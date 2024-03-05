الرياض - أعلنت أدوبي اليوم عن خطط لتأسيس مقرّ رئيسي إقليمي جديد لها في الرياض ضمن إطار جهودها التوسعية في المنطقة، وذلك بعد موافقة وزارة الاستثمار السعودية على ترخيص RHQ. ومن المتوقع أن يتم افتتاح المقرّ الرئيسي الإقليمي في بدايات العام 2025 ممّا سيمكّن أدوبي من تلبية الطلب المتزايد على تجارب العملاء الرقمية والحلول الإبداعية في المملكة وجميع أنحاء الشرق الأوسط على حدّ سواء.

بدأت أدوبي أعمالها في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط منذ أكثر من 20 عامًا، حيث دفعت منظمات القطاعين العام والخاص بما فيها هيئة السياحة السعودية، stc، والخطوط الجوية السعودية على إطلاق حسّها الإبداعي في العمل، وتسريع إجراءات الوثائق، وتقديم تجارب رقمية لعملائها. كما تعاونت أدوبي مع شركاء التحول الرقمي في المنطقة بما فيهم أكسنتشر، AWS، وديلويت ديجيتال، وآي بي إم، ومايكروسوفت، وPwC الشرق الأوسط.

"تعتبر المملكة العربية السعودية مقرًّا لبعض من أكثر المشاريع ريادة في العالم. ففيما يتعلق بالتجارب الرقمية، والسرعة العالية في اعتماد التقنيات الجديدة ودمجها بالأنظمة، فإن رؤية 2030 تحتلّ الصدارة في العالم"، قال لوك دامان، الرئيس التنفيذي للمنطقة الأوروبية والشرق الأوسط وإفريقيا في أدوبي. وأضاف: "نحن فخورون بتوسيع انتشارنا في المنطقة لدعم عملائنا بشكل أفضل في تحقيق طموحاتهم في تقديم تجارب رقمية متميزة."

#بياناتشركات

-انتهى-

عن أدوبي

أدوبي تغيّر العالم من خلال التجارب الرقمية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.adobe.com