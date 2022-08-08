برعاية واشراف هيئة الرقابة المالية

أيمن قنديل: فوزنا في المسابقة منذ الإطلاق الأول لها دليل على قوة ممارسات أكسا من أجل تحقيق الاستدامة

القاهرة: فازت شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر بجائزة مسابقة "رواد التميز في الاستدامة" التي أطلقها المركز الإقليمي للتمويل المستدام-ذراع هيئة الرقابة المالية لنشر فكر الاستدامة- بالقطاع المالي غير المصرفي لأول مرة شهر يونيو الماضي، لتحفيز وتشجيع الجهات العاملة نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار المسئول. تأتي هذه المسابقة بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (27 COP) نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

تعد أكسا لتأمينات الحياة مصر من أوائل الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي التي تقوم بدمج أهداف الاستدامة بنموذج أعمالها، حيث تتبنى الشركة 15 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. وتهتم الشركة بإصدار تقارير سنوية عن الأداءين البيئي الموجه للإدارة العليا والمساهمين بالمجموعة، والاجتماعي للعاملين بالشركة، حيث تركز هذه التقارير على جهود الشركة في مجال الطاقة النظيفة والتحول إلى العمل اللا ورقي وتقليص المواد الملوثة التي تسبب الاحتباس الحراري كالانبعاثات الكربونية.

من جهته أعرب أيمن قنديل، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر ، عن فخره بالفوز في مسابقة "رواد التميز في الاستدامة" وهو ما يعد دليل على التزام الشركة بالمعايير الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في أعمالها الرئيسية وممارساتها الخاصة بالاستدامة وتغير المناخ والصحة والاندماج الاجتماعي، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز على 5 محاور رئيسية هي "البيئة، الموردين، الموظفين، العملاء، المجتمع" لتضع هذه المحاور نهجاً شاملاً يغطى أهداف التنمية المستدامة في نموذج اعمال الشركة في مصر.

وأكد قنديل أن مجموعة شركات أكسا في مصر تضع خطة سنوية للعمل من أجل تحقيق الاستدامة تتضمن المشاركة في المبادرات المجتمعية والحد من التأثير على البيئة، وتطوير دليل خاص بالتقييم البيئي للشركات قبل التأمين عليها للتأكد من عدم وجود تأثير سلبي على البيئة. كما تحتوي سياسات الاكتتاب لمنتجات الشركة على اشتراطات خاصة بعدم توفير التغطية التأمينية لعدد من الصناعات الضارة بالبيئة وصحة الإنسان. وتعمل أكسا على توفير الطاقة من خلال استخدام الأجهزة والإضاءة الموفرة للطاقة، ورقمنة العمل اعتماداً على نظم المعلومات والبريد الإلكتروني وتوفير بطاقات أعمال الكترونية، إلى جانب الحد من استخدام البلاستيك داخل الشركة والاعتماد على المنتجات القابلة لإعادة التدوير، واتباع قائمة الصناعات المحظورة والتي لا تؤمنها الشركة.

جدير بالذكر أن أكسا مصر هي أول شركة تأمين تطلق بطاقات الأعمال الإلكترونية للحد من النفايات الورقية، وتقوم برقمنة العديد من الخدمات واستخدام تطبيق MyAXA المخصص ورموز QR بدلاً من المطبوعات لبعض المواد والمبادرات التسويقية، وذلك من أجل تقليل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما تسعى في المستقبل لتوسيع النشاطات في شتى الفروع التأمينية لتحقيق مبدأ الاستدامة في قطاع التأمين مستندة على خبرات فريق العمل من الكوادر الشابة.

#بياناتشركات

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عن أكسا مصر:

بدأت أكسا مصر ممارسة أعمالها في مصر منذ عام 2015 ، لتقدم للمصريين مجموعة شاملة من مختلف خطوط و منتجات التأمين: التأمين العام والتأمين على الحياة والحماية والاستثمار وخطط التأمين الصحي والتأمين متناهي الصغر. مع فريق يضم أكثر من 900 موظف ، تقدم أكسا الآن خدماتها لأكثر من 2 مليون عميل وتحافظ على دورها كشركة تأمين نشطة ومسؤولة بشكل فعال في المجتمع من خلال التضامن وتوفير الحماية لكافة افراد المجتمع.

تعمل أكسا في مصر باستراتيجية "المكان الواحد" التي تهدف إلى الوصول إلى جميع العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات في جميع خطوط الأعمال ، من خلال قنوات التوزيع المتعددة سواء كانت المبيعات المباشرة مع مستشاري أكسا مصر أو الوسطاء الشركاء أو شركات التأمين البنكي مع كبار البنوك في مصر. تعمل أكسا كشريك للعملاء و ليس فقط دافع للمطالبات ، وتتشارك مع عملائها لمساعدتهم في مواجهة المخاطر المحتملة بالإضافة إلى منع حدوثها ، والأهم من ذلك ، تمكينهم من الاعتقاد بأن بإمكانهم المضي قدمًا في الحياة. تستند استراتيجية المسؤولية المجتمعية في أكسا مصر إلى 4 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كقوة: القضاء على الفقر ، والصحة الجيدة والرفاهية ، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي ، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان. الاستراتيجية مبنية على "الحماية الشاملة لكل ما يهم" ، والتي ترتكز على ركيزتين رئيسيتين: الشمول المالي وحماية البيئة.

كجزء من تقديم دور الحماية من ناحية الشمول المالي، يشجع نموذج الأعمال الشامل لأكسا مصر على تمكين العملاء الناشئين في مجال متناهي الصغر ، وهو قطاع تأمين مهم و حيوي في أكسا مصر ، من خلال تمكين و تقديم حلول فريدة لأصحاب المشاريع الصغيرة بالشراكة مع العديد من مؤسسات التمويل متناهي الصغر في مصر. استناداً على مؤشر مجموعة أكسا للتقدم المستدام، والذي تم طرحه في عام 2021 ، تركز أكسا مصر على حماية البيئة كركيزة محورية لاستراتيجية التنمية المستدامة ، من خلال مبادرات تعاونية ذات تأثير طويل الأمد.