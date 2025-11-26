أعلنت ألتيريكس، الشركة العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، عن تعيين راجكومار إيرودايراج بمنصب نائب أول لرئيس شركاء التكنولوجيا والابتكار العالميين. في هذا المنصب، سيقود راجكومار منظومة الشراكات التكنولوجية العالمية للشركة ويدفع عجلة استراتيجياتها لشركاء الابتكار، مما يعزز من قوة وتوسع مجتمع ألتيريكس المتنامي.

يتمتع راجكومار إيرودايراج بخبرة تزيد عن 25 عام في قيادة التحول عبر منصات بيانات المؤسسات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية، وكان له دور رئيسي في بناء وتوسيع نطاق طيف من الشركات عالية النمو، وقيادة فرق المنتجات والهندسة العالمية، وصياغة استراتيجيات هامة لنخبة من الشركات الرائدة في هذا المجال، بما في ذلك سيلزفورس وأوراكل ونخبة من الشركات الناشئة.

أعرب راجكومار إيرودايراج، نائب الرئيس الأول لشركاء التكنولوجيا والابتكار العالميين في ألتيريكس، عن سعادته بهذا التعيين، قائلاً: "تعتز ألتيريكس بشركائها وتضعهم في صميم استراتيجاتها ألتيريكس ومحور نجاحها. ومع مواصلة العملاء بنقل المزيد من بياناتهم إلى منصات السحابة وتبنيهم للذكاء الاصطناعي، هناك حاجة دائمة إلى اعتماد منظومة عمل تُساعد على تحويل تلك البيانات إلى نتائج أعمال مُحكمة مرة تلو مرة. يُساهم شركاؤنا وخدماتنا التكنولوجية بتوسيع نطاق ألتيريكس ليشمل مختلف البيئات والقطاعات التي تُنجز فيها هذه الأعمال يومياً، من خلال الجمع بين محرك الأتمتة والتحليلات الخاص بألتيريكس وخبراتهم عبر المنصات المختلفة والمجالات ذات الصلة وتقديم الخدمات. بدعم شركائنا، سنواصل مضاعفة جهودنا في الابتكار لنتمكن معاً من مساعدة العملاء على الانتقال بسرعة أكبر من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أقصى قيمة."

قبل انضمامه إلى ألتيريكس، قاد راجكومار إيرودايراج مبادرات منتجات البيانات والذكاء الاصطناعي في "سيلزفورس"، حيث ساهم في صياغة استراتيجية منصة بيانات الشركة ومنظومة شراكاتها. كما شغل سابقاً منصب نائب رئيس المنتجات العالمية والاستراتيجية في "سيلزآرك"، حيث قاد مشهد بتكار المنتجات ونمو الشركة في السوق. في وقت سابق من مسيرته المهنية، أمضى راجكومار 16 عام في شركة "أوراكل" في مناصب قيادية مختلفة شملت الهندسة وإدارة المنتجات، كما شغل مناصب بارزة في شركة "إنفورميكس كوربوريشن" التي استحوذت عليها "آي بي أم".

ومن جهته، صرّح ستيفن بيردسال، رئيس الإيرادات في ألتيريكس، قائلاً: "خبرة راجكومار في قيادة الابتكار في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لا تُقدر بثمن، خاصة في ظل جهود ألتيريكس المستمرة لتوسيع منظومة شراكاتنا الاستراتيجية. ستعزز إمكاناته الفريدة وخبراته التقنية وفطنته التجارية من ريادتنا في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات، مما يقدّم قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا. نحن سعداء بانضمام راجكومار إلى فريقنا، ونتطلع بحماس لرؤية تأثيره في مجتمع شركائنا".

