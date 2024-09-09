الرياض: أعلنت "البحر الأحمر الدولية" - الشركة المطورة لأكثر الوجهات السياحية طموحًا في العالم، عن تحقيق تقدم باهر في تطوير وجهة "أمالا"، الوجهة الفاخرة الجديدة التي تركز على الاستشفاء، وتطمح لتمكين الأفراد من عيش حياة صحية ومميزة.

ومن وحي نقاء البحر الأحمر، تعيد وجهة "أمالا" ابتكار مفهوم نمط الحياة الساحلية بمساحات مصممة للتواصل العميق مع الطبيعة والذات والمجتمع؛ حيث تعمل على دمج سلس للمساحات، لتعزيز رفاهية الإنسان والطبيعة على حد سواء، بدءًا من التعافي الطبي والتكاملي، والمغامرات تحت أشعة الشمس الذهبية إلى الفن العالمي والفعاليات المتعددة.

من جهته، قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "البحر الأحمر الدولية": "لقد حققنا إنجازات ملحوظة في جميع جوانب وجهة "أمالا"، بدءًا من منتجعاتنا الراقية وتجاربنا المبتكرة وصولاً إلى البنية التحتية والمرافق الأساسية. تظل أولويتنا القصوى هي دمج مبادئ الاستدامة والتجديد في كل مرحلة من مراحل التطوير. وعند اكتمالها، ستقدم "أمالا" تجربة استثنائية تجمع بين الفخامة والاستشفاء، مما سيُحدث نقلة نوعية في مفاهيم نمط الحياة والتواصل الإنساني".

حتى الآن، منحت "البحر الأحمر الدولية" أكثر من 600 عقد بقيمة تقارب 23 مليار ريال سعودي (6.13 مليار دولار أمريكي) لشركاء محليين وعالميين مرموقين مثل الروابي حسن علام، مجموعة شابورجي بالونجي، مجموعة ديبا، أليك للهندسة والمقاولات، هافلوك وان، وشركة العيوني للاستثمار والمقاولات. هؤلاء الشركاء يتعاونون مع "البحر الأحمر الدولية" في تحقيق رؤيتها الطموحة لتطوير وجهات فاخرة، ملتزمين بممارسات تنموية مسؤولة تركز على المبادرات التجديدية وتعزيز الشراكة الفعّالة مع المجتمعات المحلية.

ومع تقدم العمل، تتجه العديد من المناطق الرئيسية في "أمالا" نحو الاكتمال، مما يقربها من استقبال الوجهة أولى ضيوفها:

قرية "المارينا" في "تربل باي": تم الانتهاء من بناء الأساسات في منتجع "إكونيكس أمالا"، ويقترب العمل على الهيكل الخرساني لمبنى فندق "ابوتيك فيلدج" الرئيسي والشقق والفلل من الاكتمال. سيقدم هذا المركز الحيوي قريبًا للزوار تجربة فريدة تتضمن ممشى ساحر، ومطاعم فاخرة، ومحلات راقية، وبرامج نابض بالحياة على مدار العام، مع إطلالات خلابة على البحر الأحمر.

تم الانتهاء من بناء الأساسات في منتجع "إكونيكس أمالا"، ويقترب العمل على الهيكل الخرساني لمبنى فندق "ابوتيك فيلدج" الرئيسي والشقق والفلل من الاكتمال. سيقدم هذا المركز الحيوي قريبًا للزوار تجربة فريدة تتضمن ممشى ساحر، ومطاعم فاخرة، ومحلات راقية، وبرامج نابض بالحياة على مدار العام، مع إطلالات خلابة على البحر الأحمر. "المارينا": تم الانتهاء من غمر حوض "المارينا" نهاية عام 2023، وتم منح العقود للأرصفة العائمة والأسطح الثابتة، مع بدء "البحر الأحمر الدولية" في وضع اللمسات النهائية على هذا المعلم البارز .

تم الانتهاء من غمر حوض "المارينا" نهاية عام 2023، وتم منح العقود للأرصفة العائمة والأسطح الثابتة، مع بدء "البحر الأحمر الدولية" في وضع اللمسات النهائية على هذا المعلم البارز "نادي أمالا لليخوت": تم منح كافة عقود البناء، واقتربت أعمال الخرسانة من الانتهاء، فيما بدأت الأعمال على الهياكل الفولاذية والأنظمة الميكانيكية والكهربائية.

تم منح كافة عقود البناء، واقتربت أعمال الخرسانة من الانتهاء، فيما بدأت الأعمال على الهياكل الفولاذية والأنظمة الميكانيكية والكهربائية. "كوراليوم" مركز الحياة البحرية: تتقدم أعمال الفولاذ والواجهات في مركز الحياة البحرية لـ"البحر الأحمر الدولية" بشكل لافت، مع بدء ظهور المبنى المميز الذي يستلهم تصميمه من الشعب المرجانية.

تتقدم أعمال الفولاذ والواجهات في مركز الحياة البحرية لـ"البحر الأحمر الدولية" بشكل لافت، مع بدء ظهور المبنى المميز الذي يستلهم تصميمه من الشعب المرجانية. منطقة منتجعات الاستشفاء: اكتمل تشييد 80% من المباني البالغ عددها 220 في هذه المنطقة. سيحتوي المركز على منتجعات استشفاء عالمية مثل "منتجع جاياسوم الصحي" و "كلينيك لابريري الصحي"، حيث سيجد الضيوف بيئة مثالية لتعزيز صحتهم العقلية والجسدية.

اكتمل تشييد 80% من المباني البالغ عددها 220 في هذه المنطقة. سيحتوي المركز على منتجعات استشفاء عالمية مثل "منتجع جاياسوم الصحي" و "كلينيك لابريري الصحي"، حيث سيجد الضيوف بيئة مثالية لتعزيز صحتهم العقلية والجسدية. منطقة "تربل باي الوسطى": تسير أعمال المنتجعات والمساكن العالمية الشهيرة في هذه المنطقة وفق الجدول المحدد، حيث تجاوزت منتجعات "روزوود أمالا" و"سيكس سينسز أمالا" نسبة الثلثين من الاكتمال. أما في منتجع "فور سيزونز أمالا"، فتجري حاليًا وعلى قدم وساق أعمال تنسيق الحدائق، والأنظمة الميكانيكية والكهربائية، والواجهات، حيث من المقرر أن تفتح هذه المنتجعات أبوابها عام 2025، لتكون جزءًا أساسيًا من منظومة الاستشفاء ونمط الحياة في "أمالا"، حيث توفر للضيوف إمكانية الوصول إلى بعض من أفضل العلامات التجارية في مجال الفنادق، والصحة، والترفيه، على مستوى العالم.

تسير أعمال المنتجعات والمساكن العالمية الشهيرة في هذه المنطقة وفق الجدول المحدد، حيث تجاوزت منتجعات "روزوود أمالا" و"سيكس سينسز أمالا" نسبة الثلثين من الاكتمال. أما في منتجع "فور سيزونز أمالا"، فتجري حاليًا وعلى قدم وساق أعمال تنسيق الحدائق، والأنظمة الميكانيكية والكهربائية، والواجهات، حيث من المقرر أن تفتح هذه المنتجعات أبوابها عام 2025، لتكون جزءًا أساسيًا من منظومة الاستشفاء ونمط الحياة في "أمالا"، حيث توفر للضيوف إمكانية الوصول إلى بعض من أفضل العلامات التجارية في مجال الفنادق، والصحة، والترفيه، على مستوى العالم. "ملعب اوشن للجولف": ستحتضن "أمالا" ثلاثة ملاعب غولف كل منها مكون من 9 حفر، بالإضافة إلى ملعب غولف تنفيذي مكون من 9 حفر من نوع "بار 3". تشمل المرحلة الأولى من التطوير 18 حفرة، وقد تقدمت الأعمال بشكل جيد، حيث اكتملت الأعمال الرئيسية لثلاث حفر، بينما يجري العمل على استكمال الحفر الـ 15 المتبقية. ستوفر هذه الملاعب للزوار تجربة رياضية ممتعة في بيئة فاخرة مع مناظر خلابة للبحر.

ستحتضن "أمالا" ثلاثة ملاعب غولف كل منها مكون من 9 حفر، بالإضافة إلى ملعب غولف تنفيذي مكون من 9 حفر من نوع "بار 3". تشمل المرحلة الأولى من التطوير 18 حفرة، وقد تقدمت الأعمال بشكل جيد، حيث اكتملت الأعمال الرئيسية لثلاث حفر، بينما يجري العمل على استكمال الحفر الـ 15 المتبقية. ستوفر هذه الملاعب للزوار تجربة رياضية ممتعة في بيئة فاخرة مع مناظر خلابة للبحر. البنية التحتية الأساسية: تقترب الأعمال من الاكتمال، بما في ذلك 35 كيلومترًا من الطرق الداخلية، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة والمياه والري والاتصالات. وتستهدف "البحر الأحمر الدولية" تشغيل الطاقة في ديسمبر 2024 .

تقترب الأعمال من الاكتمال، بما في ذلك 35 كيلومترًا من الطرق الداخلية، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة والمياه والري والاتصالات. وتستهدف "البحر الأحمر الدولية" تشغيل الطاقة في ديسمبر 2024 التشجير والمناظر الطبيعية: تتوقع "البحر الأحمر الدولية" زراعة 3 ملايين نبتة وشجرة قبل نهاية العام .

وفي تطور كبير آخر، وافقت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق من هذا العام على تصميم مستشفى "أمالا"، الذي سيوفر خدمات الرعاية الصحية للسكان والزوار في الوجهة الممتدة على مساحة 4,200 كيلومتر مربع.

وبمجرد اكتمالها، ستضم "أمالا" نحو 4,000 غرفة فندقية في 30 فندقًا، وحوالي 1,200 وحدة سكنية وشققاً وفللاً سكنيةً فاخرةً، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية. كما ستعتمد الوجهة بشكلٍ كامل على الطاقة الشمسية، والتي سينتج عنها تقليل ما يقارب نصف مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.

عن "البحر الأحمر الدولية"

البحر الأحمر الدولية (www.redseaglobal.com) هي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وهي مطور عقاري متكامل رأسيًا وتتمتع بمحفظة مشاريع متنوعة تشمل السياحة والسكن والتجارب الفريدة والبنية التحتية والنقل والرعاية الصحية والخدمات. ويشمل ذلك الوجهات السياحية الفاخرة والمتجددة، وجهة البحر الأحمر، والتي بدأت باستقبال ضيوفها في عام 2023، ووجهة أمالا، التي لا تزال على المسار الصحيح لاستقبال أوائل ضيوفها في عام 2025.

سيتم افتتاح وجهة ثالثة، وهي منتجع ثول الخاص، هذا العام، بالإضافة إلى إسناد أعمال تجديد مطار الوجه التي تركز على تجديد الصالة الحالية وتحسين البنية التحتية القائمة، حيث تقوم "البحر الأحمر الدولية" بإنشاء صالة دولية جديدة.

تعتبر البحر الأحمر الدولية حجر الأساس في طموح المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها. تسعى البحر الأحمر الدولية، عبر محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات التابعة لها، لقيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يُظهر كيف يمكن للتنمية المسؤولة أن ترتقي بالمجتمعات، وتدفع عجلة الاقتصاد، وتعزز البيئة.

عن "أمالا"

أمالا هي وجهة صحية مخصصة للتعافي فاخرة للغاية تقع على طول الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر مزيجًا فريدًا من البحر والشمس والرياضة والفنون والثقافة، مما يخلق تجربة لا مثيل لها متعددة الأجيال. تبلغ مساحة أمالا 4200 كيلومتر مربع وترتكز على الاستدامة، وتبرز كواحدة من أكثر الوجهات نقاءً في العالم.

وبحلول عام 2025، ستوفر أمالا أكثر من 1400 غرفة فندقية و160 وحدة سكنية عبر ثمانية منتجعات. وبمجرد اكتماله، ستضم وجهة أمالا ما يقرب من 4.000 غرفة فندقية عبر 30 فندقًا بالإضافة إلى 1.200 من الفلل الفاخرة والشقق والمنازل الفخمة. تم تطوير وجهة أمالا بواسطة البحر الأحمر الدولية، وهي على استعداد لإعادة تعريف سفر العافية الفاخر بمجموعة متنوعة من الخدمات والتجارب، مما يضع معيارًا جديدًا للمسافرين.

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