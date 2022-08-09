منتجع نيرفانا بواحة الفرافرة على مساحة 3500 فدان

( دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة): أعلنت مجموعة الكومي للاستثمار والتنمية المستدامة رسمياً عن إطلاق منتجع نيرفانا البيئي أول وأكبر منتجع زراعي سياحي استشفائي في الشرق الأوسط على أرض نشأت الحضارات واحة الفرافرة التي ذاعت شهرتها فى العالم، ووضعت تحت الأضواء سياحيًا وعلميًا بسبب موقعها وتاريخها ونوعية صخورها وأشكالها وجوّها المشمس الدافئ وجبالها الكريستال.

وصمم منتجع نيرفانا ليوفر للزائرين وقت رائع وسط الطبيعة الخلابة لممارسة أنواع رياضات مختلفة مثل ركوب الخيل واليوجا والسفاري .

وتشتهر واحة الفرافرة بتقاليدها وعاداتها القوية، ويقع الجزء الأقدم للمدينة على سفح تل بجانب بساتين من الأشجار محاطة بالنخيل، وتوجد على مسافة قريبة منها ينابيع الكبريت الحارة وبحيرة المفيد، كما يحيط بالواحة عدد من العيون الطبيعية، كما توجد بالفرافرة محمية الصحراء البيضاء ذات الشهرة العالمية التى يقصدها السائحون من جميع أنحاء العالم، وسميت بالصحراء البيضاء لأن اللون الأبيض يغطي معظم أرجائها، وتعتبر متحفاً مفتوحاً لدراسة البيئة الصحراوية والظواهر الجغرافية والحفريات والحياة البرية، وتحتوي على آثار لعصور ما قبل التاريخ. كما تتميز المحمية بجمال مناظر الكثبان الرملية والتكوينات الجيولوجية لصخور الأحجار الجيرية والطباشيرية ناصعة البياض وما تحتويه من حفريات.

وكما هو معهود عن مجموعة الكومي وحجم مشروعاتها السابقة والحالية بمصر وحجم استثمارتها القوي وثقة جميع المستثمريين فيما يقدموه من فرص استثمارية علي أرض مصر فإن منتجع نيرفانا يُعد من أكبر المشروعات الاستثمارية التي تقدمها مجموعة الكومي للاستثمار والتنمية المستدامة في الوقت الحالي ومساهمته في دعم الاقتصاد الأخضر في مصر ورؤية الدولة 2030 .

وقال المهندس حاتم الكومي/ رئيس مجلس إدارة "الكومي جروب للتنمية المستدامة" : أننا فخورون وسعداء جداً بإطلاق منتجع نيرفانا الفرافرة البيئي والأول من نوعه في مصر، أنه مشروع يهدف بالدرجة الأولى تحقيق جودة الحياة الصحية ليتمتع الزائرين بقضاء وقت رائع وسط الطبيعة الخلابة وممارسة أنواع رياضات مختلفة مثل ركوب الخيل واليوجا و السفارى كما سيتمتع الزائرين بحرية انتقاء أنواع الفاكهة والخضار الأورجانيك من المزارع و الدواجن واللحوم لعمل وجباتهم خلال اليوم . تم إقامة المشروع على مساحة 3500 فدان في مدينة الفرافرة، بحجم استثمارات بلغ حتى الآن ما يقرب من 150 مليون جنيه ومن المتوقع إنتهاء الأعمال بالمشروع بالكامل نهاية 2023 ، وتم توقيع عقد هذه الأرض في 12 أغسطس 2021، وبعد مرور 5 شهور نجحنا في استصلاح نحو ألف فدان، بجانب حفر 4 آبار، لافتًا إلى أن الفرافرة تُعد عاصمة الزراعة في مصر.

وأضاف الكومي بقوله: نحن نرحب بحفاوة بالزوار والسياح الإماراتيين من أجل اكتشاف هذا المنتجع البيئي الذي سيكون جنة على أرض جمهورية مصر العربية، فضلاً عن استعدادنا الكامل لمناقشة فرص الاستثمار مع رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين ووضع الخطط وتبادل الخبرات في مثل هذه المشاريع التنموية والبيئية والسياحية التي تهدف إلى تطوير وتعزيز حركات الأعمال بين مصر والإمارات.

كما نوّه الكومي، بأن هناك حركة تنمية متقدمة تحدث في مصر خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه في أقرب وقت سنجد أن مدينة الفرافرة مزروعة بمليون فدان، حيث تعتبر مكان المستقبل الزراعي الواعد، وذلك لتميزها بتربة خصبة وصالحة للزراعة تتمتع بالمياه العذبة.

ونيرفانا هو أول هذه المشروعات وسوف يقام في الفرافرة التي تعني السعادة القصوى، وتهدف هذه المدينة إلى توفير الصحة الجسدية والذهنية للزائر من مصر والوطن العربي وكافة دول العالم.

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