تقع في مدينة السلطان هيثم، وهي أول مدينة ذكية في سلطنة عمان، يحمل المشروع اسم "يناير" الشهر الذي تولي فيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في البلاد

مسقط، سلطنة عمان – أعلنت "أدانتِ العقارية"، ذراع التطوير العقاري لمجموعة "الأدراك"، إحدى الشركات الرائدة في سلطنة عمان يوم أمس الاثنين، عن إطلاق مشروعها المميز "مساكن يناير" الواقع في قلب مدينة السلطان هيثم، أول مدينة ذكية في السلطنة.

تم إطلاق المشروع رسمياً في 13 يناير 2025 في فندق سانت ريجيس بمسقط، بحضور معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وعدد من كبار الشخصيات البارزة من القطاعين الحكومي والخاص.

يمثل هذا المشروع محطة جديدة في مفهوم الحياة الفاخرة، حيث يجمع بين الاستدامة والتصميم الذي يعزز المجتمع والترابط. وقد أُطلق عليه اسم "يناير" تيمناً بالشهر الذي تولى فيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في البلاد. ويهدف المشروع إلى وضع معايير جديدة في قطاع العقارات العماني، كونه مشروعاً للتملك الحر لجميع الجنسيات.

وبهذه المناسبة أكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي على أهمية موقع المشروع وقال: "تمثل "مساكن يناير" التي تقع في قلب مدينة السلطان هيثم، روح التطور العمراني المستدام، وتتماشى مع أهداف رؤية عمان 2040، وتظهر التزام البلاد بالابتكار".

تمثل "مساكن يناير" أكثر من مجرد عنوان، فهي وجهة متكاملة للحياة العصرية للباحثين عن التميز، حيث يقع المشروع في منطقة السيب بمسقط، وهو جزء من تحول حضري شامل بقيادة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. تمتد هذه المدينة الصديقة للبيئة على مساحة 2.9 مليون متر مربع، وتضم مكونات رئيسية مثل المساحات الخضراء، البنية التحتية الذكية، والمرافق المتكاملة التي تشمل الرعاية الصحية، المدارس، الجامعات، المساجد، المنشآت التجارية، الأسواق، والمراكز الثقافية ومراكز رعاية الأطفال.

يتألف المشروع من ستة أبراج أيقونية مترابطة بشوارع خضراء وممرات واسعة، ويعتمد تصميمه على الهندسة المعمارية العصرية، والمبادئ الصديقة للبيئة، والتقنيات الذكية. ويشمل المشروع أنواعاً مختلفة من الوحدات السكنية: استوديوهات، شقق بغرفة وصالة، شقق بغرفتين وصالة، فلل بثلاث غرف نوم، وبنتهاوس بمساحات تتراوح بين 71 متر مربع إلى 462 متر مربع. ويتميز المشروع بمرافق تعزز أسلوب حياة نشط ومترابط، بما في ذلك مراكز اللياقة البدنية والصحية، مساحات مجتمعية، وخدمات للراحة والترفيه.

تستند "أدانتِ العقارية"، باعتبارها الذراع التطوير العقاري لمجموعة "الأدراك"، على خبرة تمتد على مدى 39 عاماً في القطاع العقاري في سلطنة عمان والإمارات، حيث تعكس هذه الخبرة التزام المجموعة باستخدام مواد عالية الجودة وحرفية متقنة. ويعزز ذلك النجاح والتقدير الذي حققته خبرات المجموعة في تنفيذها لمشاريع بناء لصالح شركة "إلينغتون للتطوير العقاري" في الإمارات، حيث تنفذ حالياً مشروعين مرموقين هما مشروعي EH3 و EH4 . مما يعزز السمعة المتميزة. إن رؤية أدانتِ العقارية متجذرة في دعم رؤية عمان 2040 والمساهمة في تطوير البنية التحتية للبلاد.

وفيما يتعلق بدخول أدانتِ إلى سوق العقارات الفاخرة في عُمان، علق الدكتور توماس ألكسندر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأدراك، قائلاً: "أدانتِ العقارية لا تبني مجرد عقارات، بل تصنع إرثًا. وبالاستفادة من خبرة مجموعة الأدراك التي تمتد لـ 39 عامًا، فإننا نضع معايير جديدة للمعيشة الفاخرة والمستدامة في عُمان. إن التزامنا بالجودة والابتكار لا يتزعزع بينما نشكّل مستقبل المساحات الحضرية."

وأضاف الدكتور توماس ألكسندر فيما يتعلق بالتصميم والبناء المستدامين لمشروع يناير: "إن مساكن يناير هي شهادة على التزامنا بالحياة الصديقة للبيئة. فمن خلال استخدام مواد البناء المستدامة والتقنيات المبتكرة والتصميم الأخضر، نقوم بإنشاء مشروع ليس فاخرًا فحسب، بل مسؤولًا أيضًا من الناحية البيئية."

حول الفرصة الاستثمارية الفريدة التي يقدمها مشروع "مساكن يناير"، قال الدكتور عادل توماس ألكسندر، المدير التنفيذي لمجموعة "الأدراك" والرئيس التنفيذي لشركة أدانتِ العقارية: "إن الاستثمار في يناير لا يقتصر فقط على شراء العقارات، بل هو استثمار في مستقبل مزدهر، حيث توفر سلطنة عمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مع إمكانية التملك الحر، وعدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي أو الممتلكات أو الإرث، بالإضافة إلى منح الإقامة للمستثمرين وعائلاتهم المرتبطة بملكية العقار. نحن فخورون بتقديم هذه الفرصة المميزة للمستثمرين المحليين والدوليين."

كما سلط الدكتور عادل الضوء على تركيز المشروع على المجتمع وأسلوب الحياة قائلاً: "في مسكن يناير، نحن نصنع مكاناً يتيح للناس التواصل، والازدهار، وخلق ذكريات تدوم طويلاً. تركيزنا على الاستدامة، والمساحات المجتمعية، والمرافق الفاخرة يعكس التزامنا بتحسين جودة الحياة لسكاننا. المجتمع المتكامل في "يناير" مصمم ليلبي احتياجات الجيل الجديد مع المحافظة على أنماط الحياة التقليدية.

تعد سلطنة عمان بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار العقاري، حيث توفر إعفاءات ضريبية على الدخل الشخصي، وملكية عقارات بنسبة 100%، مما يعزز ازدهار السوق العقاري وقوانين الأعمال الداعمة. هذه المزايا تجعل مشروع "مساكن يناير" فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين المحليين والدوليين

حول أدانتِ العقارية

أدانتِ العقارية هي ذراع التطوير العقاري لمجموعة الأدراك، وهي شركة إنشاءات رائدة في عُمان. تلتزم أدانتِ بتقديم مشاريع عقارية متميزة تمزج بين التصميم المبتكر والقيم الراسخة.

حول مجموعة الأدراك

مجموعة الأدراك هي مجموعة شركات عمانية مرموقة حائزة على أرقى الجوائز التقديرية، وقد ارتقت من بدايات متواضعة لتصبح شركة رائدة في مجال الخدمات الهندسية والإنشائية المتكاملة. تقدم الشركة حلولاً شاملة في الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والبنية التحتية، مدعومة بقدرات رفيعة المستوى في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع. مع إرث يمتد لأكثر من 39 عامًا في تسليم مشاريع بارزة، أسست مجموعة الأدراك حضورًا قويًا في كل من عُمان والإمارات العربية المتحدة والهند.

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