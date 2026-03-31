قبيل حلول اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي، تكشف شركة كاسبرسكي عن أكثر الطرق الشائعة لتخزين البيانات المهمة، وتقدم نصائح تطبيقية للمحافظة على أمنها. وتوضح الدراسة أنّ عالمياً جيل زد وجيل الألفية يخزنون معظم بياناتهم بشكل إلكتروني، فيما يفضّل واحد من كل ثلاثة المشاركين تقريباً ممن تزيد أعمارهم عن 55 عاماً الطرق التقليدية باستخدام النسخ الورقية.

أين نحفظ الأمور المهمة لدينا؟

أشارت دراسة* أجراها مركز أبحاث السوق لدى كاسبرسكي إلى أنّ معظم النّاس يفضلّون الوسائل الرقمية لتخزين بياناتهم ومعلوماتهم المهمة. وذكر غالبية المشاركين في الإمارات في الاستطلاع (92%) أنهم يخزنون بياناتهم الشخصية الحساسة مثل الهوية، والبيانات المالية، والمعلومات الصحية، وأرشيف الصور بصيغ رقمية.

وفيما يتعلق بطرق التخزين الرقمي للبيانات، أفاد 66% من المشاركين بأنهم يخزنون سجلاتهم المهمة في حاسوب أو قرص تخزين صلب، بينما يستخدم 43% منهم حلول التخزين السحابي، ويعتمد 35% منهم على الخدمات الرقمية الحكومية لتخزين بياناتهم وحفظها.

هل التخزين الرقمي أكثر أماناً؟

لكل وسيلة تخزين مزاياها وعيوبها؛ إذ تكون وسائط التخزين المادية عرضة للفقدان أو التلف، فيما لا يكون استخدام الأقراص الصلبة الخارجية عملياً دائماً عند التنقل. وعلى الرغم من سهولة الوصول إلى خدمات التخزين السحابي، إلا أنّها عرضة للاختراق. لذلك، ينصح خبراء كاسبرسكي باتباع ما يلي من الممارسات المفضّلة لتحقيق أقصى مستويات أمان البيانات الرقمية:

وضع استراتيجية للنسخ الاحتياطي

لا توجد طريقة موحدة صالحة للجميع لتخزين البيانات، وليس ضرورياً إجراء نسخ احتياطي لكل ملف. ومع ذلك، يُنصح باتباع آلية دورية منتظمة للنسخ الاحتياطي، لا سيما للبيانات الحساسة أو الملفات التي يتعذر إعادة إنشائها أو استعادتها بوسائل أخرى. ووفقاً لاستراتيجية النسخ الاحتياطي المعروفة (3-2-1)، ينبغي وجود 3 نسخ احتياطية بالحد الأدنى من البيانات المهمة، ويجب تخزينها في نوعين مختلفين من وسائط التخزين، وإنشاء نسخة واحدة مخزنة في مكان خارجي (سحابة أو موقع مادي خارجي).

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء اهتمام خاص بالبيانات الأكثر أهمية وحساسية مثل كلمات المرور، وبطاقات الهوية، والتفاصيل المالية. لذلك، استخدم حلاً أمنياً متخصصاً مثل مدير كلمات المرور من كاسبرسكي، الذي يحفظ بيانات اعتماد المستخدمين وبيانات بطاقاتهم المصرفية بأمان، ويوفر لهم محفظة بيانات سرية ومشفرة لتخزين المستندات المهمة مثل جواز السفر وبطاقة الهوية الممسوحين ضوئياً، وملفات PDF والعناوين، والملاحظات.

حماية محفظة البيانات

تشير بيانات كاسبرسكي إلى أنّ 98% من المشاركين في الاستطلاع يطبقون بعض الإجراءات لحماية بياناتهم الشخصية، مما يعد مؤشراً جيداً. مع ذلك، يستخدم 32% من المشاركين كلمات مرور سهلة التذكر لحماية بياناتهم المهمة. بيد أنّ الاعتماد على كلمات مرور بسيطة وضعيفة يعرض محفظة بيناتك الرقمية لهجمات الاختراق بالتخمين. لهذا، ينصح خبراء كاسبرسكي بتفعيل خيار المصادقة الثنائية (2FA) حيثما كان متاحاً، أو اعتماد تقنية مفتاح المرور. حيث يمكن تخزين مفاتيح المرور في مدير كلمات المرور بأمان، كما يسهل الوصول إليها من أي جهاز مصرح له.

ضبط النسخ الاحتياطي التلقائي حيث ما كان متاحاً

ربما يكون تذكر القيام النسخ الاحتياطي بانتظام أمراً مرهقاً. لكن يمكنك تبسيط هذه العملية وتفعيل خدمة النسخ الاحتياطي الآلية والمدمجة في جهازك (مثلاً، يمكن تفعيل خدمة النسخ الاحتياطي في iCloud لأجهزة iPhone، وMac، وiPad. ويمكن تفعيلها في Google Drive/OneDrive لأجهزة Android/Windows). واحرص على اختبار عملية النسخ كل شهر أو شهرين باستعادة ملف واحد فقط للتأكد من نجاحها. ويوفر حلّ Kaspersky Premium للمستخدمين إمكانية النسخ الاحتياطي المنتظم واستعادة الملفات للأجهزة العاملة بنظام ويندوز. كما يسهل حفظ النسخ الاحتياطية من البيانات في محركات أقراص خارجية قابلة للإزالة، أو تخزينها سحابياً بتنسيق مشفر.

تعلق على هذه المسألة مارينا تيتوفا، نائبة رئيس قسم أعمال المستهلكين لدى كاسبرسكي: «ندرك جميعاً الأهمية الكبيرة للنسخ الاحتياطي، لكنّ معظمنا يتجاهله لأننا نحاول نسخ بياناتنا كلها دفعة واحدة، مما يجعل الأمر مرهقاً. ويكمن الحل الأمثل في التعامل مع النسخ الاحتياطي كأي إطار عمل آخر. لذلك، بادر إلى تصنيف ملفاتك وفق الأهمية إلى: حساسة، ومهمة، وذات أولوية منخفضة، ثم فعّل النسخ الاحتياطي الفوري للملفات الحساسة، وضع جدولاً أسبوعياً أو شهرياً لباقي الملفات. كما يمكنك استخدام حلنا لإدارة كلمات المرور المزود بمحفظة سرية مشفرة لحماية البيانات الحساسة مثل كلمات المرور وبطاقات الهوية. وهكذا عندما تؤتمت عملية النسخ الاحتياطي وتحدد أولوياتك، فإنك تحمي بياناتك المهمة دون التعرض للإرهاق أو التشتت.»

*أجرى مركز أبحاث السوق لدى كاسبرسكي هذه الدراسة في نوفمبر 2025. وشارك في الاستطلاع 3 آلاف شخص من 15 دولة هي: الأرجنتين، وتشيلي، والصين، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، وماليزيا، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة.

