تمكين عملائنا والمساهمة في ازدهار الاقتصاد المحلي. ويجسد تقرير الاستدامة لعام 2024 التزامنا المستمر بالمسؤولية البيئية، والشمول الاجتماعي، والحوكمة. وقد شكّلت هذه المبادئ أساس تعاملنا مع موظفينا وشركائنا وموردينا، مما رسّخ مكانتنا كمطور موثوق للوجهات المتكاملة. ويمثل هذا التقرير خطوة جديدة في مسيرتنا نحو تعزيز دورنا كمطور عالمي يعتمد نهجاً مستداماً في تطوير المدن والمجتمعات."

في إطار التزامها بحماية الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية، تواصل أوراسكوم للتنمية تنفيذ مبادرات بيئية ملموسة تعكس نهجها المستدام عبر وجهاتها المختلفة. في مونتينيغرو، حققت المجموعة معدل فصل نفايات تجاوز 85% في فندق "تشيدي لوشتيسا باي" بفضل ممارسات فعّالة شملت تحويل المخلفات العضوية إلى سماد وعلف، جمع الورق والزجاج، واستخدام الزيوت لإنتاج الوقود الحيوي. وفي سلطنة عُمان، دعمت الشركة المبادرة الوطنية لزراعة الأشجار من خلال غرس أكثر من 100,000 شجرة، ما ساهم في تحسين المشهد البيئي وخفض الانبعاثات. هذا إلى جانب استثمارات الشركة المستمرة في أنظمة إدارة الطاقة، والسعي للتحول إلى مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والتعرفة الخضراء.

وفي المملكة المتحدة، تصدرت منازل قرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة التصنيفات البيئية، لتُصنَّف ضمن أفضل 0.3% من أصل 27 مليون منزل في إنجلترا وويلز، مع أداء استثنائي لبعض الوحدات ضمن الأعلى على مستوى البلاد لعام 2024.

وعلى صعيد التنمية المجتمعية، تضع أوراسكوم للتنمية تمكين الأفراد وخلق فرص اقتصادية مستدامة في صميم استراتيجيتها. ففي عام 2024، عززت الشركة شراكاتها التنموية من خلال برامج تدريبية ومهنية بالتعاون مع جهات محلية لتطوير قدرات القوى العاملة المستقبلية، منها تعاونها مع "إنجاز عُمان"، والذي أتاح لأكثر من 1,500 طالب في محافظة ظفار، صمن مشروع "هوانا صلالة"، فرصة اكتساب مهارات حياتية ومهنية مهمة متعلقة بالثقافة المالية وريادة الأعمال والاستعداد المهني. كما شهدت مدينة الجونة تنفيذ مبادرات لتحسين بيئة العمل، من خلال رفع مستوى التأمينات الاجتماعية، وتوسيع التغطية الطبية لجميع العاملين، وتطوير مرافق الموظفين، مما يعكس التزام الشركة بخلق بيئة عمل تُقدّر وتدعم الأفراد وتعزز شعورهم بالانتماء.

وتواصل أوراسكوم للتنمية التزامها بالممارسات الأخلاقية، والشفافية، والمساءلة، في إطار توسعها في تطبيق برنامج الاستدامة. ويمثل هذا التوجه جزءاً لا يتجزأ من رؤيتها طويلة المدى لبناء مدن متكاملة قادرة على الاكتفاء الذاتي، بما يؤكد وعدها بتحقيق "الحياة كما ينبغي أن تكون"، حيث تسعى كل وجهة لتعزيز الازدهار الشامل، والفرص الاقتصادية، والمرونة البيئية، من خلال خلق قيمة مشتركة للجميع.

عن أوراسكوم للتنمية:

شركة أوراسكوم للتنمية هي شركة تطوير عقاري دولية رائدة ومتخصصة في بناء مدن ومجتمعات متكاملة نابضة بالحياة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لأكثر من 35 عاماً، تخصصت شركة أوراسكوم للتنمية في إنشاء وجهات متكاملة تعيش مجتمعاتها بشغف للاستمتاع بكل جوانب الحياة.

من مدينة الجونة الساحلية المصرية المذهلة المطلة على البحر الأحمر إلى أندرمات جبال الألب في سويسرا، المدينة الجبلية الخلابة على مدار العام، تمثل كل مدينة طورتها شركة أوراسكوم للتنمية شهادة على التزامها ببناء أفضل الوجهات. تجمع المدن المتكاملة بين المناطق السكنية والفيلات والشقق والفنادق بشكل متناغم بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والتجارية الحائزة على جوائز وملاعب الجولف ومراسي اليخوت، والمرافق الرياضية، والمحال والمطاعم.

تمتلك شركة أوراسكوم للتنمية أكثر من 100 مليون متر مربع من الأراضي، 40٪ منها تحت التطوير أو تم تطويره إلى مجتمعات مزدهرة في مصر (الجونة، ومكادي هايتس، وطابا هايتس، وبيوم، وأو ويست)، وفي دول الخليج (جبل السيفة وهوانا صلالة في عُمان)، وفي أوروبا (أندرمات في جبال الألب في سويسرا، ولوشتيسا باي في مونتينيغرو، وقرية ويست كاركلاز جاردن في المملكة المتحدة). وتشمل مشاريع شركة أوراسكوم للتنمية 33 فندقاً فاخراً بأكثر من 7000 غرفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتم إدراج أسهم ODH في بورصة SIX السويسرية.

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