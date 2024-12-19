أعلنت شركة أمان القابضة، الشركة الأكثر تكاملاً للتكنولوجيا المالية غير المصرفية، عن توقيع بروتوكول رعاية مع شركة استادات للاستثمار الرياضي، الرائدة في مجال الاستثمار الرياضي وتنظيم وإدارة الأندية والفعاليات الرياضية، وذلك بهدف دعم سلسلة أندية سيتي كلوب المنتشرة في مختلف أنحاء مصر. تنص الشراكة على تقديم خدمات وتسهيلات مالية للأعضاء، في خطوة جديدة لتعزيز دور أمان القابضة الرائد في تقديم الحلول المالية المتكاملة.

تم توقيع البروتوكول في مقر شركة استادات بحضور السيد حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، والمهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي. بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة من كلا الجانبين، حيث مثل شركة أمان القابضة كل من السيد محمد شوشة، رئيس قطاع التسويق، والسيد أحمد حسني، مدير أول مبيعات الشركات، بينما حضر عن شركة استادات السيد عمرو الشريفي، مساعد رئيس مجلس الإدارة للقطاع التجاري والتسويق، والسيد نادي سمير، رئيس قطاع المبيعات، والسيد حسام عمران، رئيس القطاع القانوني.

تعقيباً على هذه الشراكة، أعرب السيد حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، عن فخره بهذا التعاون قائلاً: "تعد هذه الشراكة مع شركة استادات خطوة استراتيجية مهمة في مسيرتنا لتعزيز تواجدنا في القطاع الرياضي وتوسيع نطاق خدماتنا المالية. من خلال هذه الرعاية، نلتزم بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات أعضاء أندية سيتي كلوب، مما يسهم في تحسين تجربتهم الرياضية ويعزز ارتباطهم بنادٍ يمثل علامة فارقة في المجتمع المصري. نحن واثقون أن هذه الشراكة ستدعم أهدافنا المشتركة في تقديم خدمات مالية متطورة ومتاحة لجميع فئات المجتمع."

ومن جانبه، صرح المهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات للإستثمار الرياضي قائلاً: "تعتبر هذه الشراكة مع أمان القابضة خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في تطوير الرياضة في مصر وتوفير تجارب متكاملة لأعضاء أندية سيتي كلوب في 16 مدينة في مختلف أنحاء الجمهورية. نحن نؤمن بأهمية التعاون مع شركات رائدة في مجالات متعددة لتقديم حلول مبتكرة تساهم في تحسين الحياة اليومية للأعضاء وتعزيز علاقتهم بالأندية الرياضية. هذه الشراكة ليست فقط رعاية، بل هي إضافة حقيقية لقيمة الأندية ومجتمعها، ونحن متحمسون لتحقيق النجاح المشترك."

تعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية من شركة أمان القابضة لتعزيز مكانتها في السوق المصري، وتؤكد التزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد وتدعم رفاهية المجتمع الرياضي في مصر.

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