نمو قيمة المحفظة بنسبة 23% على أساس سنوي، مع إدراج "ضمان" و"صحة" و"مدينة الشيخ شخبوط الطبية" ضمن قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : حصدت "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، على تصنيف العلامة التجارية الرائدة في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات ضمن تقرير "براند فاينانس" لأفضل 50 علامة تجارية في الإمارات وأفضل 150 علامة تجارية في الشرق الأوسط لعام 2026، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعلامة التجارية للمجموعة 11 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي.

وقد عزز هذا الأداء أيضاً التصنيفات القوية التي حققتها شركاتها التابعة الرئيسية الثلاثة، التي أدرجت ضمن أقوى 10 علامات تجارية في دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات، وهي:

صحة التي حصلت على المرتبة التاسعة ضمن أقوى العلامات التجارية في دولة الإمارات، والتي بلغت قيمة علامتها التجارية 3.61 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 21% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ مؤشر قوة العلامة التجارية 80.4، لتحافظ بذلك على مكانتها كإحدى أبرز وأكثر شبكات الرعاية الصحية موثوقية في الدولة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية التي حصلت على المرتبة العاشرة بين أقوى العلامات التجارية في دولة الإمارات، والتي بلغت قيمة علامتها التجارية 1.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2025، فيما بلغ مؤشر قوة العلامة التجارية 80.3، ما يدل على نموها القوي كإحدى المرافق الرائدة للرعاية الصحية المعقدة والمتخصصة.

وقالت شايستا آصف الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "يعكس هذا التصنيف حجم وقوة مجموعة "بيورهيلث" المتكاملة ودورها المحوري في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات. فمن خلال الجمع بين تقديم الرعاية والتأمين الصحي والقدرات السريرية المتقدمة، تعمل "بيورهيلث" على بناء منظومة أكثر ترابطاً قائمة على البيانات بهدف تحقيق نتائج أفضل في كل مرحلة من مراحل رحلة المتعامل. ومع استمرار توسع أعمالنا على الصعيد الدولي، نواصل التركيز على تعزيز نطاق هذا النموذج وتسريع وتيرة الابتكار في مجال الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي."

وتستند هذه التصنيفات إلى مسار النمو المستدام لمجموعة "بيورهيلث" وتوسع انتشارها دولياً، حيث تواصل المجموعة توسيع نطاق حضورها في الأسواق العالمية الرئيسية وتعزيز نموذجها المتكامل الذي يجمع بين تقديم الرعاية الصحية والتغطية التأمينية.

يسلط تقرير "براند فاينانس" لأفضل 50 علامة تجارية في الإمارات لعام 2026 الضوء على التنويع الاقتصادي وتبني الذكاء الاصطناعي كعوامل رئيسية لنمو العلامات التجارية. ويؤكد أداء "بيورهيلث" على أهمية الدور المتنامي لمنصات الرعاية الصحية المتكاملة في تحقيق قيمة اقتصادية وتأثير إيجابي طويل الأمد للمنظومة الصحية. ومن خلال توظيف قدراتها الواسعة، وتميّزها في تقديم الرعاية السريرية، واعتمادها نهجاً متكاملاً ضمن منظومة صحية موحّدة، تواصل "بيورهيلث" ترسيخ مكانتها الريادية في دولة الإمارات مع إرساء أسس نمو مستدام على الصعيد الدولي.

نبذة عن "بيورهيلث":

تُعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

