دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ألف للضيافة، أكبر شركة مستقلة لإدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن حصولها على حقوق تشغيل علامة "تابستري كوليكشن من هيلتون" لفندق جديد يضم 84 غرفة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، والمملوك لشركة أريا للإستثمار -. ويعد هذا الفندق هو ثالث مشاريع العلامة التي تتولى ألف للضيافة إدارتها، الأمر الذي يعزز من شراكتها مع هيلتون العالمية، ويرسخ حضورها داخل السوق السعودية.

وتشكل اتفاقية الامتياز التي أبرمتها شركة أريا للإستثمار مع هيلتون، إلى جانب اتفاقية الإدارة مع ألف للضيافة، محطة مهمة في المنطقة الواعدة للتطوير والاستثمار العقاري ، إذ تعكس توجهها نحو الاستثمار في أصول فندقية عالية الجودة تسهم بفاعلية في نمو قطاع السياحة في المنطقة.

من المقرر افتتاح الفندق في عام 2027، ليكون جزءًا من مجموعة فنادق البوتيك المستقلة التابعة لعلامة "تابستري كوليكشن من هيلتون"، التي تتميز كل فنادقها بطابع ثقافي خاص وصلات متجذرة بمدنها. وبفضل تصاميمه المميزة وتجربته المتفردة، سينضم الفندق إلى برنامج الولاء العالمي "هيلتون أونورز" الحائز على العديد من الجوائز.

وبهذه المناسبة، قال طارق دويدار، نائب رئيس شركة ألف للضيافة في المملكة العربية السعودية: "تربطنا علاقة تعاون راسخة مع هيلتون تقوم على رؤية مشتركة ترتكز إلى الجودة والابتكار. هدفنا المشترك هو تقديم تجربة ضيافة استثنائية للضيوف، وتعزيز مستويات الكفاءة والأداء، وتحقيق قيمة مستدامة للمالكين".

من جهته، قال كارلوس خنيصر، الرئيس التنفيذي للتطوير في هيلتون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا التعاون مع شركة المنطقة الواعدة للتطوير والاستثمار العقاري لطرح أول فندق يحمل علامة "تابستري كوليكشن من هيلتون" في الدمام، بإدارة شركة ألف للضيافة. نشهد تواصل النمو على الطلب على الفنادق ذات الطابع العصري، ونعمل على تعزيز حضورنا في مختلف أنحاء المملكة، حيث يتجاوز عدد فنادقنا العاملة وتلك التي لا تزال قيد التطوير 100 فندق. وتوفر علامة تابستري كوليكشن لضيوفها تجربة إقامة أصيلة بطابع متفرّد، ويسعدنا تقديم هذه العلامة المميزة في الدمام، التي تشكّل بوابة مهمة للمنطقة الشرقية ومركزًا محوريًا للأعمال ووجهة متنامية للسفر، وتواصل أداء دور مؤثر في مسار نمو المملكة".

وقال السيد راكان سعيد رداد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أريا للإستثمار : "سعدنا أن نقدّم علامة تابستري كوليكشن من هيلتون لأول مرة في مدينة الدمام، من خلال فندق يعكس ملامح التحوّل الذي تشهده المدينة وطموحها لمواكبة التجارب العصرية في قطاع الضيافة. وجاء تطوير هذا المشروع بالتعاون مع الخبرات التشغيلية لشركة ألف، والحضور الدولي الذي توفره هيلتون، إضافةً إلى الرؤية التصميمية التي تقودها المهندسة سونيا عاشور مؤسّسة ومديرة شركة إس ايه سي دي، للتصميم الثقافي والتي تركز على صياغة تجارب ضيافة متفردة تعكس روح المكان وتحتفي بأصالته وتميزه .

ونحن على ثقة بأن هذا الفندق سيشكل إضافة نوعية لمشهد الضيافة الراقية في الدمام، وسيمنح ضيوفه فرصة اختبار تجربة تختلف في تفاصيلها، وتستمد تفردها من عمق الهوية المحلية، وحداثة التوجهات العالمية، ورؤية مستقبلية تسهم في ترسيخ مكانة المدينة كوجهة راقية تتسع لتطلعات الضيوف الكرام"

نبذة عن شركة "ألف للضيافة"

يقع المقر الرئيسي لشركة "ألف للضيافة" في دبي، وتمتلك مكاتب إقليمية في الرياض، والدار البيضاء، وأبيدجان، وكيب تاون، ونيروبي. وتُعد "ألف للضيافة" أول وأكبر شركة مستقلة لإدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تدير أكثر من 50 فندقًا تضم أكثر من 7000 غرفة في 23 دولة و39 مدينة. تعمل الشركة مع مالكي الفنادق، سواءً كانوا حاصلين على امتيازات تجارية أو مشغلين مستقلين، وتتولى جميع جوانب إدارة الفنادق في مختلف مراحل التطوير، بدءًا من اختيار الموقع والعلامة التجارية، مرورًا بالدعم الفني وما قبل الافتتاح، وصولًا إلى العمليات اليومية. وبفضل خبرتها الإقليمية، نالت "ألف للضيافة" ثقة علامات تجارية رائدة مثل ماريوت، هيلتون، آي إتش جي، أكور، بيست ويسترن، روتانا، ويندهام، وأونومو. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: alephhospitality.com

نبذة عن هيلتون

تعد هيلتون (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: HLT) شركةً عالميةً رائدة في قطاع الضيافة، تمتلك محفظةً تضم 25 علامة تجارية مرموقة تدير أكثر من 9,000 فندق وما يزيد على 1.3 مليون غرفة في 139 دولة ومنطقة حول العالم. وانطلاقًا من رؤيتها التأسيسية القائمة على ملء الأرض بنور الضيافة ودفئها، استقبلت هيلتون أكثر من ثلاثة مليارات ضيف على مدى تاريخها الممتد لأكثر من قرن، وحازت على لقب أفضل مكان عمل في العالم من قبل Great Place to Work، وFortune، كما جرى الاعتراف بها كشركة رائدة عالميًا ضمن مؤشرات داو جونز للاستدامة. وقد قدمت هيلتون ابتكارات تكنولوجية رائدة في مجال الضيافة بهدف الارتقاء بتجربة النزلاء، منها ميزة مشاركة المفاتيح الرقمية، والترقيات الآلية المجانية للغرف، وخدمة الحجز المؤكد للغرف المتصلة. ومن خلال برنامج الولاء الحائز على جوائز هيلتون أونرز، يستطيع أكثر من 235 مليون عضو ممن يحجزون مباشرةً عبر قنوات هيلتون كسب النقاط مقابل الإقامات الفندقية والاستمتاع بتجارب لا تُضاهى. وباستخدام تطبيق هيلتون أونرز المجاني، يمكن للضيوف حجز إقامتهم واختيار غرفهم وتسجيل الوصول والمغادرة وفتح باب غرفهم بواسطة المفتاح الرقمي عبر هواتفهم الذكية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة stories.hilton.com، والتواصل مع هيلتون عبر فيسبوك، وإكس، ولينكدإن، وإنستغرام، ويوتيوب.

نبذة عن تابستري كوليكشن باي هيلتون

تعد تابستري كوليكشن باي هيلتون إحدى العلامات الفندقية المتميّزة التابعة لهيلتون، وتضم محفظة تضم أكثر من 180 فندقاً مستقلاً حول العالم، يتميز كل منها بطابعه الأصيل والحيوي، ما يمنح الضيوف تجارب فريدة في وجهات نابضة بالحياة تستحق الاستكشاف. يروي كل فندق من فنادق المجموعة قصةً خاصة تنعكس في تفاصيل تصميمه الأنيق ومأكولاته المبتكرة ومشروباته المميّزة، بينما تجمع جميعها بين الأصالة والموثوقية التي تحملها علامة هيلتون، إلى جانب مزايا برنامج هيلتون أونورز الحائز على جوائز. يمكن للضيوف اكتشاف تابستري كوليكشن باي هيلتون بالحجز عبر الموقع الإلكتروني tapestrycollectionbyhilton.com ، أو من خلال تطبيق هيلتون أونورز، حيث يحصل الأعضاء الذين يحجزون مباشرة عبر قنوات هيلتون الرسمية على مزايا فورية. للمزيد من المعلومات حول تابستري كوليكشن باي هيلتون، يُرجى زيارة stories.hilton.com/tapestry

للاستفسارات الصحفية:

آن بليكر

شركة In2 للاستشارات

جوال: +971 56 603 0886

بريد إلكتروني: anne@in2consulting.com

-انتهى-

#بياناتشركات