الكويت - شاركت مجموعة طلال أبوغزاله العالمية ممثلة بجامعة طلال أبوغزاله الرقمية ومنصة "تاجيبيديا التعلم" في منتدى "العلم المفتوح في الوطن العربي" الذي نظمته الجامعة العربية المفتوحة، تحت عنوان "آفاق مستقبلية للعلم المفتوح في العالم العربي بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وبالتعاون مع اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة في مقر الجامعة بدولة الكويت، وذلك انطلاقا من أهمية المنتدى باعتباره تجمعا عالميا للخبراء والأكاديميين المتخصصين في تعزيز الممارسات العلمية المفتوحة، ومنصة لتبادل الأفكار والخبرات في مجال العلم المفتوح من مختلف أنحاء العالم.

وجاء انعقاد المنتدى بهدف استعراض الجهود المبذولة والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في تحقيق العلم المفتوح ومجالاته في الوطن العربي، وتقديم مبادرات وحلول للنهوض بالعلم المفتوح لتقليل الفجوات المعرفية والرقمية، وحماية حقوق الملكية الفكرية والتراخيص المفتوحة وتعزيز التعاون العربي والعالمي في مجال العلم المفتوح.

وقال المدير التنفيذي لمنصة تاجيبيديا التعلم الاستاذ علاء الترعاني أن مشاركة مؤسسات أبوغزاله المعنية في المنتدى تنطلق من إيمان المجموعة بأهمية التحول للعلم المفتوح خاصة في ظل وجود الكثير من المشكلات التي يواجهها واقع التعليم في المنطقة العربية، مبينا أن الواقع أصبح يفرض على مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالتعليم العمل الجاد للارتقاء بمستوى التعليم بشكل عام والتعليم المفتوح بشكل خاص بما يتناسب مع متطلبات الحياة وضرورات التنمية المستدامة.

يشار إلى أن "تاجيبيديا التعلم" هي منصة تجمع بين برامج التعلّم والتدريب في أفضل الجامعات العالمية تم تصنيفها بطريقة تسهّل الوصول إلى البرنامج المطلوب بطريقة سهلة وسريعة، حيث تم تصنيف برامج التعلّم وفقًا للدرجات الأكاديمية المختلفة (الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم)، أما برامج التدريب فقد تم تقسيمها بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة وفقا للمهارات المطلوبة (الفنية والتقنية والإدارية واللغوية).

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