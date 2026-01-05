دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية عن إطلاق محفظتها الصناعية في المملكة المتحدة، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً في أنشطتها الاستشارية إلى سوق العقارات الصناعية البريطانية.

وقد تم تأسيس المحفظة بأصول صناعية في مواقع إقليمية رئيسية ، تشمل مجمع ستيوارت كلوز الصناعي في كارديف، ومجمع بيرد كورت في منطقة بارك فارم الصناعية في ويلينغبورو، وهي موقع محوري في منطقة الميدلاندز ضمن ما يُعرف بـ«المثلث الذهبي» في المملكة المتحدة.

تركّز الاستراتيجية على الأصول العقارية المخصصة للصناعات الخفيفة والمجمعات متعددة الوحدات ذات المواقع المتميزة، مع التركيز على تحقيق دخل مستقر وخلق قيمة مضافة من خلال الإدارة الفعّالة للأصول. تم هيكلة المحفظة لتحقيق عوائد نقدية ربع سنوية للمستثمرين بمعدل نسبة 8% سنوياً في إطار نهج استثماري منضبط قائم على إدارة مخاطر مدروسة.

قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على أصول المحفظة ، وستواصل تقديم المشورة طوال فترة الاستثمار. كما تعمل الشركة حالياً على تطوير خطة الاستحواذ الخاص بها، وتتوقع إضافة أصول أخرى إلى المحفظة على المدى القريب، بهدف بناء محفظة استثمارية متخصصة في الأصول الصناعية بحجم يقارب 200 مليون جنيه إسترليني.

وفي تعليق له، قال مهند أبو الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

" إن إطلاق محفظتنا الصناعية في المملكة المتحدة يعكس نهجنا المنضبط في تقديم الاستشارات المرتبطة بالأصول عالية الجودة والمدرّة للدخل في الأسواق الدولية المتقدمة. كما يتمتع قطاع العقارات الصناعية في المملكة المتحدة بأساسيات قوية وسمات دفاعية تعزز تحقيق دخل مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل لعملائنا".

أرزان ثروات (DIFC ) المحدودة :

شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وتخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، وتقوم بتقديم الخدمات الاستشارية لمختلف العملاء حول الاستثمارات العقارية والملكيات الخاصة والاستثمارية الأخرى بأكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي. وتركز الشركة على ترتيب الصفقات الاستثمارية المدرة للدخل في كبرى الأسواق العالمية والاستثمارات المميزة التي تلبي متطلبات العملاء.

-انتهى-

