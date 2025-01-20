تتضمن الطرازات دراجة السكوتر بريداتور إي إس ستورم للمغامرات في الهواء الطلق، بالإضافة إلى آيسر إي إس سيريس 4 سيليكت وإي إس سيريس 5 سيليكت، بتصميم يسهل التنقل في البيئات الحضرية

يصل مدى الطرازات الجديدة إلى 60 كيلومتر في دورة شحن واحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت آيسر اليوم عن أحدث الإضافات إلى حلولها من حلول التنقل الكهربائي، حيث قدمت ثلاثة طرازات جديدة من دراجات السكوتر الكهربائية. وتنسجم هذه الخطوة مع توسيع الشركة لمحفظتها من التقنيات المستدامة التي تلبي احتياجات أنماط الحياة الذكية والصديقة للبيئة، وتوفير مستويات جديدة من التجارب الممتعة وإمكانية التنقل لشرائح أوسع من المستخدمين.

دراجة السكوتر بريداتور إي إس ستورم القابلة للطي: تجربة مدعومة بتطبيق الهاتف وأداء عالٍ

يجمع سكوتر بريداتور إي إس ستورم القابل للطي بين تصميم فريد مستوحى من عالم الألعاب وأداء لا يُضاهى. ويتميز بتصميم متطور، وسرعات عالية، وقوة كبح موثوقة، ونظام تعليق يمتص الصدمات لتحقيق تجربة قيادة سلسة وآمنة. كما يضم شاشة ساطعة تُعززها إمكانيات تطبيق eMobility من آيسر، الذي يتيح للمستخدمين التحكم في السرعة، وتفعيل وضع مثبت السرعة، وتبديل التروس، وضبط الإضاءة الجانبية والأمامية بسهولة تامة.

ويتميز سكوتر بريداتور إي إس ستورم بمحرك محور بقوة 500 واط يوفر أداءً سلساً على الطرق المستوية، كما يتفوق بسهولة في تسلق التلال، حيث تصل قوته القصوى إلى أكثر من 900 واط. ويعزز نظام استرجاع الطاقة الحركية (KERS) من كفاءة السكوتر من خلال إعادة شحن البطارية عن طريق تحويل طاقة الكبح إلى طاقةٍ قابلةٍ للاستخدام. هذا الابتكار لا يقتصر على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإطالة عمر البطارية، بل يقلل أيضاً من التآكل على المكابح الميكانيكية.

وتضمن البطارية القوية بقدرة 42 فولت/16 أمبير-ساعة من نوع ليثيوم أيون قطع مسافات تصل إلى 60 كم بأداء ثابت ومتفوق بدورة شحن واحدة. ويوفر السكوتر استقراراً وتحكماً لا مثيل لهما على الطرق، بفضل الإطارات الخالية من الأنابيب بقياس 10 بوصات ونظام التعليق الأمامي الذي يعمل على امتصاص الصدمات. وتتميز دراجة السكوتر بريداتور إي إس ستورم أيضاً بأضواء إشارة على المقود، ومكبح أمامي قرصي، ومكبح خلفي كهربائي بتقنية E-ABS لزيادة مستويات الأمان. وبوزن يبلغ 20.45 كغ، تجمع الدراجة بين الأداء القوي والتصميم العملي.

آيسر إي إس سيريس 5 سيليكت: تجربة قيادة سلسة وقوية في البيئات الحضرية العصرية

بفضل محرك قوي بقدرة 500 واط وبطارية عالية السعة، تتميز هذه السكوترات بتصميمها القابل للطي ونظام فرامل سريع الاستجابة ونظام امتصاص الصدمات، مما يمنح مستخدميها تجربة تنقل مريحة وسلسة في أرجاء المدينة. وتوفر المركبة أربعة أوضاع للسرعة مع ميزة التحكم التلقائي بالسرعة، حيث يولد المحرك عزم دوران قوي يبلغ 29 نيوتن متر وتسارعاً انسيابياً، بسرعات تصل إلى 25 كيلومتراً في الساعة (مع الالتزام باللوائح المحلية). ويمنح وضع "Sports" محبي المغامرة أداءً عالياً واستجابة فائقة، مع قدرة تسلق تصل إلى 23 درجة. كما توفر السكوتر حركة متناغمة بفضل نظام الكبح الأمامي بالأقراص ونظام E-ABS الخلفي عالي الاستجابة. ومع البطارية الكبيرة بسعة 16 أمبير ساعة، يمكن قطع مسافات تصل إلى 60 كيلومتر بدورة شحن واحدة.

وتم تزويد دراجة السكوتر الجديدة من آيسر بميزات تقنية متقدمة يمكن تفعيلها عبر تطبيق eMobility من آيسر، الذي يتيح التحكم ومراقبة أداء السكوتر في الوقت الفعلي. كما تتميز بتصميم خفيف وقابل للطي لسهولة التخزين أو التنقل، بوزن يبلغ 20.46 كيلوجرام فقط وقدرة على تحمل أوزان تصل إلى 120 كيلوجرام. وتضمن ميزات الأمان تجربة قيادة آمنة، حيث تم تزويد السكوتر بأضواء عالية الوضوح لتوفير رؤية مثالية، بالإضافة إلى إطارات قياس 10 بوصة بدون أنابيب، مما يتيح تنقلاً سلساً ومستقراً عبر مختلف أنواع الطرق.

آيسر إي إس سيريس 4 سيليكت: أداء مميز وتصميم خفيف بسعر معقول

صُمم طراز آيسر إس إي سيريس 4 سيليكت ليُلبي احتياجات الباحثين عن سكوتر كهربائي عصري، ومرن، وسريع الشحن، مع الحفاظ على ميزانية معقولة. ويتميز الطراز بتصميم بسيط وأنيق مع أداء قوي وقدرة عالية على الحركة، إلى جانب قابليته للطي. ويشتمل السكوتر على خيارات متعددة للسرعة، ونظام كبح مزدوج سريع الاستجابة، ونظام تعليق ممتص للصدمات، وشاشة ساطعة وسهلة القراءة.

وبمحرك خلفي بقوة 400 واط وخيارات متعددة للسرعة، يمكن للسكوتر التعامل مع مختلف التضاريس، سواء الشوارع المستوية أو المنحدرات. كما يوفر أداءً أقصى يتجاوز 800 واط، مما يمنح قوة إضافية لتخطّي التحديات في الطرق الأكثر انحداراً أو الظروف الصعبة. ويتيح للسائقين الاختيار بين سرعات مريحة تبدأ من 6 كم/ساعة، أو تنقل يومي ثابت بسرعة 10 كم/ساعة، وحتى سرعات أعلى تصل إلى 20 و25 كم/ساعة (وفقاً للوائح المحلية). ويوفر وضع "Sport Mode Booster" دفعة إضافية لتسلق التلال الأكثر انحدارًا، بينما يعمل نظام KERS لاستعادة الطاقة الحركية على تحويل طاقة الفرملة والانسياب إلى طاقة قابلة للاستخدام، مما يزيد من المسافة التي يمكن قطعها.

ويبلغ وزن هذا السكوتر القابل للطي أقل من 20 كيلوجرام، إلا أنه قادر على تحمل أوزان حتى 120 كيلوجرام، كما يمكن شحنه خلال 5 ساعات فقط ليقطع مسافة تصل إلى 45 كيلومتر في دورة شحن واحدة. وتعمل المكابح القرصية الأمامية والمكابح الخلفية بتقنية E-ABS على تعزيز السلامة، حيث تقلل من المسافة اللازمة للتوقف. وتوفر الإطارات بدون أنابيب بقياس 10 بوصات ثباتاً وراحة ممتازة، بينما يعمل نظام التعليق الأمامي على امتصاص الصدمات، مما يقلل من تأثير المطبات والتضاريس غير المستوية، لتجربة قيادة أكثر سلاسة وموثوقية.

وتتمتع جميع نماذج سكوترات آيسر بتصنيف حماية IPX5 ضد الماء، مما يسمح باستخدامها بأمان في المناطق المبتلة. وصُممت هذه الدراجات لتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يجعلها بديلاً أكثر استدامة للتنقل اليومي.

الأسعار والتوافر

تتوفر دراجة السكوتر آيسر بريداتور إي إس ستورم في الربع الأول من العام بسعر 629 دولار أمريكي

تتوفر دراجة السكوتر آيسر بريداتور إي إس سيريس 5 سيليكت في الربع الأول من العام بسعر 599 دولار أمريكي

تتوفر دراجة السكوتر آيسر بريداتور إي إس سيريس 4 سيليكت في الربع الأول من العام بسعر 499 دولار أمريكي

لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات. ويُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم على 7,500 شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.acer.com

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