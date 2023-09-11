لدى "آرتشي" واحدة من أقوى فرق توسيع الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية عالميا، وستركز على دعم الشركات المبتكرة في مراحلها المبكرة على مستوى الإمارات والخليج.

تستعد "آرتشي" لتنظيم حدثها الأول من نوعه في مركز دبي المالي العالمي، لمنح رواد التكنولوجيا المالية نظرة متعمقة حول كيفية دخول أعمالهم مرحلة "النمو الفائق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختارت "آرتشي"، شريك تسريع نمو التكنولوجيا المالية في المنطقة، دولة الإمارات العربية المتحدة كأول سوق لانطلاقتها العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي آرتشي للتعريف بنموذجها المبتكر والجديد لتسريع نمو الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية "فينتك" سريع النمو في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تهدف فيه الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات بمضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى أكثر من 20 ٪ بحلول عام 2031، وأن تصبح دولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني ستتخطى حاجز الـ 140 مليار دولار بحلول عام 2031 بالمقارنة مع نحو 38 مليار دولار حاليا.

ومع وضع هذا الهدف الطموح في الحسبان، من المقرر أن تلعب المنطقة دوراً أكبر في مشهد التكنولوجيا المالية العالمي، مع استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال وجذب أفضل الكفاءات الرقمية في العالم. وفي الآونة الأخيرة تضاعف نشاط تمويل شركات التكنولوجيا المالية التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان مقرًا لها بأكثر من أربعة أضعاف، من حوالي 200 مليون دولار في عام 2020 إلى حوالي 885 مليون دولار في عام 2022.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي جزءًا أساسيًا من طموح "آرتشي" بعقد الشراكات مع بعض أكثر التقنيات المالية ابتكارًا في العالم على المدى الطويل. حيث يمتلك فريق "آرتشي" المعرفة والخبرة والتجربة اللازمة لتوسيع النشاط التجاري لشركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، وهي تطمح لتدعيم المنظومة التقنية في الإمارات وضمان إطلاقها الناجح في السوق، ودفعها من المراحل المبكرة إلى مرحلة "النمو الفائق".

سيستضيف فريق "أرتشي" أول حدث تعريفي للشركة في مركز دبي المالي العالمي يوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري بالشراكة مع "بنك ويو" و"ليجال إنترو". وتدعو "آرتشي" رواد التكنولوجيا المالية للحضور ولقاء قادة القطاع والمستثمرين من جميع أنحاء منظومة التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتعلم من فريق "آرتشي" العالمي حول الفرص والتحديات التي تواجه عمليات توسيع نطاق التكنولوجيا المالية، والحلول العملية لدخول مرحلة النمو الفائق.

ومن خلال نموذجها المبتكر، تستثمر آرتشي رأس مالها الفكري وخبراتها إلى جانب شبكتها الواسعة في شركات ناشئة مختارة مقابل حصة من الأسهم. ويُعد هذا النهج حافزًا رئيسيًا لتحقيق التميز في مجال التكنولوجيا المالية، فهو مصمم لضمان تفعيل شراكة حقيقية مع مراعاة المصالح وتحقيق أقصى عائد من جهود دفع النجاح.

وفي هذا الصدد، قال ستيف برينين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آرتشي: "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة طموحها بأن تكون واحدة من أفضل مراكز الخدمات المالية الرائدة في المنطقة والعالم، ممن تتمتع بالتنظيم العالي والفكر المستقبلي. ومن المقرر أن تكون الدولة جزءًا بارزًا من مشهد التكنولوجيا المالية العالمي، حيث نجحت في جذب بعض من أفضل الكفاءات والمستثمرين العالميين. لذا تطمح آرتشي بلعب دورها في دعم تحقيق هذه الطموحات. يسعدنا التواجد هنا، ونحن متحمسون للبدء في إطلاق إمكانات النمو الفائق للمؤسسين والمنطقة ككل ".

وتضم "آرتشي" واحدة من أقوى فرق توسيع الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية عالميًا، وذلك بقيادة أنتوني طومسون، الشريك المؤسس والرئيس السابق لبنك "أتوم" و"مترو بنك" في المملكة المتحدة، والبنك الرقمي 86400 في أستراليا، وهو يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة "ويو بنك" في الإمارات.

كما يضم الفريق ستيف برينين، الرائد العالمي في مجال التكنولوجيا المالية، والذي شغل مناصب عليا في تطبيقات شهيرة مثل (Uber، PayPal، eBay). إلى جانب مع زملائه المؤسسين تومي ميرميلشتاين، وريتشارد ماكاندلس. وسيقدم كل من فواز الزعبي (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رأس المال الاستثماري العالمية سيليكون باديا) وبول بيستر (رئيس بنك تانديم) خبراتهم كرؤساء غير تنفيذيين.

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حول آرتشي

تأسست "آرتشي" على مبدأ أن الأفكار الرائعة لا يجب أن تموت أبدا. لكن واقع الحال هو أن معظم الشركات تفشل قبل تحقيق إمكاناتها الرئيسية - وهنا يأتي دورنا! نحن نقدم لشركات التكنولوجيا المالية في مراحلها المبكرة الرافعات اللازمة لمساعدتها على تجاوز فخ "الهاوية" ودخول مرحلة النمو الفائق.

أنتوني طومسون، الشريك المؤسس والرئيس

أنتوني طومسون هو رائد أعمال مخضرم، أسس وترأس ثلاثة بنوك في قارتين، هي بنك Atom، أحد أوائل البنوك الرقمية في أوروبا، وبنك Metro Bank، والبنك الرقمي الأسترالي 86 400.

وهو يشغل حاليًا عضوية عدد من مجالس الإدارة ويتولى مهام استشارية لشركات رائدة أخرى، بما في ذلك مجموعة Humm المُدرجة في بورصة ASX، وبنك ila وبنك Wio.

ستيف برينين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي

ستيف برينين هو خبير تسويق حائز على العديد من الجوائز وممارس ذو خبرة عالية في مجال النمو، حيث شغل مناصب قيادية في بعض من أسرع العلامات التجارية نموًا وأكثرها قيمة في العالم، بما في ذلك Uber، وPayPal، وeBay، وVirgin، وشركة Zip Co.، وإلى جانب قيادته لفريق آرتشي يشغل ستيف حاليًا منصب رئيس ADMA، أكبر جمعية تسويق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

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