جدار الحماية الشبكي الهجين والموسع يفرض ضوابط على استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، لتقليص المخاطر دون التأثير على الإنتاجية .

تحسينات أمنية مدمجة تدعم المرونة كمطلب أساسي للأعمال ضمن البيئات السحابية الهجينة .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أتش بي إي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPE) اليوم عن إطلاق مجموعة جديدة من الابتكارات الأمنية المصممة لمساعدة المؤسسات على توسيع نطاق عملياتها الموزعة، والحد من المخاطر السيبرانية، والحفاظ على حوكمة ثابتة مع تسارع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. وفي إطار دعمها لمسار تبني الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وتحويل المرونة إلى قدرة أساسية للأعمال، كشفت أتش بي إي عن السلسلة الجديد من جدار الحماية HPE Juniper Networking SRX400، وهي بنية الأمن الشبكي الهجين والموسع التي تشمل تحديثات تركز على المرونة بهدف توفير حماية ثابتة ومتناسقة ضمن بيئات السحابة والنواة والشبكات الطرفية.

وبهذه المناسبة، قال ديفيد هيوز، النائب الأول للرئيس والمدير العام لحلول أمن الشبكات في أتش بي إي، إن عصر الذكاء الاصطناعي لم يعد يسمح بالتعامل مع الأمن باعتباره عنصرًا منفصلًا عن بقية المنظومة التقنية، مشيرًا إلى أنه مع توسع أعباء العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر البيئات الموزعة، أصبحت الحاجة ملحّة إلى دمج الشبكات والأمن بشكل أكثر عمقًا للحد من المخاطر، وتعزيز مستوى الرؤية، وتوفير الثقة التي تحتاجها المؤسسات. وأضاف أن أتش بي إي تساعد عملاءها على توحيد السياسات وتطبيقها بصورة متسقة عبر البيئات الموزعة، بما يمكّنهم من تبني الذكاء الاصطناعي بثقة، مع الحفاظ على الأداء والمرونة وسهولة الإدارة والتحكم.

مستوى عال من الأمن داخل الشبكات الطرفية

يُشكل الأمن المتكامل ركيزة أساسية في شبكة أتش بي إي الذاتية التشغيل، حيث يجمع بين العمليات المؤتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي ونموذج انعدام الثقة المُدمج، والرؤية المشتركة، وتطبيق السياسات من البداية إلى النهاية، ما يمكن الشبكات من تحسين أدائها ذاتيًا وحماية نفسها بسرعة فائقة. ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المتاجر والعيادات والجامعات والفروع، تُصبح هذه المواقع الموزعة خط الدفاع الأول في مواجهة تحديات مثل الوصول غير المُدار إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، وتباين السياسات، وزيادة احتمال تسرب البيانات.

وفي هذا الإطار، تسهم سلسلة HPE Juniper Networking SRX400 في نقل الأمن، الذي يوازي بكفاءته المستوى الذي يقدمه مزودو الخدمة، إلى المواقع الأصغر حجمًا والبيئات ذات المساحة المحدودة، حيث تدعم نهجًا أمنيًا موحدًا من النواة إلى الشبكات الطرفية، مع حماية مُدمجة في الأجهزة تتصدى لعمليات التلاعب وتضمن سلامة الأجهزة وموثوقيتها. كما توفر هذه السلسلة أداءً عاليًا وسهولة الإدارة في تصميم صغير الحجم، مما يساعد على منع تحول المواقع البعيدة إلى نقاط ضعف في منظومة الأمن المؤسسي.

تحديثات الشبكة الهجينة تعزز حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات

في ظل اعتماد أكثر من نصف المؤسسات على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يبرز تحدٍ جديد يتمثل في تحقيق التوازن بين الإنتاجية وتقليل مخاطر الوصول غير المقصود إلى البيانات الحساسة أو مشاركتها. وفي هذا السياق، تُقدّم التحديثات الأخيرة على جدار الحماية الشبكي الهجين من أتش بي إي قدرات متقدمة تمكن المؤسسات من إدارة استخدام الذكاء الاصطناعي بثقة عبر تحسين الرؤية والتحكم بالسياسات في البيئات الموزعة دون تقييد استخدام الأدوات الناشئة. وتشمل هذه القدرات:

إدارة الرؤية والوصول لمواقع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي : أدوات التحكم الجديدة تمكن المؤسسات من الاطلاع الفوري على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تقييد الوصول بنقرة واحدة أو حظر المواقع غير المصرح بها أو العالية الخطورة بشكل استباقي.

: أدوات التحكم الجديدة تمكن المؤسسات من الاطلاع الفوري على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تقييد الوصول بنقرة واحدة أو حظر المواقع غير المصرح بها أو العالية الخطورة بشكل استباقي. الاختبار المسبق : بات بإمكان فرق الأمن الآن اختبار أو فحص الأوامر بشكل فوري وتصفية الكلمات المفتاحية، والتحكم في تحميل الملفات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية للحد من فقدان البيانات، مع إمكانية الوصول الفعال إلى التطبيقات المعتمدة .

: بات بإمكان فرق الأمن الآن اختبار أو فحص الأوامر بشكل فوري وتصفية الكلمات المفتاحية، والتحكم في تحميل الملفات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية للحد من فقدان البيانات، مع إمكانية الوصول الفعال إلى التطبيقات المعتمدة حماية مركزية قائمة على الهوية : توفر هذه القدرات بنية أمنية موحدة تشمل جميع البيئات الفيزيائية والافتراضية والمُحوسبة، بما يضمن تطبيق السياسات الأمنية على المستخدم وأعباء العمل وليس على الجهاز المستخدم فقط .

: توفر هذه القدرات بنية أمنية موحدة تشمل جميع البيئات الفيزيائية والافتراضية والمُحوسبة، بما يضمن تطبيق السياسات الأمنية على المستخدم وأعباء العمل وليس على الجهاز المستخدم فقط عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: يُسهم حل HPE Security Director في تسهيل إدارة العمليات الأمنية المعقدة من خلال أتمتة سير العمل ​​ وفق أفضل الممارسات، مع تحسين قدرات روبوتات الدردشة لتقديم الإرشادات للعملاء خطوة بخطوة والدعم الفوري في إعدادات النظام.

أمن مُدمج لمواجهة بيئات التهديد العالية المخاطر

من خلال توسيع نطاق الأمن السيادي وتعزيز المرونة، تمكن مجموعة منتجات أتش بي إي المؤسسات من حماية أعباء العمل الحيوية، وتسريع وتيرة التعافي، وضمان استمرارية العمليات في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية:

مرونة أعباء العمل والتعافي : مع حلول برنامج HPE Zerto تُسهم أتش بي إي بتعزيز قدرات التعافي من الكوارث والهجمات السيبرانية لأعباء العمل الافتراضية والسحابية وذلك عبر الدعم الموسع للمنصة، وإدخال أدلة تشغيل جديدة للتعافي، وتمكين أوسع لأعباء العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك وحدات المعالجة الرسومية الافتراضية ( vGPU )، إلى جانب التكامل مع Microsoft Defender . كما يتيح الوصول المباشر والآمن إلى بيانات HPE StoreOnce غير القابلة للتغيير إجراء فحص للبرامج الضارة والتحقيقات الجنائية الرقمية، ما يسرع استعادة الأنظمة إلى حالات نظيفة وموثوقة .

: مع حلول برنامج تُسهم أتش بي إي بتعزيز قدرات التعافي من الكوارث والهجمات السيبرانية لأعباء العمل الافتراضية والسحابية وذلك عبر الدعم الموسع للمنصة، وإدخال أدلة تشغيل جديدة للتعافي، وتمكين أوسع لأعباء العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك وحدات المعالجة الرسومية الافتراضية ( )، إلى جانب التكامل مع . كما يتيح الوصول المباشر والآمن إلى بيانات غير القابلة للتغيير إجراء فحص للبرامج الضارة والتحقيقات الجنائية الرقمية، ما يسرع استعادة الأنظمة إلى حالات نظيفة وموثوقة الحوسبة السرية : تُوسّع أتش بي إي منظومة الأمن السيادي عبر دمج الحوسبة السرية في برنامج HPE Morpheus ، مستفيدة من بيئات تنفيذ موثوقة قائمة على الأجهزة من شركتي أي إم دي وإنتل، إلى جانب إدارة مركزية للمفاتيح عبر Thales CipherTrust . ومن خلال ذلك، تحافظ أتش بي إي على البيانات المشفرة حتى أثناء استخدامها، مما يساعد المؤسسات على حماية أعباء العمل الحساسة ودعم الامتثال لمتطلبات السيادة والقوانين التنظيمية في البيئات الهجينة والمعزولة عن الشبكة .

: تُوسّع أتش بي إي منظومة الأمن السيادي عبر دمج الحوسبة السرية في برنامج ، مستفيدة من بيئات تنفيذ موثوقة قائمة على الأجهزة من شركتي أي إم دي وإنتل، إلى جانب إدارة مركزية للمفاتيح عبر . ومن خلال ذلك، تحافظ أتش بي إي على البيانات المشفرة حتى أثناء استخدامها، مما يساعد المؤسسات على حماية أعباء العمل الحساسة ودعم الامتثال لمتطلبات السيادة والقوانين التنظيمية في البيئات الهجينة والمعزولة عن الشبكة الجاهزية لعصر ما بعد الحوسبة الكمية: استجابة للتحديات المستقبلية التي تفرضها الحوسبة الكمية على أنظمة التشفير الحالية، أضافت أتش بي إي إمكانيات جاهزة للتشفير ما بعد الكمي (PQC) إلى نظام التشغيل Junos Evolved ، مع خطط لتوسيع الدعم ليشمل نظام Junos خلال صيف 2026. وتتوافق هذه التحديثات مع معايير المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST) ، وتشمل مكتبات تشفير مُحدثة تدعم معايير FIPS 203/204 ، وتوقيع البرامج القائمة على FIPS 204 ، بالإضافة إلى تقنية Quantum Buffer لبروتوكول SSH . وتسهم هذه الخطوة بتعزيز جاهزية أتش بي إي الشاملة لتقنية PQC ، بما في ذلك خوادم HPE ProLiant Compute Gen12 المزودة بتقنية HPE Integrated Lights-Out (iLO) 7 .

ومع استمرار المؤسسات في تبني بنية تحتية رقمية سيادية، صُممت هذه الحلول الأمنية لتوفير مستويات شاملة من التحكم والامتثال والحماية حتى ضمن البيئات المعزولة عن الشبكة.

تعزيز الاستخبارات حول التهديدات عبر مختبرات أتش بي إي للتهديدات

لدعم المؤسسات في مواجهة التهديدات السيبرانية المتسارعة، تعمل أتش بي إي على توسيع قدرات مختبرات أتش بي إي للتهديدات (HPE Threat Labs)، وهي وحدة متخصصة في الأبحاث والمعلومات الخاصة بالتهديدات السيبرانية، وذلك من خلال دمج بيانات قياسية للشبكات وخبرات إضافية لتقديم رؤى فورية حول التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. صُممت هذه الإمكانيات لتحويل المعلومات المتعلقة بالتهديدات إلى إجراءات عملية بسرعة أكبر عبر رصد التهديدات الناشئة، ودعم التحوّل نحو بنى أمنية ذاتية التشغيل قائمة على مبدأ انعدام الثقة.

تم عرض ابتكارات أتش بي إي خلال مشاركتها في مؤتمر RSA 2026 الذي عقد في الفترة الممتدة من 23 إلى 26 مارس، في الجناح رقم #1255، القاعة الجنوبية، مركز موسكون.

التوافر

ستصبح سلسلة جدران الحماية HPE Juniper Networking SRX400 وميزات حوكمة الذكاء الاصطناعي الجديدة متوافرة خلال الربع الثاني من عام 2026 .

وميزات حوكمة الذكاء الاصطناعي الجديدة متوافرة خلال الربع الثاني من عام 2026 من المقرر إطلاق برنامج HPE Zerto 10 U9 في أبريل، في حين أن نظام التشغيل HPE StoreOnce OS 5.2 بات متوافرًا حاليًا .

في أبريل، في حين أن نظام التشغيل بات متوافرًا حاليًا ميزة الحوسبة السرية ضمن برنامج HPE Morpheus ستصبح متوافرة خلال الربع الثالث من عام 2026 .

ستصبح متوافرة خلال الربع الثالث من عام 2026 معايير التشفير ما بعد الكمي الجديدة ضمن HPE Integrated Lights-Out (iLO 7) ، ستصبح متوافرة خلال صيف عام 2026.

