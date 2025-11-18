القاهرة، في إطار حرصها على تطوير خدمات ومنتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، والشركة الأكثر تكاملاً للتكنولوجيا المالية غير المصرفية، عن تشكيل لجنة شرعية جديدة تهدف إلى مراجعة واعتماد منتجات التمويل الإسلامي والسياسات والإجراءات التنفيذية الخاصة بها، تماشيًا مع تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويترأس اللجنة الدكتور محمد البلتاجي، أحد أهم خبراء الصناعة المصرفية الإسلامية، والذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. ويتولى الدكتور محمد عبد القادر منصب أمين اللجنة، بينما تضم عضويتها كلًا من الدكتور مجدي عاشور والدكتور مصطفى إبراهيم. وفي إطار تعزيز منظومة التمويل الإسلامي داخل المجموعة، خصصت أمان لتمويل المشروعات 19 فرعًا في 19 محافظة مختلفة للمعاملات الإسلامية فقط، كما حرصت الشركة على توفير شباك مخصص للتمويل الإسلامي داخل كل فرع من فروع أمان القابضة لمنتجات التمويل الإسلامي وهي المشاركة، والمرابحة، والوكالة بالاستثمار.

في هذا الإطار، قال المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة: "تشكيل اللجنة الشرعية الجديدة يعكس التزام أمان القابضة العميق بتقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيتنا لتعزيز الثقة مع عملائنا وتقديم منتجات مبتكرة تتناسب مع احتياجاتهم المالية المتنوعة، كما ستدعم توسع الشركة في مجال التمويل الإسلامي وتمكننا من تقديم حزم تمويلية متكاملة تلبي تطلعات السوق المختلفة. واستكمالًا لهذا الجهد، جاري حاليًا العمل على إصدار صكوك جديدة بقيمة 5 مليار جنيه لصالح أمان للتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى حزمة صكوك أخرى بالتعاون مع لجنتنا المُوقرة."

من جانبه، أكد الدكتور محمد البلتاجي، رئيس اللجنة الشرعية لأمان القابضة، قائلًا: "تأتي مهمتنا في اللجنة الشرعية لضمان توافق جميع منتجات أمان القابضة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز على الجودة والشفافية في كل عملية تمويلية. نحن نعمل على توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات العملاء من المؤسسات والأفراد، بما يعزز ثقة السوق في كافة الحلول المالية غير المصرفية التابعة لأمان القابضة. هدفنا هو دعم أمان لتمكين العملاء من الاستثمار والتمويل بطريقة آمنة ومبتكرة، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والامتثال الشرعي."

جدير بالذكر أنه تم بالفعل إصدار صكوك بقيمة 3 مليار جنيه لصالح شركة أمان للمشروعات من خلال اللجنة الشرعية السابقة، ما يؤكد التزام الشركة بالحوكمة والشفافية في إدارة الصكوك والمشروعات، مع دعم نمو العملاء والمشاريع المختلفة بطريقة موثوقة وآمنة.

نبذة عن أمان القابضة:

تعد شركة "أمان القابضة"، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، التي تتمثل في "أمان تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات"، "أمان للتمويل الاستهلاكي"، و"أمان للتوريق" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://aman.eg/en/home/

-انتهى-

#بياناتشركات