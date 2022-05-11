بيروت – وقعت شركة طلال أبوغزاله للتقنية، إحدى شركات "طلال أبوغزاله العالمية"، اتفاقية شراكة مع شركة أسعد الكيلاني للأعمال، للتعاون بين الجانبين لتسويق المنتجات التقنية في متجر الشركة space x في شارع الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارا لنهج "أبوغزاله للتقنية" في تسهيل اقتناء منتجاتها من الأجهزة التقنية والتي تشمل أجهزة لوحية (Tablets) ومحمولة (Laptops) وهواتف ذكية (Smart Phones ) بتصاميم ومُواصفات عالميّة، وبأسعار مُنافسة.

وبين نائب مدير عام الشركة الأستاذ رامز قنيبي أن توسع شركة "أبوغزاله للتقنية" دولياً في افتتاح معارض جديدة لها يأتي تطبيقا لرؤية رئيس ومؤسس الشركة الدكتور طلال أبوغزاله في توفير المنتجات التقنية التي تناسب جميع الفئات من خلال خيارات شراء متعددة وتوفيرها بكل سهولة ويسر لعملاء الشركة الحاليين والجدد في لبنان ممثلة بمسؤول شركة "أبوغزاله للتقنية" في مكتب المجموعة في بيروت الاستاذ يوسف دبوس.

وأضاف الأستاذ قنيبي أن شركة أسعد الكيلاني للأعمال هي من أفضل الشركات للتسوق في لبنان التي تعتز "أبوغزاله للتقنية" بالتعاون معها، حيث تمثل الخيار الأفضل للمستهلكين باقتناء منتجات عالية الجودة تضاهي المنتجات العالمية، بإمكانياتها وأدائها وأسعارها استجابة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.

يشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله للتقنية تعمل على إنتاج الأجهزة التقنية في مصانعها في الصين ومصر، والتي يتم تصميمها وإنتاجها من خلال خبرائها المتخصصين في مجال التصنيع والتطوير، ليبلغ عدد منتجاتها حتى الآن أكثر من 20 منتجاً مختلفاً منتشرا في أكثر من 50 موقع حول العالم.

لمعرفة المزيد عن أجهزة طلال أبوغزاله للتقنية يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.tagtech.global

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