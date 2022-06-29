تلبية للطلب المتزايد على تملك قطع الأراضي

أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، إطلاق أول عروضه لتمويل قطع الأراضي السكنية، مما يمكّن العملاء من تحقيق طموحاتهم بإمتلاك قطعة الأرض الخاصة بهم سواء للاستثمار المستقبلي أو لبناء منزلهم الخاص. ويسمح هذا العرض المتاح لكل من المواطنين والمقيمين، بإمكانية امتلاك العقارات أو سداد مدفوعات تسليم الأرض لامتلاك قطع أراضي التملك الحر في المجتمعات السكنية المعروفة في دولة الإمارات.

ويأتي العرض الجديد استجابةً للاهتمام المتزايد من العملاء سواء من المواطنين أو المقيمين الراغبين في شراء قطعة الأرض الخاصة بهم، حيث يتطلع المزيد منهم إلى شراء ملكيتهم العقارية الخاصة، خصوصًا مع عودة ارتفاع قيمة سوق العقارات والأراضي في دولة الإمارات منذ العام الماضي.

ويمكن للراغبين، الحصول على تمويل تصل قيمته إلى 60% من قيمة قطعة الأرض، مع إمكانية الحصول على تخفيض بقيمة 30% للدفعات السنوية في حال السداد المبكّر.

وقال سامح عوض الله، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة: "لدينا أكثر من 1 مليون عميل في مصرف أبوظبي الإٍسلامي، ونحرص دائمًا على التعرف على طموحاتهم، حتى نتمكن من تقديم خدمات ومنتجات وعروض تلبي مختلف تطلعاتهم. وقد نجحنا على مر الأعوام الماضية في تقديم منتجات لاقت إقبالاً واسعًا من عملائنا، واليوم يسعدنا الإعلان عن هذا العرض الذي يتطلع له الكثير من المواطنين والمقيمين من عملائنا منذ فترة طويلة لتحقيق حلمهم في الحصول على ملكيتهم العقارية الخاصة من خلال شراء قطعة أرض سواء للاستثمار أو لبناء منزلهم الخاص."

ويتوفر عرض تمويل قطع الأراضي من مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم بأسعار مرابحة منخفضة لمجموعة مختارة من مطوري المشاريع العقارية، من بينهم شركة الدار العقارية وإعمار.

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 133 مليار درهم. وقد تأسس في عام 1997 ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB). ويقدم المصرف خدماته اليوم لأكثر من مليون متعامل ضمن شبكته التي تضم 70 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية الإلكترونية المتوفرة عبر الإنترنت ومن خلال الأجهزة الذكية، والتي تتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

وفي مجال تعزيز جهود التوطين والقوى العاملة ، يحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية التي تعمل على توظيف وتطوير وتعزيز المواهب المحلية. ويمتلك المصرف إحدى أعلى نسب التوطين، حيث يشكل مواطني دولة الإمارات 40 بالمائة من القوى العاملة لديه.

ويتواجد مصرف أبوظبي الإسلامي في ستة أسواق استراتيجية، من بينها مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق ودولة قطر. وتكريماً لتميزه وحرصه الدائم على الابتكار، تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل مصرف إسلامي على مستوى العالم من مجلة "ذا بانكر" التابعة لجريدة "فاينانشل تايمز"، وأفضل مصرف في دولة الإمارات من "فوربس". ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالابتكار، حيث أطلق "أموالي"، وهو أول مصرف إسلامي رقمي في العالم يستهدف شريحة العملاء ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 8 أعوام والـ 18 عاماً، كما أنه أول مصرف في دولة الإمارات يتيح للعملاء فتح الحسابات بتقنية التعرف على الوجه.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكترونيwww.adib.ae ، أو الاتصال مع:

مصرف أبوظبي الإسلامي ايدلمان الشرق الأوسط

لمياء خالد رامي فهمي

رئيس الشؤون الخارجية وعلاقات المستثمرين مدير علاقات عامة

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