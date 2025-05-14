تسهم الشراكة في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تحفيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في الفرص الواعدة

الرياض: أعلنت أسفار، الشركة السعودية للاستثمار السياحي وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع فنادق ماينور، وهي شركة عالمية رائدة متخصصة في تملّك وتشغيل واستثمار الفنادق، وتتمتع بانتشار واسع في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك خلال قمة مستقبل الضيافة (FHS) في المملكة العربية السعودية. وتعد هذه الخطوة إضافة نوعية إلى محفظة أسفار المتنامية في قطاع الضيافة، كما تعكس التزامها المستمر بتحويل وجهات سياحية نابضة بالحياة في مختلف أنحاء المملكة.

ترأس مراسم التوقيع كل من الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لأسفار، والسيد أمير غولبارغ، نائب الرئيس الإقليمي لفنادق ماينور في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتمثل هذه الاتفاقية محطة استراتيجية جديدة في مساعي أسفار لتحويل المدن السعودية الواعدة إلى وجهات سياحية جاذبة ومتكاملة.

وتضع مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون على تقديم العلامات التجارية المتميزة لفنادق ماينور في عدد من الوجهات السياحية ذات الإمكانات العالية في المملكة. وتهدف الشراكة إلى تقديم تجارب ضيافة تمزج بين تميز الضيافة التايلاندية وثراء الثقافة السعودية، بما يعزز تجربة الزوّار ويدعم التزام أسفار بتأسيس وجهات سياحية تجمع بين الهوية المحلية والتنافسية العالمية.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لشركة أسفار:"تعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تحقيق طموحاتنا في إطلاق الإمكانات السياحية الكاملة للمملكة، من خلال استقطاب علامات ضيافة عالمية إلى وجهات محلية واعدة. نحن نسعى إلى إثراء تجربة الزوّار وتقديم مزيج فريد من الضيافة التايلاندية والثقافة السعودية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويحقق قيمة مستدامة للمجتمعات المحلية والقطاع السياحي."

من جانبه، علّق السيد أمير غولبارغ قائلًا: "المملكة العربية السعودية باتت تبرز بسرعة كإحدى أهم الوجهات السياحية عالميًا، ونحن فخورون بشراكتنا مع أسفار لدعم هذه الرؤية الطموحة. من خلال خبرتنا التي تتجاوز خمس عقود، نسعى لتقديم تجارب ضيافة غامرة تعكس هوية كل وجهة وتسهم في رسم ملامح مستقبل السياحة في المملكة."

وتتضمن الاتفاقية التزامًا مشتركًا بدمج عناصر التصميم والمنتجات والخبرات المستوحاة من الهوية السعودية في المشاريع المزمع تنفيذها، بما يضمن تقديم تجارب ضيافة أصيلة، ويخلق فرصًا اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية.

وتتماشى هذه الشراكة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع السياحة، حيث يخطط الطرفان لتنفيذ عدد من المشاريع النوعية في أبرز الوجهات السياحية بالمملكة، مع التركيز على جودة التجربة والسياحة ذات الطابع المحلي المميز.

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