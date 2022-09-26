· ستتيح الخاصية الجديدة 'الاطمئنان على سلامة الركاب' للاستفادة من مجموعة ميزات السلامة المتوفرة داخل التطبيق خلال الرحلات

· أوبر تشجع الركاب على تفعيل خاصيات 'جهات الاتصال الموثوقة' و'التحقق عن طريق رقم التعريف الشخصي' و 'التحقق من الرحلة' عند استخدام التطبيق.

الرياض، السعودية- أعلنت أوبر اليوم عن الخطوات الحديثة التي تتخذها للمساعدة في تحسين مستوى الأمان عبر التطبيق من خلال إطلاق خاصية 'الاطمئنان على سلامة الركاب' الجديدة.

في خطوة رائدة في النقل التشاركي، تساعد خاصية الاطمئنان على سلامة الركاب على إكمال الملف التعريفي الخاص بالسلامة في التطبيق عن طريق تشغيل واستخدام خصائص 'إضافة جهات الاتصال الموثوقة' و 'التحقق عن طريق رقم التعريف الشخصي' و 'التحقق من الرحلة' المتوفرة داخل التطبيق. تم تصميم كل هذه الخصائص لتحسين أمان مستخدمي منصة أوبر:

· جهات الاتصال الموثوقة: بإمكان الراكب اختيار جهات الاتصال الموثوق بها في التطبيق، وتفعيل إشعارات ليشارك رحلته معهم مباشرةً، لكي تتمكن عائلته وأصدقاؤه من الاطمئنان على وصوله إلى وجهته بأمان.

· التحقق عن طريق رقم التعريف الشَخصي: للتأكد من ركوب الراكب السيارة الصحيحة، بإمكانه تشغيل خاصية التحقق عن طريق رقم التعريف الشخصي، حيث يجب على السائق إدخال الرقم الذي يظهر على تطبيق الراكب قبل أن تبدأ الرحلة. تمكن خاصية الاطمئنان على السلامة تشغيل خاصية رمز التعريف الشخصي واختيار أوقات تنشيطها.

· التحقق من الرحلة: تستخدم هذه الخاصية تقنية نظام تحديد المواقع لاكتشاف أي شيء خارج عن المألوف أثناء الرحلة، مثل توقف طويل أو اصطدام محتمل. وفي حالة وجود احتمالية لأحداث مشابهة، سنطمئن على الراكب والسائق، وسنقدم موارد للحصول على المساعدة.

وقالت نورهان علي، مدير العلاقات العامة بأوبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "سلامة كل من يستخدم تطبيق أوبر تمثل أولوية قصوى لنا، ونحن نعمل باستمرار على تحسين خصائص التطبيق. ستتيح خاصية الاطمئنان على سلامة الركاب الجديدة الاستفادة من مجموعة من ميزات السلامة المتوفرة من خلال التطبيق، والتي نقدمها لضمان سلامتهم دائمًا وبقدر الإمكان".

تعتبر الخاصية الجديدة إضافة إلى الخصائص الحالية المتاحة عبر التطبيق، مثل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي، وإخفاء هوية البيانات الشخصية، زر الطوارئ، والدعم ٢٤/٧، خاصية فحص السائق، وتنبيهات السرعة، وتحديد عدد ساعات القيادة، وعدد من تدابير السلامة المقدمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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عن شركة أوبر

إن مهمة "أوبر" هي جعل عملية التنقل مريحة ووسائل المواصلات متوفرة للجميع في كل مكان. لقد بدأنا في عام ٢٠١٠ لحل مشكلة بسيطة وهي كيف يمكن الحصول على وسيلة مواصلات بنقرة زر؟ وبعد تقديم أكثر من ١٥ مليار رحلة، نسعى لتوفير منتجات لتقريب الناس إلى حيث يريدون أن يكونوا. من خلال تغيير الطريقة التي يتحرك بها الأشخاص والطعام والأشياء عبر المدن، تُعد أوبر منصة توفر للعالم إمكانيات جديدة.