الرياض، المملكة العربية السعودية: كشفت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، عن تعاونها مع نت زيرو (netzero)، منصة التشجير الذكية المطوّرة في المملكة العربية السعودية، لزراعة الأشجار في مدينتين صناعيتين في الرياض وجدة.

وتشكل هذه المبادرة الذكية لتعزيز الاستدامة من خلال التشجير خطوة مهمة ضمن جهود أرامكس في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ذلك أنها تعزز التزام الشركة مسؤولياتها البيئية على المستويين المحلي والعالمي، فضلاً عن أنها تصبّ مباشرة في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال عبدالعزيز عبدالله النويصر، المدير العام لشركة أرامكس في المملكة العربية السعودية: “الاستدامة في أرامكس ليست مجرد التزام هامشي، بل محوراً أساسياً في طريقة عملنا على امتداد الأسواق التي نخدمها. وعلى مستوى المملكة العربية السعودية، نأخذ على عاتقنا مسؤولية الإسهام بطريقة فاعلة في الطموحات البيئية للدولة، وهو ما تمكننا هذه الشراكة مع نت زيرو من تحقيقه. وتتميز هذه المبادرة بدقتها الكبيرة في تتبع مختلف التفاصيل، فكل شجرة يجري تتبعها رقمياً وإخضاعها لعمليات تحقق مستقلة، مما يمنح العملاء والشركاء والجهات التنظيمية مؤشراً لحظياً وشفافاً على التأثير الذي نحققه على أرض الواقع. ونفخر بتشجير المساحات داخل المجتمعات الصناعية التي نعمل فيها يومياً".

ومن جانبه، قال د. محمد الشيخ، المؤسس الشريك لشركة نت زيرو: "في نت زيرو، نؤمن أن الاستدامة الحقيقية لا تتحقق بزراعة الأشجار بل ببناء علاقة أعمق بين الإنسان والطبيعة، وتحويل الأثر البيئي إلى قيمة ملموسة يشعر بها المجتمع. لذلك نعمل على توظيف التقنية والابتكار لتحويل كل شجرة إلى أثر رقمي قابل للقياس والتتبع، يسهم في دعم أهداف الاستدامة وتمكين المجتمعات وصناعة مستقبل أكثر توازنًا واستدامة للأجيال القادمة".

وفي إطار المبادرة، ستشهد مناطق حضرية وصناعية محددة زراعة أشجار النيم والبونسيانا، التي اختيرت خصيصاً لقدرتها على تحمل الظروف الصحراوية. ويتميّز النوعان بقدرتهما على التكيف في البيئات عالية الحرارة وشحيحة الأمطار، فضلاً عن دورهما في تحسين جودة التربة، وتوفير الظل، وتعزيز جودة الهواء في المناطق التي تشهد كثافة تشغيلية عالية.

فمن خلال اختيار أنواع ثبتت فاعليتها في دعم التنوع الحيوي داخل المدن والمساهمة في خفض درجات الحرارة المحيطة، تأتي المبادرة لتحقيق أثر ملموس يعود بالنفع على المجتمعات المحلية والأنظمة البيئية المحيطة بكلتا المدينتين الصناعيتين.

تأسست نت زيرو في المملكة العربية السعودية عام 2019، وطوّرت منصتها للتشجير بالاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، التي تتيح رقمنة الدورة الكاملة لحياة الشجرة، بدءاً من زراعتها والاعتناء بها، ووصولاً إلى تقدير قدرتها على احتجاز الكربون. كما يوفّر نظام ’نباتك‘ قاعدة بيانات ذكية للأشجار تمنح الشركاء من الشركات سجلات مستمرة وقابلة للتدقيق لأنشطة التشجير الخاصة بهم.

وتتماشى الشراكة مع الأجندة البيئية الوطنية للمملكة العربية السعودية، فالمبادرات المؤسسية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء في زراعة عشرة مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة،

إضافةً إلى ذلك، تحرص منصة نت زيرو على تسجيل كل شجرة وتتبعها والتحقق منها رقمياً عبر أدوات مطوّرة محلياً تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، بما يمنح أرامكس رؤية فورية لأثرها البيئي ويضمن التحقق المستقل من بيانات تعويض الانبعاثات الكربونية. كما ستسهم البيانات الناتجة في دعم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتحديد فرص إضافية لتعزيز الاستدامة عبر عملياتها في المملكة العربية السعودية. وتندرج المبادرة ضمن جهود أرامكس الأوسع لمعالجة التحديات البيئية ومواجهة التغير المناخي، في إطار مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 عبر عملياتها العالمية.

نبذة عن أرامكس

برزت أرامكس، التي تأسست في عام 1982، بصفتها علامة تجارية رائدة عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، حيث تتميز بخدماتها المبتكرة والمخصصة للشركات والأفراد. وتتخذ أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2005، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

وتمتد عملياتها اليوم في أكثر من 600 مدينة في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف من المتخصصين في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع خدمات رئيسية تضمن نطاق عمليات واسع ومتنوع، وتوفر عروض خدمات شاملة، وتلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس (خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس).

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة أساساً في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيداً أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. ولذا نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية. بهدف تسريع تحقيق أهدافنا المناخية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030، وصافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.aramex.com

-انتهى-

#بياناتشركات