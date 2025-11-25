الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت أبي السعودية، المدعومة من شركة الرائدة للحلول الرقمية، عن شراكة جديدة مع بيوت السعودية، إحدى أبرز منصات العقار في المملكة العربية السعودية، وذلك لتمكين موظفين بيوت السعودية من الوصول الفوري إلى جزء من رواتبهم عبر خدمة الوصول المبكر للرواتب (Earned Wage Access).

من خلال هذا التعاون، سيتمكن موظفو بيوت السعودية من سحب جزء من رواتبهم المستحقّة في أي وقت خلال الشهر، مما يمنحهم مرونة مالية أكبر، ويساهم في تقليل الضغوط اليومية ودعم رفاههم المالي.

وقال عمير أنصاري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبي:

"نحرص في أبي على تعزيز الشمول المالي في المنطقة. فالشراكة مع الشركات الرائدة والمتبصّرة تتيح لنا توسيع فوائد خدمة الوصول المبكر للرواتب لمزيد من المهنيين في المملكة، مما يدعم رفاههم المالي ويُسهم في تعزيز الإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين."

وأضافت نوف القحطاني، مديرة عمليات الموارد البشرية في بيوت السعودية :

"نهتم في بيوت السعودية بتوفير بيئة عمل داعمة لموظفينا. ومنحهم إمكانية الوصول الفوري لجزء من رواتبهم عبر خدمة أبي يوفّر لهم سهولة ومرونة أكبر في إدارة نفقاتهم."

وتأتي هذه الشراكة تعزيزًا لالتزام الجهتين بالتمكين المالي والابتكار الرقمي تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

عن أبي:

تقدّم أبي مجموعة شاملة من الحلول المالية، تشمل خدمة الوصول المبكر للرواتب وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد عقدت الشركة شراكات مع أكثر من 5000 جهة، مساهِمةً في دعم النمو الاقتصادي وإحداث أثر اجتماعي مستدام.

وحصلت أبي على تقدير دولي من Hub71 وEndeavor، وكانت أول شركة تحصل على جائزة "رواد التكنولوجيا 2023" من المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصنع بذلك إنجازًا تاريخيًا في قطاع التقنية المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

كما تم اختيار أبي ضمن قائمة "Future 100" في دولة الإمارات، وتم قبولها مؤخرًا في برنامج Mastercard Start Path Small Business.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://abhi.co/

عن Bayut KSA - بيوت السعودية:

بيوت السعودية هي منصة عقارية رائدة في المملكة، تقدّم أدوات بحث متقدمة وتوفّر قوائم عقارية شاملة للأفراد والوكلاء والمطورين في مختلف مناطق السعودية.

