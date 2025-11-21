دبي، الإمارات العربية المتحدة – تواصل أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري الحائزة على عدة جوائز مرموقة، توسيع محفظتها الاستثمارية في مجمع دبي لاند ريزيدنس، مما يعزز التزامها بتطوير مجتمعات ذكية وسلسة وجاهزة للمستقبل. تتماشى هذه الخطوة مع التطوير القائم للخط الأزرق لمترو دبي، والذي من المقرر أن يرتقي بالبنية التحتية للإمارة وأن يُحدث نقلة نوعية في التنقل المرن ويعزز قيم العقارات عبر المناطق السكنية الرئيسية في المدينة.

تطوّر مجمع دبي لاند ريزيدنس، أحد جواهر دبي الخفية، بسرعة ليصبح أحد أكثر الوجهات العقارية الواعدة في دبي. يوفر موقعه الاستراتيجي عند تقاطع شارع الإمارات وطريق دبي-العين سلاسة الوصول السريع إلى مراكز الأعمال الرئيسية والمدارس والمعالم السياحية، مع الحفاظ على ميزة المناظر الطبيعية الهادئة والمفتوحة. سيربط خط المترو الأزرق القادم مجمع دبي لاند ريزيدنس بشبكة النقل الرئيسية في دبي، كما يربطه مباشرة بمطار دبي الدولي وخليج الأعمال، مما يعزز جاذبية المجمع للمستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء.

سجلت منطقة دبي لاند ريزيدنس بعضاً من أقوى مؤشرات أداء العقارات في دبي، ولا تزال أحجام مبيعات الشقق مرتفعة، حيث وصلت عائدات الإيجار إلى 8% في طيف من المشاريع المختارة، مما يجعل دبي لاند ريزيدنس من بين أفضل المناطق السكنية أداءً في دبي. ساهم هذه الأداء بترسيخ مكانة المنطقة كوجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل، وللسكان المتطلعين إلى ميزات الحياة العصرية في منطقة ناشئة يسهل الوصول إليها.

قالت تاتيانا تونو، الرئيس التنفيذي لشركة أوبجكت ون: "لقد تحول مجمع دبي لاند ريزيدنس من مجتمع هادئ في ضواحي دبي إلى أحد أكثر أحياء دبي السكنية حيوية. ومع تطوير الخط الأزرق لمترو دبي ودوره في إعادة تعريف مفهوم التنقل في جميع أنحاء دبي، أصبحت إمكانات المنطقة للنمو المستدام أقوى من أي وقت مضى. يعكس استثمارنا في هذه المنطقة إيماننا الراسخ بتطوير مجمعات سكنية ومبانٍ تجمع بين التصميم المتميز والرفاهية وسهولة الوصول. يجسد مشروعنا التطويري "فيردانيا 1" هذه الرؤية، فهو مجتمع سكني يغذي التواصل والاستدامة ويرتقي بجودة الحياة، مع توفير قيمة دائمة لأصحاب المنازل والمستثمرين."

يقع مشروع "فيردانيا 1" و "فيردانيا 2" من أوبجكت ون في مركز دبي المالي العالمي، وهو مشروع سكني سيتم إطلاقه على مراحل متعددة. صُمم مشروع "فيردانيا 1"، المستوحى من كلمة "فيردي" والتي تعني الأخضر، وفقاً لمبادئ الحياة الحضرية المستدامة، حيث تمت مراعاة جميع التفاصيل بعناية فائقة لتعزيز التوازن والحيوية في الحياة اليومية للسكان. يجمع المشروع بين الجماليات العصرية والميزات العملية، مما يشجع على تعزيز الصحة والتفاعل المجتمعي. يتألف المشروع من 316 وحدة موزعة على مرحلتين، ويتميز بمرافق راقية على طراز المنتجعات، بما في ذلك مسابح، وصالة ألعاب رياضية، ومناطق لليوغا والتأمل، وسينما، ومناطق لعب للأطفال، وصالات خارجية.

كما يتواءم تصميم "فيردانيا 1" تماماً مع لوائح ومواصفات المباني الخضراء في دبي، والتي تعزز الكفاءة وتوفير الطاقة، بما يتماشى مع "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" لخفض الانبعاثات الكربونية. كما يتماشى المشروع مع مستهدفات خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040 المتمثلة في تطوير مجتمعات شاملة ومرنة تركز على الإنسان وعلى مواجهة التغيرات المناخية.

يواصل سوق العقارات في دبي تحطيم الأرقام القياسية في عام 2025، محققاً مبيعات إجمالية بلغت 559.4 مليار درهم إماراتي حتى الآن، مما يؤكد مجدداً جاذبية دبي العالمية وثقة المستثمرين بها. استناداً إلى هذا النمو، تواصل "أوبجكت ون" تقديم خدماتها وإطلاق مشاريعها في المناطق السكنية عالية الطلب، بما في ذلك قرية جميرا الدائرية، ومثلث قرية جميرا، والفرجان، ومدينة دبي الرياضية، ومجمع دبي لاند ريزيدنس.

تضم محفظة الشركة الآن أكثر من 20 مشروع قائم على التصميم تركّز جميعها على الصحة والاستدامة والمعيشة العائلية - صُمم كل منها لتوفير قيمة طويلة الأجل للملاّك والمستثمرين والمساهمة في المشهد الحضري المتطور لدبي. إلى جانب توسعها في دبي، تعمل "أوبجكت ون" على تعزيز حضورها في أبوظبي، مما يعكس رؤية الشركة لتطوير مساحات ذكية ومترابطة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لتلبية احتياجات الجيل الجديد من السكان والمستثمرين.

عن أوبجكت ون

تتخصص أوبجكت ون، شركة التطوير العقاري وجزء من مجموعة “TSZ” الدولية، في التطويرات المعمارية الراقية التي تتميز بالاستدامة والابتكار. في غضون ثلاثة أعوام فقط، أثبتت الشركة مكانتها بسرعة كمطور من الدرجة الأولى، حيث تقدم مشاريع عالية الجودة في أهم المناطق الرئيسية مثل قرية جميرا الدائرية ومثلث قرية جميرا، وضمن أبرز 20 مطور معماري في دبي.

بتركيزها الخاص على المعيشة الحضرية الحديثة والخدمات الصديقة للمستثمرين، تواصل أوبجكت ون تشكيل أفق المنطقة بتصاميم متطورة وعملية. حصلت الشركة على مجموعة من الجوائز المرموقة في القطاع، بما في ذلك جائزة المطور الحضري الناشئ لهذا العام في حفل توزيع جوائز الإمارات العقارية، بالإضافة إلى جوائز العقارات العربية عن أبراج لومينار ومشروعها الرائد المستدام إيفرغرين هاوس.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.object-1.com

-انتهى-

#بياناتشركات