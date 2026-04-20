دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلٌّ من أفنيو للتطوير العقاري ووادين للتطوير العقاري، ومقرهما دبي، عن إطلاق مشروع "شيفال ريزيدنسيز دبي آيلاندز". ويضم المشروع شققاً فندقية مخدّمة بإدارة شيفال وفق معايير خمس نجوم على الواجهة الشاطئية، يتم تشغيلها بواسطة “شيفال كوليكشن”، العلامة البريطانية العريقة في قطاع الضيافة ذات الحضور الدولي المتنامي. ويقدم المشروع نموذجاً جديداً للمعيشة المخدّمة بإدارة احترافية في إمارة دبي.

ويجسد مشروع "شيفال ريزيدنسيز دبي آيلاندز" هذا التوجه من خلال الجمع بين نهج أفنيو القائم على تطوير مشاريع ترتكز على أسلوب الحياة، وخبرة وادين للتطوير العقاري في تنفيذ مشاريع سكنية عالية الجودة والرفاهيه. وينطلق المشروع من رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير مشروع سكني مخدّم طويل الأمد يجمع بين معايير الضيافة الفندقية خمس نجوم وراحة وخصوصية المعيشة اليومية.

يقع المشروع على الواجهة البحرية ويوفر وصولاً مباشراً إلى الشاطئ، ما يعزز من جاذبيته السكنية وقيمته الاستثمارية العاليه. ويضم المشروع 99 وحدة من الشقق الفندقية المخدّمة، تتنوع بين شقق من غرفة إلى ثلاث غرف نوم. وقد صُممت لتلبية احتياجات المقيمين العصريين الذين يتنقلون بين المدن، حيث يقدم المشروع تجربة سكنية تجمع بين خدمات الضيافة المتكاملة وخصوصية المعيشة طويلة الأمد.

وفي تعليقها، قالت السيدة رشا حسن، الشريكة الإدارية في أفنيو للتطوير العقاري:"تشهد أنماط المعيشة العالمية تحولات متسارعة، ما يتطلب من القطاع العقاري مواكبة هذه المتغيرات. ويعكس هذا المشروع قناعة مشتركة بين أفنيو ووادين بأن المستقبل يكمن في تطوير مشاريع ترتكز على أسلوب الحياة، وليس مجرد مبانٍ مستقلة. ومن خلال شراكتنا مع شيفال كوليكشن، نعمل على تقديم معايير خدمة عالمية، إلى جانب تطوير مشروع يحمل قيمة مستدامة للمقيمين والمستثمرين على حد سواء."

ومن جانبه، قال السيد محمد المناعي، المؤسس والرئيس التنفيذي لوادين للتطوير العقاري:"في وادين للتطوير العقاري، لا نكتفي بتطوير المشاريع، بل نعمل على ابتكار تجارب معيشية متكاملة ترتكز على الابتكار والأناقة ومعايير مدروسة بعنايه فائقه. ويجسد مشروعنا في دبي آيلاندز هذه الرؤية، حيث يلتقي أسلوب الحياة الراقي على الواجهة الشاطئية مع مرافق عالمية وتقنيات ذكية وتصميم مستدام ، لتقديم تجربة سكنية متميزة. وفرص استثماريه فريده من نوعها "

وأضاف:"يمثل هذا المشروع محطة مهمة في مسيرة وادين، وخطوة استراتيجية نحو التوسع في سوق دبي العقاري الحيوي. وانطلاقاً من خبرتنا خبراتنا الممتده في قطر، نقدم رؤى جديدة ومفاهيم مستقبلية إلى أحد أكثر الأسواق تنافسية على مستوى العالم."

وتابع:"ومن خلال شراكتنا مع أفنيو للتطوير العقاري وشيفال كوليكشن، نسعى إلى تقديم نموذج متطور للحياة العصرية في دبي."

بدوره، قال السيد محمد العوضي، المدير التنفيذي في شيفال كوليكشن:"يمثل توسعنا في قطاع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية امتداداً طبيعياً لمسيرة شيفال كوليكشن، التي رسخت مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال الشقق الفندقية الفاخرة. ويُعد مشروع "شيفال ريزيدنسيز دبي آيلاندز"، أول مشاريعنا على الواجهة البحرية في الشرق الأوسط، خطوة مهمة نحو تقديم مفهوم متطور للمعيشة الراقية في دولة الإمارات، وتعزيز حضورنا في المنطقة."

وأضاف:"سيوفر المشروع فرصة مميزة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن استثمارات سكنية مستقرة ذات عوائد مرتفعه ترتكز على جودة التجربة، ضمن واحدة من أسرع الوجهات الساحلية نمواً في دبي. ويسعدنا إضافة هذا المشروع إلى مجموعة مشاريعنا المتنامية في الشرق الأوسط، ومواصلة دورنا في دعم نمو قطاعات العقارات والسياحة والضيافة في المنطقة."

سيتولى تشغيل المشروع شيفال كوليكشن، مستفيدةً من خبرتها في إدارة الضيافة المخدّمة والإقامات طويلة الأمد وتجربة النزلاء، فيما يركز التصميم المعماري على تحقيق تناغم المساحات وتعزيز الاستفادة من الضوء الطبيعي، إلى جانب تعزيز الارتباط بالواجهة الشاطئية المحيطة، بما يدعم جودة الحياة واستدامتها على المدى الطويل.

وتواصل دبي آيلاندز ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الساحلية الناشئة في دبي، مدعومةً بتطور البنية التحتية وارتفاع الطلب على المجتمعات السكنية المرتكزة على أسلوب الحياة. ويتماشى المشروع مع المخطط الحضري دبي 2040، مساهماً في تحقيق رؤية المدينة نحو تطوير بيئات ساحلية مستدامة ومتصلة.

ويُصنّف المشروع كأحد المشاريع السكنية المخدّمة الرائدة في دبي آيلاندز، حيث صُمم ليحافظ على جاذبيته مع مرور الوقت، مستهدفاً المستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن أصول عقارية مستقرة ترتكز على جودة التجربة في واحدة من أبرز الوجهات الساحلية الصاعدة في دبي.

نبذة عن أفنيو للتطوير العقاري:

تتجاوز أفنيو للتطوير العقاري مفهوم التطوير العقاري التقليدي، إذ تكرّس جهودها لابتكار أسلوب حياة تتناغم فيه الراحة مع الرقي لخلق ذكريات أزلية مستدامه. تأسست أفنيو في دبي عام 2024، بالشراكة مع السيّدة رشا حسن، برؤية تهدف إلى تصميم منازل ترتقي بتجربة الحياة اليومية. تؤمن أفنيو بأن المنزل ليس مجرد مساحة سكنية، وإنما مكان يحتضن أجمل لحظات العمر. لذلك، تعتمد في تصاميمها على النزاهة والدقة لتطوير مجمّعات راقية فارهة، حيث تبدو الفخامة طبيعية ويُستغلّ كل تفصيل لتحسين المعيشة والتواصل والاسترخاء.

في أفنيو، لا نبني منازل فحسب، وإنما نصنع تجربة متكاملة تمزج بين الرقي والحميمية، ليغدو كل منزل مساحة انتماء بدلاً من عنوان إقامة. ومن خلال التزامنا العميق بإعادة تعريف مفاهيم الراحة العصرية، نواصل في أفنيو وضع معايير جديدة للحياة الملهمة في دبي، منزلاً استثنائياً تلو الآخر.

نبذة عن وادين للتطوير العقاري:

تُعد وادين للتطوير العقاري من أبرز شركات التطوير العقاري، ولها حضور قوي في قطر مع توسع متزايد في دبي. وتتخصص الشركة في تطوير مشاريع سكنية وتجارية مصممة بعناية تجمع بين الابتكار والاستدامة وأنماط الحياة العصرية.

ومع دخولها مرحلة جديدة من النمو، تتجه وادين استراتيجياً إلى التوسع في دبي من خلال مشاريع بارزة تعكس طموحها في أن تصبح لاعباً رئيسياً في السوق العقاري في المنطقة. وبالاستفادة من خبرتها الراسخة في قطر، تستعد الشركة لتقديم معايير جديدة في الابتكار والتطوير المرتكز على نمط الحياة في المنطقة.

ومن خلال محفظة متنوعة من المشاريع السكنية الفاخرة والمشاريع متعددة الاستخدامات، تلتزم وادين بتقديم مشاريع عالية الجودة ترتقي بأنماط الحياة وتسهم في بناء مجتمعات حيوية ومتكاملة. وانطلاقاً من رؤيتها لإعادة تعريف الحياة المعاصرة، تدمج الشركة بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الراقي والمرافق التي تركز ترتكزعلى أسلوب الحياة، لابتكار مساحات مشاريع متطورة تلبي تطلعات المستقبل.

نبذة عن شيفال كوليكشن:

شيفال كوليكشن هي شركة ضيافة عالمية متخصصة في الشقق الفندقية الراقية، حائزة على جوائز، ومتخصصة في تقديم شقق فندقية عالية الجودة حول العالم. تضم المجموعة علامات «شيفال ريزيدنسيز» و«شيفال ميزون». وتمتلك الشركة خبرات واسعة وموارد متكاملة لتنفيذ المشاريع الجديدة من مراحلها الأولى وحتى الافتتاح، مدعومةً بوظائف تشغيلية متكاملة تشمل الخدمات الفنية والعمليات وإدارة المرافق، إضافة إلى الإيرادات والحجوزات والموارد البشرية والمبيعات والتسويق.

