دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، الشركة الرائدة عالمياً في خدمات النقل والحلول اللوجستية والتي تشتهر بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، توقيع شراكة استراتيجية مع سمارت إيه آي (Smartt AI)، المزود الرائد للحلول المتكاملة في مجال التجارة الإلكترونية. وتهدف هذه الخطوة النوعية والمؤثرة إلى إرساء معايير جديدة في القطاع، من خلال تعزيز تجربة المستهلك والكفاءة التشغيلية في المنطقة بالاستفادة من التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

برامج مبتكرة للتكامل مع العملاء

في إطار الشراكة، ستتيح أرامكس لكبار عملائها اختبار الفوائد والميزات المتقدمة التي توفرها حلول سمارت إيه آي المتكاملة في التجارة الإلكترونية. وتسهم سمارت إيه آي في تمكين الأعمال التجارية من تحسين العمليات ودفع عجلة النمو، بالاستفادة من التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإمكانية دمج الحلول التي توفرها الشركة وتشغيلها بسلاسة. وستتبع أرامكس منهجيةً متطورة في تلبية طلبات العملاء وفي خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية، مدعومةً بحلول سمارت إيه آي المتكاملة في مجال التجارة الإلكترونية.

أسعار حصرية لعملاء سمارت إيه آي

ستقدم أرامكس نموذج تسعير خاص وغير مسبوق بنسبة 60% من الأسعار المدرجة، فضلاً عن خصم إضافي وحصري بنسبة 10% لعملاء سمارت إيه آي. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق وفورات كبيرة بالتكاليف وضمان قيمة استثنائية، بما يتجاوز توقعات العملاء في قطاعَي الخدمات اللوجستية والتجارية الإلكترونية.

لوحة تحكم موحدة وتكامل سلس مع واجهات برمجة تطبيقات

ستقدم الشراكة لوحة تحكم موحدة لتعزيز قدرات التتبع والإدارة. ومن خلال التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات، سيحقق الطرفان تعاوناً سلساً لضمان الكفاءة التشغيلية وشفافية العمليات في مختلف محطات تجربة العملاء.

توسع جغرافي استراتيجي

تركز الشراكة حالياً على سوق الإمارات العربية المتحدة، مع خطط للتوسع إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى. ويفتح هذا التوسع الباب لعملاء ارامكس في مختلف أنحاء العالم للدخول بأريحية إلى المنطقة، بالاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها الشركتان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت لور المخيمر، مديرة القنوات التجارية والشراكات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتاجر التجزئة في أرامكس: "يسعدنا توحيد الجهود مع سمارت إيه آي من خلال هذه الشراكة النوعية، والتي تعكس التزامنا بالابتكار والتميز. ونثق بدورها الكبير في تعزيز الخدمات التي نوفرها لعملائنا. وتَعد هذه الخطوة بتقديم قيمة غير مسبوقة وإرساء معايير جديدة في قطاعَي الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية".

وبهذا الصدد، قال كارتيك جوبانبوترا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سمارت إيه آي: "يشكل التعاون مع أرامكس لحظة مفصلية في مسيرة سمارت إيه آي. فمن خلال دمج حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال التجارة الإلكترونية مع شبكة أرامكس اللوجستية الواسعة، يمكننا تقديم مستوى غير مسبوق من جودة الخدمة والكفاءة التشغيلية. وتحمل الشراكة فوائد كثيرة لعملائنا، وتؤكد رؤيتنا المشتركة لقيادة التحول الرقمي".

نبذة عن أرامكس

برزت أرامكس، التي تأسست في عام 1982، بصفتها علامة تجارية رائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تتميز بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد. وتتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

وتمتد عملياتها اليوم في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف من المتخصصين في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

• خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس).

• خدمات الشحن المحلي السريع

• خدمات الشحن

• الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساساً في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيداً أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، مما يضمن تغييراً إيجابياً طويل الأمد وتنمية المجتمع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.aramex.com

نبذة عن سمارت إيه آي:

سمارت إيه آي (Smartt AI) هي شركة رائدة ومتخصصة في توفير الحلول المتكاملة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تستفيد من التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من تحسين العمليات وزيادة التفاعل مع العملاء ودفع عجلة النمو. وتلبي حلولها الشاملة الاحتياجات المتطورة للأعمال التجارية في المشهد الرقمي الحالي، وتضمن تكاملاً سلساً والتميز التشغيلي على امتداد منظومة التجارة الإلكترونية.

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